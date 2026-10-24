Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU: “Este fenómeno de El Niño es un gigante, una bola de demolición, arrasará América Latina”

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió un pronóstico preocupante sobre la evolución de El Niño. Este fenómeno meteorológico se desplaza por el mundo como una fuerza destructiva capaz de alterar los sistemas climáticos con severidad. Según la nueva previsión estacional, el evento climático registrará una intensidad extrema durante los próximos meses. Los datos técnicos anticipan un incremento de las temperaturas en el Pacífico central de hasta 3,8 grados centígrados por encima del promedio habitual. Este pico ocurrirá entre noviembre y enero, con su punto máximo cerca de diciembre.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destacó la magnitud inédita de este registro. “Nunca ​habíamos registrado un valor de 3,8 en nuestros registros. En algunos fenómenos de El Niño históricos hemos observado valores en torno a los 3, con repercusiones muy importantes en todo el mundo. Así que hemos superado ese límite”, afirmó Saulo.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo FABRICE COFFRINI - AFP

Por su parte, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, enfatizó el peligro inminente de esta etapa climática. Fletcher definió al fenómeno como un gigante que arrasará diversas regiones. “Este fenómeno de El Niño es un gigante, una bola de demolición. Arrasará América Latina, África Oriental y Meridional, Asia y el Pacífico con calor extremo, sequías e inundaciones”, sostuvo el coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU sobre el impacto proyectado.

El Niño consiste en la fase cálida del ciclo natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur. Este patrón altera las precipitaciones y eleva las temperaturas a nivel global. Si bien el cambio climático no causa este evento, el calentamiento global potencia su intensidad. Las consecuencias directas afectan la estabilidad de servicios esenciales como el acceso al agua, la vivienda y el saneamiento. En el sur de África, la OMM alerta sobre un riesgo elevado de inundaciones desde noviembre. En el sudeste asiático, la falta de lluvias y el incremento térmico golpean la agricultura y el abastecimiento hídrico. América Latina, en cambio, enfrenta un escenario de mayores precipitaciones. Los organismos internacionales advierten que unos 50 millones de personas sufren el peligro de un aumento en los niveles de hambre debido a los daños que el fenómeno causa sobre la seguridad alimentaria mundial.

Ante este panorama, Tom Fletcher y los expertos de la OMM convocaron a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para mitigar los efectos humanitarios de esta crisis climática. El contexto exige respuestas rápidas frente a la amenaza de sequías prolongadas, calores extremos e inundaciones recurrentes que afectarán a comunidades vulnerables en varios continentes durante el periodo estival del hemisferio sur. La comunidad internacional vigila de cerca la trayectoria de este gigante climático mientras los modelos de predicción ajustan los posibles escenarios de desastre que esperan a las zonas geográficas mencionadas por los expertos en sus informes oficiales recientes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.