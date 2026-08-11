Tupac Shakur: el histórico juicio en Las Vegas que promete desentrañar el crimen del rapero 30 años después

Fueron tres décadas llenas de misterio, conspiraciones y rabia. El tiroteo desde un auto en marcha que acabó con la vida de la superestrella del rap Tupac Shakur el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas cambió la trayectoria del hip hop y elevó al rapero de ser el rostro del género a convertirse en un ícono cultural.

Su muerte se convirtió en uno de los grandes misterios de la cultura popular, con innumerables teorías pero sin arrestos hasta 2023, cuando Duane “Keffe D” Davis, un antiguo líder pandillero, fue acusado inesperadamente del crimen del famoso rapero.

Davis, ahora de 63 años, comparecerá ante un tribunal acusado de asesinato con arma mortal con la intención de promover, apoyar o ayudar a una banda criminal, delito del que se ha declarado inocente. De ser hallado culpable, enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Es probable que el juicio, que se prevé que dure semanas, revele las complejidades de las amargas y mortales rivalidades del rap entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, así como las guerras territoriales entre las pandillas callejeras Bloods y Crips, que quedaron inmortalizadas en las letras de rap y en informes periodísticos de la década de 1990. También podría incluir a varios testigos famosos, entre ellos Suge Knight, el exdirector ejecutivo de Death Row Records, considerado el último testigo vivo de la muerte de Shakur.

Pero este caso tan complejo basa la acusación casi exclusivamente en una prueba clave: un libro del que Davis es coautor y que, según él, es en parte una obra de ficción. La selección del jurado en este caso comenzó este lunes y los alegatos iniciales están programados para comenzar el 17 de agosto.

Duane Davis ante un tribunal en Las Vegas para una audiencia previa al juicio Getty Images

¿Quién fue Tupac Shakur?

Tupac fue —y podría decirse que sigue siendo— una de las figuras más influyentes del hip-hop. Nacido en Nueva York en 1971 y llamado así en honor al caudillo indígena sudamericano Túpac Amaru II, lanzó su álbum debut en 1991. Sigue siendo uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, incluido el sencillo póstumo de 2004 Ghetto Gospel.

Tupac lanzó el primer álbum doble de hip hop, All Eyez on Me, que vendió más de 5 millones de copias. Ese disco, que se publicó meses antes de su muerte, consolidó su lugar en la historia del gangsta rap, un género que glorificaba la vida violenta de los delincuentes callejeros y los narcotraficantes.

Tupac Shakur durante un show en el Regal Theater de Chicago en marzo de 1994 Getty Images

El músico fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017.

También cosechó éxitos como actor en películas como Juice (Respirando violencia), Poetic Justice (Justicia poética o Sin miedo en el corazón), Above The Rim (también conocida como Play Off), Gridlock’d (Vidas en juego) y Gang Related (La sombra de los culpables o Intento criminal).

La influencia de Tupac en el hip hop fue elogiada por otros artistas; quizás el caso más destacado sea el de Kendrick Lamar, una de las grandes figuras modernas del género, quien lo citó repetidamente como fuente de inspiración. El rapero 50 Cent llegó a decir que “todo rapero que creció en los años noventa le debe algo a Tupac”.

Ambiente de pandillas

Para comprender cómo este caso llegó a mitificarse tanto, hay que remontarse a rivalidades que se hicieron más grandes que sus protagonistas. En el panorama de las pandillas de Los Ángeles de la década de 1990, existía una feroz guerra territorial entre los Bloods, a menudo representados por el color rojo, y los Crips, que solían vestir de azul.

Pero esta disputa se extendió por las ondas de radio como parte de una rivalidad nacional mayor: el rap de la costa este contra el de la costa oeste. La disputa por el género estaba representada por dos compañías discográficas rivales que definieron el hip hop de los 90: Death Row Records de Knight y Bad Boy Records de Sean “Diddy” Combs.

“Lo curioso es que Tupac era un rapero de la costa Este”, dice Jeff Pearlman, autor de Only God Can Judge Me: The Many Lives of Tupac Shakur. Nacido en la ciudad de Nueva York, Tupac se mudó al norte de California en su adolescencia. Se dio a conocer como rapero del sur de California tras firmar con Death Row Records, sello discográfico que incluía a artistas como Snoop Dogg y Dr. Dre.

