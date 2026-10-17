Trump exime a Rusia de más sanciones en otro guiño a Putin que enfurece a Ucrania

WASHINGTON.– El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone en pausa un amplio paquete de sanciones contra la economía rusa, en otro gesto a Moscú que generó fuertes críticas tanto en Ucrania como entre legisladores de Estados Unidos.

El mandatario había firmado personalmente la legislación que establecía las nuevas sanciones el mes pasado, y tomó la nueva decisión apenas dos días antes de la fecha límite establecida en la propia ley para su implementación.

Con las sanciones ahora revocadas, se pretendía frenar con mayor rapidez el flujo de recursos financieros que alimenta la guerra contra Ucrania. La decisión de Trump quedó en consonancia con el anuncio la semana pasada de que Estados Unidos acordó comprar diésel a Rusia para intentar reducir los precios de la energía, pese al perjuicio a Ucrania en su guerra con Moscú.

Donald Trump y Vladimir Putin, cada vez más coordinados sobre temas como el combustible y Ucrania JIM WATSON - AFP/POOL

El acercamiento energético de Trump a Rusia se produce a solo semanas de las inminentes elecciones de medio término, donde los candidatos republicanos a las dos cámaras del Congreso podrían salir derrotados, y busca reducir los precios del combustible para los consumidores y mejorar así las perspectivas electorales de su partido.

El paquete original pretendía privar al presidente ruso Vladimir Putin de los recursos que Moscú necesita para continuar su guerra contra Ucrania tras invadir a su vecino hace más de cuatro años. Se enfocaba en sancionar a funcionarios rusos, a bancos y a una flota clandestina de petroleros que mantiene en movimiento la energía rusa.

También establecía aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas rusos, con una excepción para los países que importan menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y han tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

La Casa Blanca no explicó cómo la pausa de las sanciones respondía al interés nacional. La decisión se publicó en el sitio web de la Casa Blanca ya entrada la noche del viernes, y la notificación indicó que el informe en el que se explicaba la decisión había sido presentado al Congreso.

Zelensky en una visita esta semana a Londres donde se reunión con Andy Burnham Henry Nicholls - PA Wire DPA

Trump ha arremetido cada vez más contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a quien culpa de no haber alcanzado un acuerdo con Putin para poner fin a los combates. También pretende que Ucrania deje de lanzar ataques contra instalaciones petroleras rusas, lo que a su juicio hace subir el precio mundial del combustible.

Saludos desde Moscú

Moscú felicitó el acuerdo este sábado por boca de Kirill Dmitriev, emisario de Putin que en los últimos meses participó en conversaciones con los representantes norteamericanos Steve Witkoff y Jared Kushner, para hablar del futuro del conflicto de Ucrania.

“La suspensión por parte de la administración Trump de la Ley Graham es un momento importante y realmente histórico”, dijo en sus redes sociales Dmitriev. Y añadió que la aplicación de la ley habría causado “un serio daño en primer lugar, y ante todo, a la economía de Estados Unidos y a los mercados globales”.

La noticia fue en cambio otro revés para Zelensky, quien reaccionó señalando que la decisión de Trump es un premio inmerecido para el líder del Kremlin.

Trump y Zelensky en una reunión al margen de la reciente Asamblea General de la ONU BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“En Estados Unidos se tomó lamentablemente la decisión de desestimar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión eficaz sobre Rusia para terminar esta guerra. Esa ley podría haber ayudado enormemente, ¡y todavía puede!”, dijo Zelensky en redes sociales.

“Que Estados Unidos prescinda de las sanciones, que se relaje la presión al agresor y se premie financieramente a Putin no sirve más que para animarlo a seguir atacando”, afirmó.

Por separado, agradeció a los legisladores demócratas y republicanos que respaldaron la legislación. Dijo que bloquearla alentaría a Rusia a seguir matando, y que limitar la capacidad de Ucrania para tomar represalias contra los ataques rusos no traería la paz.

“Sin embargo, tenemos mucha esperanza -y yo personalmente tengo esperanza- de que el presidente de los Estados Unidos de América hará todo lo posible para que Putin deje de matar, detenga los ataques contra nuestra infraestructura energética y ponga fin a esta guerra”, señaló.

El Capitolio de Estados Unidos, visto desde la Avenida Pensilvania. Varios legisladores reaccionaron contra la medida de Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

El senador Richard Blumenthal, quien co-redactó el proyecto de ley, criticó la medida de Trump, diciendo que el presidente le daba la espalda “a la mayoría de los estadounidenses, a sus representantes en ambas cámaras del Congreso y a nuestros aliados europeos”.

“Estas exenciones no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional, y todo que ver con hacerle el juego a Vladimir Putin”, dijo Blumenthal.

“Más que irresponsable”, expresó el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, otro de los legisladores molestos por la arremetida de Trump. “¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada 86 a 11 por el Senado no entienden el presidente y sus asesores?”, preguntó. “Es inconcebible que esta administración esté capitulando ante un dictador ruso que invadió ilegalmente Ucrania”, señaló.

Agencias AP, AFP y ANSA