Spring Break: críticas en Miami por el toque de queda que comienza mañana

A horas del comienzo del toque de queda que el alcalde de Miami, Dan Gelber, decretó tras los tiroteos que tuvieron lugar en South Beach, numerosas voces ligadas a la política se manifestaron en contra de la medida por considerarla un “abuso de poder”.

Uno de los detractores de la decisión, que se da tras la declaración del estado de emergencia en el distrito, es Stephen Hunter Johnson, miembro de la Junta Asesora Negra de Miami-Dade, que sostuvo : “La única emergencia es que los negros están en la playa”. Y agregó: “No entiendo cómo esta ciudad celebró las vacaciones de primavera durante al menos 25 años y no pudo resolver el problema”.

Los dichos del hombre son una respuesta directa a las declaraciones de Gelber, que tras los tiroteos registrados el domingo y el lunes sostuvo: “No podemos sostener esto más, simplemente no podemos. Nosotros no pedimos el Spring Break, no lo promovemos, solo lo soportamos y sinceramente no queremos hacerlo más”. Entonces, informó que el distrito sumó el fin de semana pasado 371 oficiales de policía para que patrullaran y contuvieran la gran cantidad de gente que se concentró en la isla, y que aún así se lamentaron los incidentes.

Otro de los políticos que expresaron disgusto con respecto a la medida anunciada fue Michael Grieco, legislador estatal y excomisionado de Miami Beach, quien afirmó: “El estado de emergencia es un abuso del poder gubernamental y me asusta mucho”.

Según Miami Herald, la pelea de la administración local por controlar los desmanes que se producen durante las vacaciones de primavera es de vieja data. Solo el año pasado, y en el marco de restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de Covid-19, “multitudes alborotadas destrozaron propiedades, se subieron a autos de policía y bloquearon calles para festejar”, detalla.

El citado medio agrega que una de las fechas más calientes es el 31 de marzo, cuando multitudes de visitantes negros llegan a South Beach con motivos de los eventos de hip-hop que se hacen durante el Día de los Caídos. Sin embargo, aclara que ni siquiera entonces rige el estado de emergencia, si bien hay críticas por la aplicación de “mano dura” policial motivada por “cuestiones raciales”.

A pesar del precedente histórico y luego de que dos tiroteos dejaran al menos cinco heridos a comienzos de esta semana, Gelber optó por decretar el estado de emergencia y aplicar un toque de queda que durará desde la medianoche del jueves hasta el lunes a las 6 de la mañana. En tanto, la administradora de la ciudad, Alina Hudek, dijo que pedirá que se extienda la medida y que incluya el primer fin de semana de abril.

“Fuimos muy afortunados de que no hubiera una pérdida de vidas más significativa asociada con estos eventos, porque fueron aleatorios. Las personas que resultaron heridas producto de ellos no tuvieron nada que ver con ningún tipo de confrontación. Básicamente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado”, informó el jefe de la Policía de Miami Beach, Richard Clements.