Tupac y Snoop Dogg a las afueras de los American Music Awards en Los Ángeles WireImage vía Getty Images

Santi Elijah Holley, autor de An Amerikan Family: The Shakurs and the Nation They Created, afirma que la imagen que proyectaba el personaje de Death Row nunca contó toda la historia. Tupac fue criado por una madre soltera, Afeni Shakur, quien fue activista del grupo radical por los derechos civiles Panteras Negras (The Black Panthers).

Él mismo rapeaba y hablaba abiertamente sobre injusticias sociales como el racismo institucional, la pobreza y la brutalidad policial. Holley asegura que su música se convirtió en su ideología política: “Su activismo era su arte, sus letras”.

Tras ser tiroteado en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996, quedó inmortalizado como una especie de mártir del estilo de vida que él mismo ayudó a popularizar.

La noche del crimen

Tupac tenía solo 25 años cuando recibió cuatro disparos en una calle de Las Vegas el 7 de septiembre de 1996. Aquella noche fatídica comenzó cuando Tupac y Knight asistieron a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el hotel MGM Grand.

Tras la pelea, las cámaras de vigilancia captaron a Tupac y a miembros de su séquito —quienes según la policía estaban asociados con la pandilla callejera Mob Piru Bloods— atacando a un hombre llamado Orlando Anderson, presunto miembro de los South Side Compton Crips.

La trágica muerte de Tupac contribuyó a elevar al rapero de figura principal del gangsta rap a ícono cultural. Este mural de 1997 en Nueva York (hoy desaparecido), creado por Andre Charles, fue muestra de ello Michael Ochs Archives vía Getty Images

Aproximadamente tres horas después del ataque, Tupac viajaba en el asiento del copiloto del BMW de Knight por Las Vegas cuando un Cadillac blanco se les acercó y abrió fuego.

Tupac fue llevado al hospital y murió seis días después. Durante casi tres décadas, su muerte siguió siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos de Estados Unidos. Y no existe una única explicación para ello.

Silencio ante las autoridades

La Policía de Las Vegas afirmó repetidamente que los testigos se negaron a cooperar. Miembros del séquito de Tupac declararon que la policía inicialmente los trató como sospechosos y no siguió pistas importantes.

Semanas después del tiroteo, los investigadores identificaron a Orlando Anderson gracias a las imágenes del hotel MGM y lo interrogaron. El hombre negó su participación y nunca fue acusado; murió en un tiroteo no relacionado con este caso en 1998. Otros dos ocupantes del Cadillac, Terrence Brown y Deandrae Smith, también están muertos.

A lo largo de los años, la policía afirma haber investigado miles de pistas, pero la causa se estancó debido a la desaparición de testigos —muchos de los cuales también murieron en tiroteos relacionados con pandillas—, la escasez de pruebas físicas y un código callejero que prohibía la cooperación con la policía. Años después, el tío de Anderson, Davis, empezó a hablar.

The Notorious B.I.G. posa en los Billboard Music Awards WireImage vía Getty Images

En última instancia, fue la muerte de otro rapero legendario lo que ayudó a esclarecer la muerte a tiros de Tupac. Meses después del crimen de Shakur, Biggie Smalls, también conocido como The Notorious B.I.G., murió en un ataque desde un auto en Los Ángeles.

Ambos raperos eran las estrellas de sus respectivas discográficas rivales: Shakur con Death Row Records y Biggie con Bad Boy Records. El caso de Biggie sigue sin resolverse, sin detenciones ni sospechosos.

¿Autoincriminación?

A mediados de la década de 2000, el Departamento de Policía de Los Ángeles reabrió la investigación y habló con Davis, quien había estado en una fiesta con Biggie antes del tiroteo mortal. Si bien Davis afirmó no tener información sobre la muerte de Biggie, sí tenía conocimiento del caso de Tupac y declaró que se encontraba en el auto cuando el rapero recibió los disparos.

