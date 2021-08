Suspendieron a un profesor por enseñar que solo hay dos géneros

“¿Se me puede juzgar por decir que la tierra es redonda?”. Esas fueron las palabras con las que el profesor Jesús Luis Barrón López se defendió luego de que lo suspendieran del instituto público español de Alcalá de Henares IES Complutense. Este maestro dictó una clase de Biología y Geología y allí enseñó que solo existen dos géneros: femenino y masculino. Tras ello, fue suspendido por seis meses.

Según explicó el medio OK Diario, este maestro comenzó a trabajar allí en septiembre de 2020, tras una carrera de 25 años en las aulas. Sin embargo, después de la clase sobre sexualidad que impartió hace un mes a alumnos de primer año de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo “apartaron de la docencia por ser una persona no grata para menores de edad”. En una entrevista con dicho medio, contó que también le redujeron el sueldo, y lanzó: “Voy a llegar hasta el final, y quiero que me juzgue un tribunal independiente”.

Durante esa clase, tal como narró, hablaron “de los cromosomas masculinos y femeninos y de la transexualidad”. Sobre ese último punto, Barrón López dijo que se trata de “una transformación no genética, sino orgánica o hormonal”, y que esas personas “siguen siendo” del género que determinen sus genes. En cuanto a las orientaciones sexuales, otro tema que trataron, sostuvo: “Son muy diversas, pero yo creo que son temas que tampoco tengo que hablar en clases de Biología”.

El docente criticó que haya colectivos que -según él- se toman permisos “para contar cualquier cosa, incluso con dibujos, prácticas y videos obscenos, que rozan lo pornográfico”. Para él, estas prácticas responden a un “adoctrinamiento” y “corrupción”.

Tras su clase, amonestaron a Barrón López y, según le dijeron, hubo quejas de padres. “Yo dije que podía pedirles disculpas a los alumnos y a los padres que se hayan sentido molestos, pero que no iba a negar principios científicos básicos”. Luego, aclaró: “Yo jamás he dicho en clase que es malo que un hombre bese a otro hombre”.

Entonces, disparó: “Puede ser que la directora del instituto está muy influenciada por las ideologías feministas y de género. Tomaron un sentimiento respetable, pero subjetivo, de un alumno como una excusa porque quieren mi cabeza y quieren callarme a mí y a otros profesores que no tenemos una línea de pensamiento concordante con el pensamiento único, impositivo y totalitario de estas ideologías del siglo XXI”.

De esta manera, dijo que está ocurriendo lo mismo que en los siglos XV, XVI y XVII, en los que “han ido a cortar cabeza por teorías no basadas en la ciencia y poco inteligente”. “Una mentira a base de sanción jamás va a convertirse en una verdad”, lanzó, y explicó que -para él- muchos profesores no cuentan lo que les pasa por miedo. “Hay que dar libertad a los profesores”, lanzó.

