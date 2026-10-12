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Un incendio destruyó Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París

Fundado en 1615, el marché del barrio Le Marais quedó “totalmente destruido”, informó el alcalde parisino Ariel Weil

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El saldo de las llamas: las estructuras del mercado cubierto más antiguo de París quedaron completamente destruidas
El saldo de las llamas: las estructuras del mercado cubierto más antiguo de París quedaron completamente destruidasHANDOUT - Brigade des Sapeurs Pompiers de

PARÍS.- Un incendio arrasó ‌el ‌mercado cubierto ⁠más antiguo de París en la madrugada ​del ⁠lunes, según informaron ⁠las autoridades, destruyendo este ​lugar histórico tan popular entre ‌los turistas.

Ariel ​Weil, alcalde ​del centro de París, dijo que el Marché des Enfants Rouges quedó “totalmente destruido”. “Eviten el sector de la rue de Bretagne”, pidió.

El mercado se fundó en 1615, durante el reinado de Luis XIII, en ‌el lujoso barrio del Marais. Tomó su nombre de un orfanato cercano cuyos niños vestían ropa roja.

Enormes columnas de fuego se alzaron esta madrugada en el mercado cubierto más antiguo de París
Enormes columnas de fuego se alzaron esta madrugada en el mercado cubierto más antiguo de ParísHANDOUT - Brigade des Sapeurs Pompiers de

La revista Food & Wine lo clasificó este año en el quinto lugar a nivel mundial en comida callejera, detrás de otros lugares gastronómicos en Londres, Bangkok, la ciudad francesa de Lyon y Ciudad de México.

El incendio ‌se declaró alrededor de las 3 ⁠de la madrugada , según ⁠informaron medios franceses. ⁠Varias horas después, los bomberos seguían apagando las llamas que quedaban en las ruinas.

El mercado Enfants Rouges, consumido por las llamas durante la madrugada de este 12 de octubre
El mercado Enfants Rouges, consumido por las llamas durante la madrugada de este 12 de octubreBERNARD GELIOT - AFP

Aún ‌se desconoce ​la causa del incendio.

Noticia en desarrollo - Reuters y AFP

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