”Soy gay”: las reacciones en Brasil a la revelación de un gobernador y precandidato presidencial

RÍO DE JANEIRO.- El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite -de 36 años y del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)-, recibió mensajes de apoyo y elogios al admitir su homosexualidad anoche. El político gaucho es el primer candidato presidencial en admitir públicamente ser gay. Competirá por la candidatura del PSDB en noviembre próximo.

“En este Brasil con poca integridad, ahora mismo, necesitamos debatir lo que somos, para que quede claro y no tenga nada que esconder. Soy gay y soy un gobernador gay. No soy un gay gobernador, tanto como [Barack] Obama en Estados Unidos no fue un negro presidente, fue un presidente negro, y estoy orgulloso de eso“, dijo Leite, abogado y exalcalde de Pelotas.

Hasta ayer, ningún alcalde de una capital estatal, gobernador o candidato presidencial se había declarado gay en Brasil.

“Salgo a cenar con mi novio, no se lo oculto a nadie. Pero siempre había algún rumor, algún tipo de inferencia, la broma que hacía el propio presidente [Jair Bolsonaro], los ataques de otros políticos. Eso no es justo, no es correcto, no es tolerable“, dijo Leite.

As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos! ❤️ — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 2, 2021

En la campaña del gobierno de 2018, los partidarios del PSDB incluso exigieron que Leite se presentara con una novia para disipar los rumores. En una entrevista con la revista Época, en febrero del año pasado, el dirigente “tucano” dijo que había optado por no abordar este tema en sus manifestaciones públicas.

“No respondo sobre ese tema, porque responder sería admitir que la gente tiene derecho a preguntar, y eso no aporta nada a la política y lo que debería significar en la vida de las personas”, dijo en ese momento.

Eduardo Leite, gobernador de Rio Grande do Sul Twitter Eduardo Leite

Leite recibió cientos de mensajes de apoyo tan pronto como reveló su homosexualidad. El nombre del gobernador llegó a los trending topics de Twitter en apenas unos minutos y figuró como el tercer tema más comentado en la red social en Brasil.

El presidente nacional del PSDB, el exministro Bruno Araújo, felicitó a Leite: “Actitud valiente y comienza a enfocarse en la agenda que interesa a los brasileños: cuidar la calidad de vida de las personas. Mi respeto por él aumentó”.

El gobernador de San Pablo, João Doria, escribió en Twitter: “Admiración y respeto por mi amigo Eduardo Leite”.

Admiração e respeito ao meu amigo @EduardoLeite_ — João Doria (@jdoriajr) July 2, 2021

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), escribió: “Estoy muy orgulloso de ser amigo de este tipo”.

Muito orgulho de ser amigo desse cara! Tmjuntao irmão!💪💪💪 https://t.co/e3XygG1uiH — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 2, 2021

El congresista Aécio Neves también destacó el “coraje” de Leite y recordó casos de discriminación: “Como dijo el propio gobernador: esto no debería ser un problema. Pero, lamentablemente, todavía vivimos en un país donde la orientación sexual está sujeta a discriminación, diversos prejuicios y, peor aún, violencia que lleva a la muerte. Por lo tanto, es importante discutir abiertamente este tema. El gobernador, que siempre tuvo mi respeto, demostró públicamente lo que siempre vi en él: valentía. Lo que solo aumentó mi admiración “.

El exgobernador de San Pablo José Serra también expresó su apoyo a su colega de partido, y el senador Alessandro Vieira (Ciudadanía) felicitó al gobernador por su valentía: “Felicitaciones a Eduardo Leite por su valentía. La sociedad solo avanza en cada momento histórico inspirada en el ejemplo. ¡Que vengan otros ejemplos, de unidad, respeto y democracia!”

“¡La vida será más liviana!”

También gay, el senador Fabiano Contarato (Rede-ES) destacó la dificultad de tomar la actitud de hablar de orientación sexual en público. “Sé el dolor que es la cárcel en el armario, especialmente en un entorno conservador como el de la política, y todos deben encontrar el momento adecuado para este gesto. Alégrate y sigue tu gran trabajo: ¡la vida será más liviana!“, escribió en Twitter.

