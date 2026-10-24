Todas las menciones a la Argentina en el último debate entre Lula y Flavio Bolsonaro: “La gente está comiendo carne de burro”

En el segundo y último debate previo al balotaje electoral que definirá este domingo al nuevo presidente de Brasil, el actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro hicieron diversas alusiones a la política argentina que incluyeron a las figuras de la exmandataria Cristina Kirchner y jefe de Estado, Javier Milei.

Una de las primeras alusiones a la Argentina la realizó Lula, interrogando a Bolsonaro sobre si sus eventuales políticas económicas serían similares a las del presidente argentino. “En el último debate te pregunté si ibas a tomar prestada la motosierra de Milei porque en Argentina la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual”, apuntó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Tras oír esa frase, Bolsonaro arremetió y dijo: “¿No tenés vergüenza de dejar un país quebrado?”. Luego, el senador y líder del Partido Liberal (PL) defendió a Milei y remarcó que el declive argentino fue por los “veinte años de gobiernos de izquierda”.

Lula al hacer mención a la "motosierra de Javier Milei"

Luego, el hijo del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, profundizó esa idea y expuso que la actual gestión de Lula “iba a transformar a Brasil en lo que hizo Cristina Kirchner en la Argentina”.

La evocación de la figura del actual mandatario argentino apareció en el debate presidencial brasileño luego de que Lula mencionara que, a partir de los reajustes de los gobiernos de Bolsonaro padre y Michel Temer, el salario mínimo en ese país hoy sería de 900 reales. “Eso es lo que quieren para Brasil. Por eso siguen a Milei”, ahondó el líder del PT.

Sin titubear, su contrincante del PL le devolvió y apuntó que la propuesta de subsidiar al transporte público durante los fines de semana -anunciada por Lula luego de la primera vuelta-, se trata de una política económica que el Gobierno brasileño “da con una mano y saca con nueve dedos”, en alusión a la amputación que sufrió el presidente brasileño en su adolescencia durante una maniobra equivocada por parte de un compañero de trabajo.

“Si me falta un dedo es porque trabajé durísimo toda mi vida, y no voy a permitir que un paramilitar me falte el respeto. En esa época era menor y trabajaba de noche, y no voy a dejar que un millonario me llame ”nueve dedos"“, se defendió Lula. Tras ello, Bolsonaro le pidió disculpas por esa referencia.

Bolsonaro llamó "nueve dedos" a Lula en el debate y el presidente se enfureció: le pidió disculpas

En otro pasaje del coloquio, Lula arrinconó al legislador brasileño al preguntarle por el valor del salario mínimo. Bolsonaro, visiblemente nervioso, apostó a la pérdida de poder adquisitivo y al endeudamiento. “Hoy es 23 de octubre y el mes todavía no terminó. ¿Tu sueldo ya se terminó?”, preguntó, dirigiéndose a las cámaras.

A diferencia del primer debate, el que se realizó este viernes tuvo límites respecto a la circulación de los contendientes en el estudio. En esta oportunidad, solo el candidato con la palabra podía moverse por el escenario, mientras el rival debía permanecer en su atril. La restricción fue incluida a pedido de la campaña de Lula, y periodistas de la emisora la apodaron “regla antiburla”, después de que en el primer intercambio, Flavio se ubicara detrás del presidente mientras este hablaba.

De esta forma y a pocas horas del balotaje, el debate dejó abierto el sprint final presidencial. Según la última encuesta de Datafolha, divulgada el jueves, Bolsonaro posee un 47% de intención de voto mientras que Lula se posiciona con el 46%, es decir, un empate técnico. Traducido en votos válidos, ambos aparecen con 50%. Por otro lado, la aprobación del gobierno brasileño subió a 49% y superó a la desaprobación por primera vez en dos meses. Otras consultoras también mostraron un escenario empardado, en su mayoría con el senador todavía adelante numéricamente. En la primera vuelta, el referente del PL obtuvo 47,03% mientras que el fundador del PT, el 45,16%.