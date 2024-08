Rusia contraataca en su territorio a las fuerzas que entraron de Ucrania, que promete detenerse si negocian una “paz justa”

Escuchar

KIEV.- Las fuerzas rusas contraatacaron el martes a las tropas ucranianas con misiles, aviones no tripulados y ataques aéreos en acciones que, según un alto mando, habían detenido el avance de Ucrania tras el mayor ataque contra territorio soberano ruso desde que comenzó la guerra. Ucrania, en tanto, dijo que su plan no es anexar territorio y que la incursión se detendrá si Moscú acepta una “paz justa”.

Los soldados ucranianos cruzaron la frontera rusa, a unos 530 kilómetros al suroeste de Moscú, hace una semana, en un ataque sorpresa -el mayor desde que Moscú lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022-” que el presidente Vladimir Putin dijo que tenía como objetivo mejorar la posición negociadora de Kiev antes de posibles conversaciones de paz y frenar el avance del ejército ruso a lo largo del resto del frente

Ucrania dijo que la ofensiva es “legítima” y cesará si Moscú acepta una “paz justa” y pone fin a su invasión de Ucrania. “Cuanto antes acepte Rusia restablecer una paz justa (...) antes cesarán las incursiones de las fuerzas de defensa ucranianas en territorio ruso”, declaró el vocero de la cancillería ucraniana, Gueorgui Tiji, durante una conferencia de prensa.

Ucrania inició el 6 de agosto una operación militar a gran escala en la región rusa de Kursk. El país se enfrenta desde febrero de 2022 a la invasión lanzada por Moscú, que ocupa hasta el 20% de territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014.

En este contexto, las “acciones ucranianas son absolutamente legítimas, en particular en el marco del derecho de legítima defensa contemplado en las Cartas de Naciones Unidas”, aseguró Tiji.

Según aseguró, Kiev no quiere “anexionarse” el territorio ruso bajo su control, pero quiere crear una zona tapón a lo largo de la frontera para proteger a los ucranianos y a su ejército de los constantes bombardeos rusos, así como debilitar la ofensiva del Kremlin, que sigue avanzado en el este de Ucrania.

Rusia y Ucrania han hecho estimaciones muy distintas de la superficie de territorio ruso bajo control ucraniano: Kiev afirma que se trata de 1000 kilómetros cuadrados, mientras que las autoridades rusas afirman que es menos de la mitad.

“A diferencia de Rusia, Ucrania no necesita propiedades ajenas. Ucrania no desea anexarse ningún territorio de la región de Kursk, pero quiere proteger la vida de su pueblo”, declaró el vocero ucraniano.

Solo desde principios de junio, Rusia lanzó “más de 2000 ataques” desde Kursk contra la región ucraniana de Sumy, al otro lado de la frontera, afirmó Tiji.

Dado que Kiev no puede golpear en profundidad el territorio ruso con los misiles de largo alcance proporcionados por sus aliados occidentales, “es necesario utilizar las fuerzas armadas para liberar estas zonas fronterizas de los contingentes militares rusos que golpean Ucrania”, subrayó.

Además, la incursión en Kursk “impide a Rusia desplazar unidades adicionales hacia la región de Donetsk”, en el este de Ucrania, donde las tropas de Moscú llevan meses a la ofensiva, sostuvo el vocero.

También aseguró que el ejército ucraniano “respeta plenamente las leyes y costumbres de la guerra y el derecho humanitario internacional” en territorio ruso y solo está atacando objetivos “militares”.

En tanto, las fuerzas rusas respondieron el martes a las tropas ucranianas con misiles, drones y ataques aéreos en acciones que, según un alto comandante, habían detenido el avance de Ucrania después del mayor ataque a territorio soberano ruso desde que comenzó la guerra.

Moscú se vio obligada a evacuar al menos a 200.000 personas de la zona mientras se apresuraba a enviar reservas e imponía un bloqueo de seguridad. Los blogueros de guerra rusos informaron sobre intensas batallas en el frente de Kursk mientras las fuerzas ucranianas intentaban expandir su control, aunque dijeron que Rusia estaba trayendo soldados y armamento pesado y había repelido muchos de los ataques ucranianos.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes de bombarderos Sukhoi Su-34 atacando lo que dijo eran tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk y de infantería asaltando posiciones ucranianas.

“El avance incontrolado del enemigo ya ha sido detenido”, declaró el general Apti Alaudinov, comandante de la unidad de fuerzas especiales chechena “Akhmat”. “El enemigo ya sabe que la guerra relámpago que había planeado no ha funcionado”.

No estaba claro qué bando controlaba la ciudad rusa de Sudzha, por la que Rusia bombea gas desde Siberia occidental a través de Ucrania y hacia Eslovaquia y otros países de la Unión Europea. Gazprom dijo el martes que seguía bombeando gas a Ucrania a través de Sudzha.

Algunos blogueros de guerra rusos y canales de Telegram ucranianos dijeron que la ciudad estaba bajo el control de Ucrania, aunque Reuters no pudo verificar de forma independiente los relatos del campo de batalla y Rusia aún no ha dado detalles sobre la situación en Sudzha.

A través de Sudzha se suministraron unos 14.650 millones de metros cúbicos (bcm) de gas en 2023, aproximadamente la mitad de las exportaciones rusas de gas natural a Europa, o alrededor del 5% del consumo de la UE.

Eficacia

El ataque ucraniano ha puesto de relieve lo eficaces que pueden ser las pequeñas unidades altamente móviles contra el ejército ruso, muy superior numéricamente, aunque al dedicar fuerzas a Kursk, Ucrania podría debilitar otras partes del frente.

Rusia informó el lunes de que estaba ganando terreno en otras partes del frente, aunque Moscú ha tenido que mover reservas para detener el avance ucraniano.

El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, dijo el lunes que Ucrania controlaba 28 asentamientos en la región y que la incursión tuvo unos 12 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros de ancho. Ucrania, sin embargo, afirmó que controlaba 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, más del doble de lo que indican las cifras proporcionadas por Smirnov.

Los aliados occidentales de Ucrania, que han querido evitar una escalada de la guerra hacia una confrontación directa entre Rusia y la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos, dijeron que no habían tenido ninguna advertencia previa de la ofensiva ucraniana.

Putin dijo que Occidente estaba utilizando a Ucrania para liberar una guerra por poderes con Rusia y la incursión fronteriza era un intento de socavar la estabilidad interna rusa.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) dijo que Zelensky estaba tomando medidas alocadas que arriesgaban una escala mucho más allá de las fronteras de Ucrania.

