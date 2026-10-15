Un diluvio histórico deja muertos, miles de evacuados y escenas de caos en Estambul

ESTAMBUL.– Un temporal de lluvias sin precedentes en más de ocho décadas paralizó Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, donde las inundaciones dejaron al menos tres muertos, cinco desaparecidos y miles de personas evacuadas, informaron este jueves las autoridades, mientras los equipos de rescate trabajaban para asistir a los afectados.

Las precipitaciones, que comenzaron el miércoles por la noche, anegaron viviendas, comercios, calles y pasos subterráneos, provocaron un caos de tránsito y dejaron numerosos vehículos atrapados bajo el agua. En algunos barrios, la fuerza de la corriente arrastró automóviles y los hizo chocar entre sí, en medio de escenas de desesperación.

Intensas lluvias en Estambul

Según el ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, Murat Kurum, se trató de las lluvias más intensas registradas en Estambul en los últimos 83 años, una marca que refleja la magnitud del fenómeno que golpeó a la metrópoli turca.

La oficina del gobernador confirmó este jueves la muerte de tres personas y señaló que otras cinco permanecían desaparecidas. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 14 años que murió electrocutado tras pisar un charco en un parque del distrito de Fatih. Otra persona, de 34 años, falleció después de resbalar en una vereda de Sariyer y golpearse la cabeza, según informaron medios locales. El cuerpo de una tercera víctima fue encontrado cerca de un parque en el distrito de Kagithane.

Vecinos buscan sus pertenencias en una cancha de fútbol cubierta de barro tras las históricas inundaciones que azotaron Estambul BERK OZKAN - AFP

Mientras continuaban las tareas de búsqueda y asistencia, más de 3000 personas que habían quedado atrapadas por las inundaciones fueron evacuadas de manera segura en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con el balance difundido por Kurum.

El funcionario, que presidirá el próximo mes la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en la ciudad mediterránea de Antalya, vinculó la violencia del temporal con las alteraciones en los patrones meteorológicos provocadas por el calentamiento global.

MASSIVE FLOODING: Heavy rain turn streets into rivers in Istanbul pic.twitter.com/dRyPuKuQnV — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 14, 2026

“El cambio climático ya no es un tema del futuro, es el problema más importante de hoy”, advirtió ante la prensa. Y agregó que sus efectos están modificando el régimen de precipitaciones y provocando episodios de lluvias cada vez más intensas.

El impacto del temporal también se extendió más allá de Estambul. En la provincia de Sakarya, unos 150 kilómetros al este, una vivienda de dos pisos construida sobre el lecho de un río se derrumbó por la fuerza de las inundaciones, según informó la cadena HaberTurk. En tanto, en la vecina provincia de Kocaeli, las autoridades reportaron la desaparición de otra persona.

Vecinos caminan entre vehículos volcados y escombros tras las graves inundaciones que azotaron Estambul, Turquía Emrah Gurel - AP

Ante el riesgo de nuevas inundaciones, las autoridades reforzaron las medidas preventivas. La gobernación de Estambul extendió hasta el viernes la suspensión de clases, mientras que algunos empleados públicos recibieron licencia para permanecer en sus hogares durante el jueves.

Kurum, por su parte, pidió a la población que evitara salir de sus viviendas, y las autoridades prohibieron la circulación de motocicletas hasta nuevo aviso para reducir los riesgos en las calles anegadas.

🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour



Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats. pic.twitter.com/UQBmlwzuLZ — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

La situación seguía siendo delicada debido a que el servicio meteorológico turco pronosticó nuevas lluvias para Estambul y sus alrededores durante los próximos días, lo que mantenía en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia.

Agencia AP