Ucrania se planta en suelo ruso y Moscú desvía recursos para frenar la ofensiva

KIEV.- Rusia admitió hoy que tropas ucranianas se habían adentrado en la región de Kursk en una incursión que, según un alto cargo de seguridad ucraniano, se propone “desestabilizar” a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania.

Ucrania lanzó el martes una sorpresiva operación a gran escala en la región fronteriza rusa de Kursk, dos años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania y tras meses de repliegue ante las fuerzas de Moscú en el frente oriental.

El 11 de agosto, Rusia reconoció que las tropas ucranianas habían penetrado profundamente en la región fronteriza de Kursk en una ofensiva que, según un alto funcionario en Ucrania, tenía como objetivo "desestabilizar" a Rusia y "estirar" sus fuerzas. ROMAN PILIPEY - AFP

El ejército ruso reconoció de hecho hoy que Ucrania penetró profundamente en su territorio al afirmar en un comunicado que había impedido “intentos de avance” en Tolpino, Juravli y Obshchi Kolodez, tres localidades situadas a unos 30 km de la frontera con la exrepública soviética.

Los avances fueron frenados por bombardeos aéreos, drones y artillería, así como con el envío de contingentes del agrupamiento “norte”, desplegado en la región ucraniana de Kharkiv, según la misma fuente.

”Estamos a la ofensiva”, declaró por su parte el alto funcionario de seguridad ucraniano el sábado por la noche, bajo condición de anonimato. ”El objetivo es estirar las posiciones del enemigo, infligir el máximo de pérdidas, desestabilizar la situación en Rusia, porque son incapaces de proteger sus propias fronteras”, indicó.

El funcionario aseguró que “miles” de soldados ucranianos participaban en la operación.

Militares ucranianos operan un vehículo de combate blindado MT-LB de fabricación soviética en la región de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, el 11 de agosto de 2024, en medio de la invasión rusa de Ucrania. ROMAN PILIPEY - AFP

Periodistas de AFP vieron decenas de vehículos blindados ucranianos en carreteras de la región de Sumy, fronteriza con la de Kursk, con triángulos blancos pintados, supuestamente para identificar a las tropas ucranianas que participan en la incursión.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y desde entonces mantiene una ofensiva implacable, ocupando franjas del este y el sur del país y sometiendo a las ciudades ucranianas a ataques diarios de artillería, misiles y drones.

“Desplazar la guerra”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, admitió el sábado por primera vez la implicación de su país en la incursión en Rusia, indicando que esta busca “desplazar la guerra al territorio del agresor”.

Según Moscú, que prometió una “respuesta severa”, los ucranianos dispararon el sábado por la noche un misil contra un edificio en la ciudad de Kursk, hiriendo a 15 personas. Rusia anunció la evacuación de más de 76.000 personas en esa región.

El operador ferroviario ruso fletó trenes de emergencia desde Kursk a Moscú, a unos 450 kilómetros de distancia, para quienes quieran abandonar el lugar.

Los residentes de un edificio de apartamentos dañado después del bombardeo del lado ucraniano se encuentran cerca del edificio en Kursk, Rusia, el domingo 11 de agosto de 2024. AP

”Da miedo tener helicópteros sobrevolando tu cabeza todo el tiempo. Cuando fue posible marcharse, me fui”, declaró Marina, llegada en tren a la capital rusa el domingo, que se negó a dar su apellido.

Ucrania, a su vez, pidió evacuar a al menos 20.000 civiles de la región de Sumy.

En un centro de evacuación en la capital regional homónima, Mykola, un jubilado de 70 años que abandonó su aldea -Khotyn, a unos 26 km de la frontera con Rusia-, afirmó que la ofensiva en territorio ruso le dio una dosis de ánimo.

”Dejemos que descubran lo que es. No entienden lo que es la guerra. Dejemos que lo prueben”, declaró.

Los analistas indicaron que Kiev lanzó probablemente el asalto para aliviar la presión sobre sus tropas en otras partes del frente, superadas en número y faltas de armas.

Pero de momento, la incursión no ha debilitado enormemente la ofensiva rusa en el este de Ucrania, donde Moscú lleva meses ganando terreno, indicó el alto funcionario de seguridad ucraniano.

Se ve un automóvil quemado frente a un edificio de apartamentos dañado después del bombardeo del lado ucraniano en Kursk, Rusia, el domingo 11 de agosto de 2024. AP

”La presión en el este continúa, no han retirado sus tropas de esa zona”, afirmó, aunque “la intensidad de los ataques rusos en el este ha bajado un poco”.

El objetivo exacto de la operación no estaba claro, y los mandos militares ucranianos han adoptado una posición de secretismo, presumiblemente para facilitar el éxito de la misión. Los expertos militares han dicho que podría pretender desviar reservas rusas de los intensos combates en la región oriental ucraniana de Donetsk, mientras que un asesor presidencial sugirió que podría reforzar la posición de Kiev en cualquier negociación futura con Rusia.

La vocera del Ministerio ruso de Exteriores María Zajárova dijo hoy que Ucrania “comprende perfectamente bien” que los recientes ataques “no tienen sentido desde un punto de vista militar”.

“El régimen de Kiev continúa su actividad terrorista con el mero propósito de intimidar a la población pacífica de Rusia”, añadió.

“Operación antiterrorista”

Rusia impuso el estado de emergencia en la zona de Kursk y anunció el inicio de una “operación antiterrorista” allí y en otras dos regiones fronterizas.

El funcionario de seguridad ucraniano admite que Rusia “detendrá” tarde o temprano a las tropas ucranianas en la región de Kursk, pero si “al cabo de cierto tiempo no consigue retomar esos territorios, estos podrían utilizarse con fines políticos”, por ejemplo durante negociaciones de paz.

En esta fotografía tomada del vídeo publicado por el Ministerio de Defensa ruso el sábado 10 de agosto de 2024, un tanque del ejército ruso toma una posición en un área de la región rusa de Kursk. Russian Defense Ministry Press S

También afirmó que Rusia, en respuesta a la incursión, prepara un ataque de misiles masivo contra “centros de mando” en Ucrania y aseguró que Kiev había avisado a sus aliados occidentales de la operación.

”Dado que se utilizaron activamente armas occidentales” en esta ofensiva, “nuestros socios occidentales participaron indirectamente en su planificación”, señaló.

El funcionario ucraniano también aseguró que Kiev respeta “estrictamente el derecho humanitario” en su ofensiva y que no tiene la intención de anexionar las zonas que ocupa actualmente.

”Es muy importante que Ucrania no viole ninguna convención, respetamos estrictamente el derecho humanitario: no ejecutamos prisioneros, no violamos mujeres, no saqueamos”, detalló.

Agencias AFP y AP

LA NACION