Un chico de 12 años fue condenado por disturbios en el Reino Unido

Un chico de 12 años se convirtió este martes en el más joven en ser sentenciado por los disturbios de la extrema derecha que se desataron en Inglaterra tras el asesinato de tres niñas en una clase de danza con temática de Taylor Swift en Southport. El chico, que tiró piedras a la policía afuera de una mezquita, será sometido a un toque de queda de tres meses y a un régimen de libertad vigilada por un año, donde también acudirá a un programa de rehabilitación. Así lo sentenció la jueza Wendy Lloyd.

Los disturbios comenzaron a fines de julio donde tres niñas de seis, siete y nueve años fueron apuñaladas durante una clase de baile y yoga que se realizaba durante las vacaciones de verano en la localidad del noroeste de Inglaterra. Fue cuando comenzó a difundirse falsa información sobre el atacante, que decía que era un inmigrante con pedido de asilo cuando, en realidad, era un joven de 17 años nacido en Gran Bretaña.

Un manifestante lanza un ladrillo durante una protesta en Liverpool, Inglaterra, el sábado 3 de agosto de 2024. (James Speakman/PA vía AP) James Speakman - PA

Eso impulsó protestas de simpatizantes del grupo ultraderechista Liga de Defensa Inglesa que tuvieron fuertes altercados con la policía y que compartieron cánticos antiinmigración e islamófobos durante todas sus manifestaciones. Los disturbios fueron tales que se desplazaron a otras ciudades del país, como Londres. En algunos lugares, como Bristol, Manchester y Liverpool, hubo vandalismo, saqueos de tiendas y comercios y varios policías heridos. Al menos dos mezquitas sufrieron ataques por la información falsa. Aún así, el rápido accionar policial con las condenas y sentencias apaciguó los disturbios, que terminaron con 1000 arrestos y 800 cargos. También hubo protestas contra estos grupos antiinmigración.

El joven sentenciado este martes se encontraba en las protestas que iniciaron específicamente en Southport el 30 de julio. El chico, del cual no puede revelarse su identidad por su edad, tiró piedras a la policía en medio de una multitud que intentó ingresar a la mezquita de la Southport Islamic Society por la fuerza y prendió fuego una camioneta policial. Las protestas terminaron con más de 50 oficiales heridos.

Manifestantes en Walthamstow, Londres, contra los grupos antiinmigración que planeaban atacar decenas de lugares en todo el país luego de una semana de disturbios alimentados por desinformación sobre un ataque con apuñalamiento contra niñas.(PA via AP) PA Wire - PA

Según la jueza, el menor sabía lo que hacía: “[Los disturbios] estremecieron a la sociedad hasta la médula. (...) Fue una turba enardecida y vos decidiste ser parte de ella ”. El toque de queda será desde las 21 hasta las 7 de la mañana. “Era una situación horrible y vos la hiciste peor al unirte y tirar piedras”, agregó Lloyd.

La abogada defensora Heather Toohey, en cambio, argumentó que el joven no estuvo involucrado en ningún cántico racista y que se había entregado a una estación de policía. También le pidió que “expresara su más profundo pesar y simpatía a la gente de Southport”. “Él sabe que actuó tontamente, sabe que actuó por estupidez”, agregó.

La jueza le comentó al joven que “estuvo bien” que se entregara, aunque fue dura: “Me dijeron que no pensaste en lo que estabas haciendo cuando te uniste a esa multitud, pero en realidad no había mucho en qué pensar”. También detalló que el chico no tenía una vida fácil, donde a sus doce años tenía problemas con la escuela y con el alcohol. “Me resulta muy preocupante”, expresó.

Con información Associated Press y BBC

LA NACION

