Tras la condena por corrupción, Nicolas Sarkozy descartó postularse en las elecciones presidenciales en 2022

París.- El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, desestimó postularse de nuevo a la presidencia en las elecciones del próximo año, un día después de ser condenado a un año en prisión por corrupción y tráfico de influencia.

En una entrevista hoy con el diario francés Le Figaro, Sarkozy calificó el veredicto del lunes como una “profunda injusticia”. ”No puedo aceptar ser declarado culpable de algo que no hice’', dijo.

El político de 66 años, que fue presidente de 2007 a 2012, fue declarado culpable de haber intentado obtener en 2014, informaciones confidenciales que lo concernían de un magistrado de la Corte de Casación, en el juicio conocido como “el caso de las escuchas” o “caso Bismuth”.

Es la primera vez en la historia moderna de Francia que un expresidente es condenado a prisión por corrupción Archivo

Un tribunal en París concluyó que Sarkozy y dos coacusados sellaron en el 2014 un “pacto de corrupción”, basado en “evidencia consistente y seria”. El exmandatario fue sentenciado a un año en prisión y una condena suspendida de dos años. Sarkozy apeló la decisión.

De acuerdo con el diario francés que lo entrevistó, Sarkozy afirmó que no se postularía de nuevo a la presidencia. “Había dicho que no me presentaría a la elección presidencial. Lo sostengo”, dijo el exmandatario. Sin embargo indicó que planea tener un papel en los comicios presidenciales y parlamentarios de 2022.

Sarkozy enfrentará otro juicio a fines de marzo junto con otras 13 personas acusadas de financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2012. Es la primera vez en la historia moderna de Francia que un expresidente es declarado culpable de corrupción.

Agencia AP

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información