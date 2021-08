A tres años del escándalo, la causa espera el juicio sin los embates de nulidad de Cristina

A tres años del estallido del caso de los cuadernos de la corrupción, donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una banda que recaudaba sobornos de empresarios para los gobiernos kirchneristas, la causa está elevada a la etapa de juicio, aún sin fecha de inicio, ni con un tribunal con una integración definitiva y, por ahora, sin sufrir los embates de la vicepresidenta para declarar nulo este proceso, como está ocurriendo con otros que enfrenta la funcionaria.

Oscar Centeno, el hombre que sin querer desató el escándalo LA NACION

Hay 47 acusados entre funcionarios, exfuncionarios y acusados y uno de ellos, Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner que declaró como arrepentido sobre la entrega de sobornos, fue asesinado en El Calafate en 2020 tras un aparente intento de extorsión. Entre los imputados hay 20 “arrepentidos”. Pero si se tiene en cuenta las causas conexas que derivaron de la denuncia, los acusados superan el centenar.

Esta causa se inició en 2018 tras la publicación de una investigación de Diego Cabot y equipo en LA NACION con los manuscritos del remisero Oscar Centeno, quien anotó los viajes que realizó con funcionarios del ministerio de Planificación para retirar sobornos de empresas y llevarlos a viviendas particulares o dependencia públicas.

Fabián Gutiérrez, exsecretario de la vicepresidente Cristina Fernández, que estaba involucrado en el caso y fue asesinado Telam

En poco mas de un año el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli agotaron la instrucción del caso con casi 50 imputados, dos decenas declararon como “arrepentidos”, algunos confesaron y el caso ya fue elevado a juicio oral y público. Según Bonadio, “los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado” de US$ 55.460.000 entre 2003 y 2015.

Los principales acusados son Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y una veintena de empresarios.

El caso comenzó con los cuadernos del chofer Centeno, pero luego motivó decenas acusados que confesaron sus delitos LA NACION

Hace dos años el caso está el tribunal oral federal N° 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli. No hay fecha aún de inicio del juicio oral, que está en la llamada “etapa intermedia” entre la instrucción del caso y la realización del juicio en si.

“Desde el Ministerio Público estamos trabajando, haciendo lo posible para avanzar hacia la instancia del debate oral, que es el lugar donde la gente va a poder saber que pasó, que no pasó y cómo fueron los hechos”, dijo a LA NACION la fiscal que estará a cargo del juicio oral, Fabiana León.

Los jueces que estarán a cargo del juicio Méndez Signori, Canero y Castelli son tres funcionarios judiciales de amplia trayectoria en los tribunales, sin relación con Comodoro Py. Los dos primeros son exfuncionarios de la Corte Suprema y Castelli de la justicia federal de San Martín. Pero es probable que no sea la integración definitiva, ya que Castelli llegó a este tribunal por un traslado y la Corte ya dijo que los traslados no son válidos. Castelli está litigando para defender su lugar en este tribunal, pero es probable que no le vaya bien, dado lo que ya dijo la Corte.

Los jueces del tribunal oral federal pidieron con insistencia recursos a la Corte y al Consejo de la Magistratura para hacer este megajuicio, que incluye además otras 7 causas conexas, pero no recibió respuesta. Pidió empleados, ayuda para digitalizar los centenares de cuerpos, puestos de trabajo, mobiliario, computadoras, cablear las oficinas, pero no hubo ninguna señal de que les fueran a dar nada, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Los cuadernos tenían detalles de la distribución de sobornos LA NACION

Los imputados que van a juicio son 47, entre empresarios y funcionarios. Muchos de ellos declararon como “arrepentidos”, hubo empresarios que reconocieron haber pagado, funcionarios haber cobrado, y otros pidieron la nulidad de esas declaraciones porque, según dijeron, fueron realizadas bajo supuestas amenazas de quedar detenidos si no declaraban como colaboradores.

Esos pedidos de nulidad ya fueron rechazados por los jueces y siguieron su camino hasta llegar a la Corte Suprema, donde muchos de ellos esperan aún una resolución.

Cristina Kirchner está cuestionando por estas horas la causa por la firma del Pacto con Irán, porque dos de los jueces que intervinieron en algún momento en ese expediente visitaron a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada cuando era presidente. Pero en este expediente esos dos jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos no intervinieron por lo que este caso no es objeto de estos cuestionamientos. Si de otros, por ejemplo, el recurrente argumento del abogado Alberto Beraldi, de Cristina Kirchner, que se refiere a que los cuadernos de Centeno como “fotocopias” con los que busca invalidar su contenido como prueba. Los originales de los cuadernos finalmente fueron incorporados en la investigación.

La causa de los cuadernos, en verdad, está conformado por la instrucción, realizada a partir de los relatos de Centeno y sus viajes, corroborados por otras declaraciones y confesiones y otras seis causas conexas. Estas son la causa en que se investiga la supuesta compra con sobreprecios de Gas Natural Licuado, el caso de la cartelización en la Cámara de la Construcción, la causa por lavado de dinero que realizó Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario de Cristina Kirchner con mas de 72 millones de dólares en propiedades en el extranjero; una causa por la concesión de los trenes, otra por la de los peajes y el caso por lavado de dinero contra la cocinera del exdiputado Julio De Vido, dueña de autos de alta gama.

El chofer había detallado a quienes les llegaban los pagos de sobornos LA NACION

Todos esos expedientes agrupan 152 imputados, muchos son los mismo exfuncionarios que se repiten en diferentes casos. En el mundo ideal podría hacerse un megajuicio, pero no están los recursos y hay causas mas avanzadas que otras.

Por lo pronto, los jueces del tribunal oral ya decidieron avanzar con el caso de gas licuado, citaron a juicio con el pedido de pruebas que tienen que presentar cada uno de los acusados. En este paso cada imputado ofrece testigos, plantea nulidades y pide la realización, si es necesario, de algunas medidas de instrucción complementaria.

Cuando esto se agote, el juicio por el caso de Gas Natural Licuado estará en condiciones de comenzar. Acá se investiga si hubo fraude pero lo saliente y vinculado con el caso de los cuadernos es que en esta causa declaró por primera vez la exesposa del chofer Oscar Centeno. Y allí la señora Hilda Horovitz explicó en 2017, antes de que estallara el caso de los cuadernos, que su marido levaba anotaciones con el recorrido que hacía con Roberto Baratta para recaudar sobornos. Dijo que Centeno recibió algunas veces de manos de Baratta billetes de dentro de los bolsos en los que llevaban y traían el dinero en los autos oficiales. Gracias a ese dinero, explicó que mejoraron su nivel de vida y pudieron adquirir propiedades.

Sobre esta causa pende un pedido de nulidad porque el peritaje que se presentó inicialmente fue realizado por un perito que fue condenado por falso testimonio por su tarea. La acusación sostiene que ese peritaje no se usó como prueba, pero el caso está debilitado y los jueces del tribunal oral deberán decidir.