El tío de Anderson le proporcionó esta información a la Policía a cambio de no ser acusado. Ese acuerdo se mantuvo vigente durante años, hasta que Davis hizo público lo que sabía. En 2019, fue coautor de unas memorias tituladas Compton Street Legend, en las que afirmaba no solo estar dentro del vehículo cuando dispararon a Tupac, sino también haber arrojado el arma con la que lo mataron al asiento trasero del Cadillac; nunca afirmó ser quien abrió fuego.

Davis ofreció más detalles sobre el tiroteo en entrevistas con periodistas. La Policía de Las Vegas afirmó que sus declaraciones públicas habían “reactivado” la investigación.

Tupac posa para una foto en los premios Source Awards en Nueva York Getty Images

Durante los dos años siguientes, las autoridades dedicaron tiempo a corroborar la versión de Davis y, en 2023, registraron su domicilio e incautaron varias computadoras, dos cajas llenas de fotos y gran cantidad de material relacionado con Tupac. El hombre fue arrestado a finales de ese mismo año.

Los fiscales alegaron que el homicidio de Tupac fue en represalia por la paliza que recibió el sobrino de Davis apenas unas horas antes. Afirman que Davis fue el autor intelectual del crimen, quien ordenó dispararle y suministró el arma para fomentar las actividades delictivas de la banda.

Los fiscales argumentaron que, al hablar públicamente sobre lo sucedido la noche de la muerte de Tupac y escribir un libro en el que afirmaba haber suministrado el arma, Davis había incumplido el acuerdo que había firmado con las autoridades.

Posteriormente, un juez dio la razón a la fiscalía, lo que permitió su detención.

“Yo no escribí ese libro”

Davis y su equipo de defensa argumentaron que el libro fue escrito en coautoría y que algunas secciones fueron adornadas o ficcionadas para vender, y que no deben interpretarse como admisiones directas. En una entrevista en televisión la semana pasada, Davis negó haber estado en Las Vegas cuando Tupac murió y se desvinculó de las memorias en las que figura como autor. “Yo no escribí ese libro”, dijo Davis a la filial local de Fox. “Lo hizo un escritor”. También sostuvo que podría subir al estrado y testificar en su juicio. “Si tengo que hacerlo, lo haré”.

“Esto es lo que hace que este caso sea tan fascinante. Las dos pruebas más importantes contra Keffe D provinieron del propio Keffe D”, declaró el abogado defensor Shaun Kent a la BBC. “Keffe D tiene derecho a declarar y decir: ‘Me inventé todo esto. Mentí para vender ejemplares del libro. Mentí a la policía. Soy un mentiroso, pero no asesiné a Tupac’”, añadió.

Davis también señaló públicamente en repetidas ocasiones que el director de Bad Boy Records, Sean “Diddy” Combs, le ofreció un millón de dólares para que matara a los rivales de Death Row Records, Tupac y Knight.

Duane Davis durante el primer día de la selección del jurado en su juicio por asesinato este lunes AFP vía Getty Images

Combs cumple actualmente una condena de 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución en Nueva York. El rapero negó reiteradamente las acusaciones de estar involucrado en la muerte de Tupac.

Los fiscales publicaron una lista de posibles testigos que podrían ser llamados a declarar, con más de 200 nombres, entre los que se incluyen miembros de la familia de Tupac, el exalcalde de Las Vegas Oscar Goodman y el exdetective de la policía de Los Ángeles Greg Kading.

Los fiscales también mencionaron a Knight, aunque no está claro si el empresario del rap testificará, ya que anteriormente había dicho que no lo haría. “Esto sería importantísimo, ya que nunca ha ofrecido a las autoridades información que llevara a la condena de alguien”, dijo Kent.

Sin embargo, es poco probable que el juicio en Las Vegas aclare quién disparó realmente el arma. Kent indicó que los fiscales intentarán presentar al exlíder de la pandilla como el autor intelectual del asesinato. “Van a recurrir a la teoría de que ‘si participó uno, participaron todos’: es posible que Davis no haya efectuado el disparo, pero no se habría producido si él no hubiera estado allí”, explicó Kent. “Este juicio va a ser el evento cumbre para los expertos en derecho”, agregó.

*Por Anoushka Mutanda-Dougherty, BBC News, y Shaimaa Khalil, corresponsal en Los Ángeles, BBC News