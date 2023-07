Terremoto en Uruguay: esta madrugada tembló Atlántida y se sintió en Montevideo

escuchar

En Uruguay, esta madrugada se registró un sismo de 4,0 en la escala de Richter. El epicentro del terremoto, algo inusual en el país vecino, fue en Atlántida, pero también se sintió en Montevideo.

Según el sistema de alertas de Google, el fenómeno se registró este miércoles a las 5.43 en el mar, 11 kilómetros hacia adentro de las aguas de esa ciudad balnearia del departamento de Canelones, localizada sobre la ruta interbalnearia que conduce, por ejemplo, hacia Punta del Este.

Ubicado este punto a casi 47 kilómetros de la capital, el sismo también se sintió ahí, donde algunas personas se mostraron desconcertadas en Twitter.

“¿Terremoto en Uruguay? Un temblor importante se sintió en Costa de Oro y Montevideo cerca de las 6 de la mañana. Lo que nos faltaba”; “en Montevideo se sintió un movimiento 5.42, era leve, no movió mucho, pero se sintió un temblor”; “en Montevideo se sintió clarito, duró casi un minuto”; “en Las Piedras me despertó un ruido como el previo al estallido de un trueno, largo, me llamó la atención, ¡debió ser esto!” o “temblaban las puertas del baño y el dormitorio” fueron algunos de los comentarios que los uruguayos dejaron en esa red social.

En tanto, la geóloga uruguaya Leda Sánchez publicó en su cuenta cómo el temblor quedó plasmado en sus registros.

