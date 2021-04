Trump criticó a Biden por frenar la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson

WASHINGTON.- El expresidente Donald Trump criticó al gobierno de Joe Biden por la decisión de pausar la administración de la vacuna contra el coronavirus Johnson & Johnson por temores sobre posibles coágulos de sangre.

“La administración Biden hizo un flaco favor a la gente de todo el mundo al permitir que la FDA [Administración de Medicamentos y Alimentos] y los CDC [Centros para el Control y Prevención de Enfermedades] hicieran una ‘pausa’ en el uso de la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson”, dijo Trump en un comunicado. “Los resultados de esta vacuna han sido extraordinarios, pero ahora su reputación se verá desafiada permanentemente. Las personas que ya se han vacunado estarán en pie de guerra, y tal vez todo esto se hizo por motivos políticos o tal vez sea el amor de la FDA por Pfizer”, dijo el expresidente, según el sitio The Hill.

Trump argumentó que no se debería permitir que la FDA promulgue tal restricción por lo que él llamó “posiblemente razones políticas, o tal vez porque sus amigos de Pfizer lo hayan sugerido”.

El expresidente reiteró también su vieja denuncia de que el anuncio de la autorización oficial de la vacuna Pfizer se detuvo hasta después de las elecciones para perjudicarlo políticamente. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, ha dicho que la viabilidad de la vacuna se anunció lo antes posible.

“Yo no les agradaba a ellos porque los presioné mucho”, agregó Trump. “Pero si no lo hubiera hecho, no tendría una vacuna durante 3 a 5 años, o tal vez no recibiría ninguna. ¡Les toma años actuar!”, señaló. Finalmente exhortó al gobierno de Biden: “Hagan las pruebas, limpien el registro y que la vacuna Johnson & Johnson. vuelva a estar disponib rápidamente “.

Jeff Zients, el coordinador de respuesta Covid-19 de la Casa Blanca, dijo el martes que detener la administración de la vacuna Johnson & Johnson no tendría un “impacto significativo” en la campaña nacional de vacunación.

“Este anuncio no tendrá un impacto significativo en nuestro plan de vacunación: la vacuna Johnson & Johnson representa menos del 5% de las inyecciones registradas en armas en los Estados Unidos hasta la fecha”, dijo Zients en un comunicado.

