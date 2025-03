Furioso, Donald Trump amenaza con aranceles secundarios a Rusia y bombardeos a Irán

WASHINGTON.– Después de dos meses de un turbulento mandato en los que desplegó una batería de medidas para contener la inmigración ilegal e intentar equilibrar el déficit comercial con sus principales socios comerciales y adversarios geopolíticos, el presidente norteamericano, Donald Trump, comienza a perder la paciencia con Rusia e Irán, dos de los jugadores claves en el terreno global con los que intentó un acercamiento directo para terminar la guerra en Ucrania y neutralizar el programa nuclear de Teherán.

Trump dijo ayer que está “enojado” con Vladimir Putin por su enfoque hacia un alto el fuego en Ucrania y amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de petróleo de Moscú si el líder ruso no acepta un alto el fuego en Ucrania en un mes. En tanto, el jefe de la Casa Blanca amenazó con bombardeos a Irán si la república islámica persiste en el desarrollo de armas nucleares.

El presidente estadounidense endurece su postura contra Moscú y amenaza con aranceles al petróleo ruso Shutterstock

Mientras continuaban los ataques cruzados entre Kiev y Moscú a pesar de haber acordado la suspensión de operaciones bélicas sobre infraestructuras energéticas, el presidente indicó que impondría un arancel del 25% o 50% que afectaría a los países compradores de petróleo ruso (aranceles secundarios), en una entrevista telefónica con NBC News donde también puso sobre la mesa el bombardeo a Irán y la invasión de Groenlandia.

“Si Rusia y yo no podemos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia, lo cual podría no ser así, pero si creo que fue culpa de Rusia, voy a imponer aranceles secundarios al petróleo, a todo el crudo que salga de Rusia”, dijo Trump. “Si comprás petróleo de Rusia, no podés hacer negocios en Estados Unidos. Habrá un arancel del 25% sobre todo el crudo, un arancel de entre 25 y 50 puntos porcentuales”, explicó a la periodista Kristen Welker.

El abrupto cambio de rumbo se produjo, según Trump, después de que Putin intentara atacar la legitimidad de Volodimir Zelensky el viernes pasado. En una aparición en la televisión rusa, Putin sugirió que Ucrania podría quedar bajo un gobierno temporal liderado por la ONU para organizar nuevas elecciones antes de negociar un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin posan para una foto durante su reunión en el marco de la cumbre del G20 en Japón, el 14 de junio de 2019 - - White House

Aunque Trump había calificado al presidente ucraniano de “dictador”, ayer dijo: “Estaba muy enojado, furioso” cuando Putin “empezó a meterse en la credibilidad de Zelensky, porque eso no va en el lugar correcto, ¿entiendes?”.

Para el jefe de la Casa Blanca, “un nuevo liderazgo significa que no habrá un acuerdo durante mucho tiempo, ¿verdad?”, y dijo que quería ejercer presión sobre el Kremlin, que planteó una serie de preguntas sobre un acuerdo de paz y hasta ahora solo aceptó treguas limitadas en el ámbito marítimo y energético.

Trump repitió que “si no se llega a un acuerdo, y si creo que fue culpa de Rusia, voy a imponer sanciones secundarias a Rusia”, pero luego indicó que daría marcha atrás rápidamente si había avances en un alto el fuego. “La ira se disipará rápidamente”, dijo Trump, si Putin “hace lo correcto”, y dijo que hablaría con su homólogo ruso esta semana.

El pacto nuclear

El presidente también aprovechó la misma breve entrevista para decirle a Irán que si no llegan a un acuerdo para frenar su programa de armas nucleares habrá bombardeos. Serán bombardeos como nunca antes han visto. Funcionarios de ambos países estaban negociando, añadió.

El lenguaje de Trump marca un endurecimiento de sus comentarios días atrás cuando afirmó que si Teherán se negaba a negociar un nuevo acuerdo nuclear iban a “pasar cosas malas, malas”. No está claro si amenazó a Irán con bombardeos estadounidenses o en un operación coordinada con Israel.

Analistas afirmaron que Irán podría estar a solo semanas de ser capaz de fabricar una bomba nuclear. El gobierno iraní niega que su programa atómico tenga fines militares.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei (izq.) y el presidente de Estados Unidos Donald Trump ATTA KENARE - AFP

Trump, que sacó a Estados Unidos en 2018 de un acuerdo internacional sobre el programa de desarrollo nuclear de Irán, insiste desde su vuelta a la Casa Blanca en dialogar con Teherán para controlar sus actividades en esta materia. Recientemente anunció que había enviado una carta a Irán y ha dicho que prefiere un acuerdo, pero también ha amenazado a Teherán en caso de fracaso.

En la primera respuesta de Teherán a esa carta al líder supremo del país, el ayatollah Ali Khamenei, el presidente iraní rechazó las negociaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Masoud Pezeshkian afirmó que la respuesta de Irán, entregada a través de Omán, dejó abierta la posibilidad de negociaciones indirectas con Washington. Sin embargo, tales conversaciones no progresaron desde que Trump, en su primer mandato, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales en 2018.

En los años transcurridos desde entonces, las tensiones regionales han estallado en ataques en el mar y en tierra. Luego vino la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, en la que Israel apuntó a líderes de grupos afines a Irán. Ahora, mientras Estados Unidos lleva a cabo intensos ataques aéreos contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, el riesgo de una acción militar dirigida al programa nuclear de Irán sigue sobre la mesa.

En esta imagen tomada de un video, una enorme columna de humo se eleva tras el impacto de una bomba estadounidense, en Saná, capital de Yemen, el viernes 28 de marzo de 2025 AP

“No evitamos las conversaciones; es el incumplimiento de promesas lo que nos ha causado problemas hasta ahora”, expresó Pezeshkian en declaraciones televisadas durante una reunión del gabinete. “Deben demostrar que pueden generar confianza”.

Trump también mencionó nuevas sanciones económicas a Irán como alternativa. “Existe la posibilidad de que, si no llegan a un acuerdo, les imponga aranceles secundarios”, dijo Trump, repitiendo la frase poco después. “Estoy considerando imponer aranceles secundarios a Irán hasta que se firme un acuerdo”.

Los aranceles secundarios son una idea novedosa. La semana pasada, Estados Unidos implementó un arancel del 25% a los países que compran crudo y combustibles líquidos de Venezuela, el mayor de los cuales es China, después de que Trump acusara al país latinoamericano de enviar criminales y pandilleros a Estados Unidos con la excusa de ser migrantes.

Agencias Reuters, DPA, AP y ANSA

LA NACION