El presidente de Ciudadanía, Roberto Freire, calificó el gesto de Eduardo Leite de valiente. “Damos la bienvenida a los demócratas como un estímulo y una señal de compromiso con la verdad y con los valores del humanismo que nos unen, desde la izquierda liberal hasta la derecha”.

“La sexualidad no debería ser un tema político-electoral. Desafortunadamente, como nos muestra Bolsonaro y se mueve, lo es. Por eso, felicito al gobernador Eduardo Leite por el coraje. Un momento importante en la política brasileña“, escribió un usuario de Twitter.

Otro perfil destacó que la política brasileña es exista y, por lo tanto, es importante que Leite hable abiertamente sobre su orientación sexual. “¡Ojalá tengamos más y más LGBT ocupando espacios políticos!”, agregó.

Otros destacaron que a pesar de las diferencias políticas con el gobernador, deben admitir que su gesto fue valiente. “Tengo muchas críticas a Eduardo Leite, pero no puedo dejar de reconocer su acierto y su valentía cuando hace algo de esta magnitud en un estado de prejuicios como el nuestro. Felicitaciones, gobernador“, señaló un posteo.

Leite asumió públicamente la homosexualidad en la semana en que se celebra el Día del Orgullo LGBTQIA.

Crecimiento

Con una base política que allanó el camino a las reformas previsionales y administrativas a nivel estatal, el gobernador de Rio Grande do Sul lleva una agenda que ha hecho circular su nombre a nivel nacional como una alternativa del centro.

Aunque no habla del estatus presidencial, Leite ya está dando pasos para consolidarse en el PSDB, inicialmente programados para octubre. La posibilidad de aplazamiento ha ido ganando terreno internamente.

En la pandemia, Leite ganó mayor prominencia nacional por su discurso crítico sobre la conducta del gobierno del presidente Jair Bolsonaro y por mantener el estado, a pesar de la oposición de los alcaldes, en el más estricto protocolo para el funcionamiento de las actividades económicas, en un intento por frenar la suba de casos y muertes.

Eduardo Leite, gobernador de Rio Grande do Sul

Su postura arrojó aprobación y elogios de dirigentes de la izquierda, como el exministro Ciro Gomes (PDT) y el gobernador de Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). La semana pasada, sin embargo, el cambio en el sistema que guía las restricciones en el estado, con el objetivo de abrir escuelas, creó una fisura y generó críticas desde la izquierda.

Gobernador de Rio Grande do Sul desde 2019, Leite es un abogado que inició su carrera política en 2004. Miembro del PSDB, fue alcalde de Pelotas (2013 a 2017).

Tema tabú en política

La homosexualidad siempre ha sido un tabú en la política brasileña. Los líderes de los partidos a menudo citan los desafíos que enfrentaría un candidato gay a un cargo mayoritario frente a un electorado conservador, lo que puede hacerse aún más explícito en una elección presidencial. En el cómputo de partidos, la elección de un político homosexual a un cargo legislativo es más viable, ya que puede contar con el llamado “voto de opinión”.

El primer diputado abiertamente homosexual, Jean Wyllis (PSOL-RJ), fue elegido en 2010. Fue reelecto en las dos elecciones siguientes y, en enero de 2019, renunció a su mandato y abandonó el país tras sufrir amenazas de muerte. En 2018, Fabiano Contarato (Rede-ES) recibió 1,1 millones de votos y se convirtió en el primer senador gay de la historia del país.

Si bien la respuesta política aún es lenta, la sociedad muestra avances. Una encuesta del Instituto Pew publicada el año pasado muestra que el 67% de los brasileños defienden que la homosexualidad sea aceptada por la sociedad. La tasa es seis puntos porcentuales más alta que la registrada en 2013.

O Globo/GDA

Gustavo Schmitt Tiago Dantas Alfredo Mergulhão

O Globo/GDA