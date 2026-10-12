Un incendio destruyó Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París

PARÍS.- Un incendio arrasó ‌el ‌mercado cubierto ⁠más antiguo de París en la madrugada ​del ⁠lunes, según informaron ⁠las autoridades, destruyendo este ​lugar histórico tan popular entre ‌los turistas.

Ariel ​Weil, alcalde ​del centro de París, dijo que el Marché des Enfants Rouges quedó “totalmente destruido”. “Eviten el sector de la rue de Bretagne”, pidió.

Auprès des @PompiersParis intervenus avec force et efficacité dans un lieu qu’ils connaissaient heureusement bien, le marché des enfants rouges, hélas ravagé par les flammes tôt ce matin. Feu maîtrisé mais marché totalement sinistré. Évitez le secteur de la rue de Bretagne. pic.twitter.com/WaDQN5Wrwq — Ariel Weil (@ArielWeilT) October 12, 2026

El mercado se fundó en 1615, durante el reinado de Luis XIII, en ‌el lujoso barrio del Marais. Tomó su nombre de un orfanato cercano cuyos niños vestían ropa roja.

Enormes columnas de fuego se alzaron esta madrugada en el mercado cubierto más antiguo de París HANDOUT - Brigade des Sapeurs Pompiers de

La revista Food & Wine lo clasificó este año en el quinto lugar a nivel mundial en comida callejera, detrás de otros lugares gastronómicos en Londres, Bangkok, la ciudad francesa de Lyon y Ciudad de México.

El incendio ‌se declaró alrededor de las 3 ⁠de la madrugada , según ⁠informaron medios franceses. ⁠Varias horas después, los bomberos seguían apagando las llamas que quedaban en las ruinas.

El mercado Enfants Rouges, consumido por las llamas durante la madrugada de este 12 de octubre BERNARD GELIOT - AFP

Aún ‌se desconoce ​la causa del incendio.

Noticia en desarrollo - Reuters y AFP