Un futbolista brasileño acusó a Flávio Bolsonaro de quedarse con su isla privada: “No quería venderla”

El futbolista brasileño Richarlison acusó al candidato a presidente Flávio Bolsonaro de quedarse con una isla privada en Angra dos Reis -en la Costa Verde de Río de Janeiro- que le pertenece y declaró que, en caso de que se le pague el monto que pide, donará el dinero al hospital de Nova Venécia, su ciudad natal en Espírito Santo. La defensa del senador, por su parte, desmintió los cuestionamientos y señaló que el jugador no presentó documentación sobre la titularidad del inmueble.

Según informó el medio local O Globo, Richarlison hizo una declaración en la que afirmó que compró la isla entre 2020 y 2021, durante la pandemia de covid, en sociedad con Alencar da Silveira Júnior, entonces presidente del club América-MG, y Renato Velasco. El atacante de Tottenham afirmó que recibió ofertas de compra, entre ellas de Bolsonaro, pero que se negó a venderle la propiedad al senador.

“No quería venderle la isla y, entonces, esos tipos se aprovecharon de la situación en los tribunales. Estábamos tramitando el papeleo y decían que tardaría meses o incluso años en resolverse. Bolsonaro y este tal Willer Tomaz [su abogado] fueron allí y, en 24 horas, se apoderaron de la isla. Ahí es donde falló la justicia. Esos tipos se llevaron la isla sin gastar un centavo, que yo sepa. Yo gasté unos 10 millones de reales allí y no recibí nada”, explicó.

Richarlison acusó a Bolsonaro de "apoderarse" de la propiedad

En este marco, Richarlison le pidió a la Policía Federal que investigue sus acusaciones y aseguró que espera respuestas sobre su dinero invertido. Además prometió: “Si recupero ese dinero, donaré una parte al hospital de mi ciudad, Nova Venécia, para ayudar al hospital de allí”.

La disputa se originó cuando una empresa vinculada a Richarlison adquirió los derechos de ocupación del inmueble en 2020. Tras ello, la posesión pasó a otra asociada a Willer Tomaz. En junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) ratificó la sentencia a favor de la empresa de Tomaz, y los litigios se archivaron tras el desistimiento de los demandantes.

El próximo domingo hay elecciones en Brasil y Bolsonaro es uno de los candidatos SILVIO AVILA - AFP

La respuesta del abogado

Después de las acusaciones de Richarlison, la defensa de Bolsonaro lo instó a presentar, en un plazo de 72 horas, un documento anterior a julio de 2022 que vincule la propiedad, ya sea una escritura pública, un contrato de compraventa registrado o una inscripción a su nombre en la Superintendencia de Bienes Federales. También le exigió que presente una prueba de los 10 millones de reales que afirma que pagó para quedarse con la isla y advirtió que, en caso de que muestra la documentación de forma válida, devolverá los derechos sin cobrar dinero.

“Richarlison nunca fue parte en ningún proceso judicial. La empresa vinculada a él y a su socio Renato Velasco, Sport 70, perdió en todas las instancias, incluso ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ), renunció a sus derechos legales en 2025 y declaró en actas judiciales que había pagado 2,6 millones de reales a terceros invasores, sin título de propiedad, y no al propietario registrado del inmueble. La transacción fue objeto de una investigación policial, que se archivó por falta de pruebas de delito”, indicó.