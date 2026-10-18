Un sacerdote murió en misa en Ecuador luego de que se le cayó una cruz de madera en la cabeza

Un trágico hecho ocurrió este domingo durante una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz de madera se desprendió del altar y cayó sobre la cabeza del sacerdote que oficiaba la ceremonia religiosa. Producto del fuerte golpe, el hombre murió en el acto.

El momento quedó captado por las cámaras que transmitían por redes sociales la eucaristía, y que también tomaron los gritos de desesperación de las personas que observaron el momento. Los feligreses que se encontraban en el lugar trataron de asistir al cura y alertaron de inmediato a los servicios de salud, pero el impacto del pesado artefacto de madera le había producido heridas de gravedad irreversibles.

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El golpe mortal del cura en Ecuador

Horas más tarde, la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado en el que confirmaron la muerte del sacerdote, identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, y lamentaron lo sucedido.

“Informamos que nuestro hermano, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, vicaría centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, expresó el texto firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera.

Y añadió: “La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

El comunicado de la Arquidiócesis de Guayaquil

La parroquia San Lorenzo de Vinces, en provincia de Los Ríos, también lamentó la muerte ya que el sacerdote sirvió allí varios años, según consignó el diario local El Universo. “Con la esperanza puesta en el amor y la misericordia de Dios, compartimos la noticia del fallecimiento del Padre Patricio Sánchez Molinari, quien con entrega y amor pastoral sirvió durante varios años como párroco de nuestra comunidad Vinceña”, postearon en sus redes sociales.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio, que desarrolla tareas pastorales y misioneras en distintos países. Estaba al frente de una parroquia dedicada a una advocación mariana muy ligada a los redentoristas.

En marzo último, la Iglesia de Guayaquil ya había despedido a otros dos sacerdotes, Alfonso Avilés y Pedro Anzoátegui, que murieron ahogados cuando intentaban rescatar a un monaguillo.