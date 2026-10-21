Una aerolínea sudamericana apuesta a renovarse con platos de lujo de un chef destacado

La aerolínea colombiana Avianca presentó sus nuevos servicios para su clase ejecutiva y anunció, entre otros productos, recetas del reconocido chef Álvaro Clavijo, dueño de El Chato, bistró de Bogotá elegido como el número 1 en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants. Si bien el cocinero trabaja con la compañía desde hace ya tres años, en esta ocasión, fue designado para reunir “ingredientes locales” en los platos a bordo.

En los vuelos de la empresa, Clavijo suele personalizar platos según las rutas: a finales de 2025 presentó, junto con el chef argentino Gonzalo Aramburu, nuevos menús para los viajes entre Buenos Aires y Bogotá, con un menú que reúne elementos de ambas culturas.

Esta vez, Avianca dio a conocer los productos que sumará para su oferta de Business Class —tanto para vuelos de las Américas como para Europa y Nueva York— e incluyó el don culinario de Clavijo, que estará a cargo de las comidas a bordo junto con el chef Rafael Buitrago, dueño del restaurante de alta cocina Elvia Barichara, también ubicado en Colombia.

A partir de 2027, ambos cocineros diseñarán la propuesta gastronómica para los vuelos de Avianca de Insignia, clase ejecutiva de larga distancia que son operados con el Boeing 787 Dreamliner, es decir, los que conectan a Colombia, su hub, con Estados Unidos y Europa.

Álvaro Clavijo, premiado chef de El Chato y Selma, se encargará de la oferta gastronómica de INSIGNIA

Según explicaron desde la aerolínea, el nuevo menú está inspirado en los “sabores y biodiversidad latinoamericana” e incluye alimentos tradicionales de Colombia, como arroz de coco, lomo, trucha y verduras salteadas. A su vez, en los vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Europa se incorporará una hamburguesa casera con ingredientes a elección, y en los de vuelta —desde Madrid, Barcelona, Londres, París y Nueva York— se ofrecerá pizza de la marca italiana Monte Vibiano.

“Nuestra propuesta gastronómica rinde homenaje a Latinoamérica con recetas que combinan autenticidad, técnica e innovación. Ofrece una experiencia auténtica y contemporánea, donde los sabores, las texturas y los aromas se unen para elevar tu experiencia a bordo”, detallaron.

Cambios en todos los vuelos

Avianca anunció modificaciones en la oferta de primera clase para todos sus vuelos como parte de su estrategia para recuperar el segmento de pasajeros preferenciales, en el cual había sufrido bajas en la demanda por la crisis económica que tuvo durante la pandemia. Por ese motivo, renovó su propuesta con la iniciativa de combinar la comodidad con el servicio de un hotel: dormir en pijama, degustar una cena de alta categoría y regalos.

La empresa colombiana —que conecta a la Argentina con 80 destinos de todo el mundo— sumó productos y comodidades a sus vuelos para las Américas y Europa, que, además de un menú elaborado, como un kit de cuidado personal, más equipaje y salas VIP.

Avianca conecta a la Argentina con 80 destinos Instagram @avianca

“Cuando viajan, los pasajeros se acuerdan de dos cosas: la comida y la música”, sostiene Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de la compañía. De esta manera, la empresa se propuso garantizar platos de lujo, de Clavijo y Buitrago, y espacios donde los viajeros puedan disfrutar de su propio mundo: nuevas playlists en las pantallas y la entrega de auriculares con cancelación de sonido.

Después de abandonar sus operaciones en el país en 2017, en octubre de 2020 Avianca retomó sus rutas en la Argentina y tuvo un crecimiento que la llevó a alcanzar en 2026 un nuevo récord de viajeros. A través de su hub en Bogotá, tiene más de 40 frecuencias semanales -en vuelos directos desde Buenos Aires y Córdoba- y en el primer trimestre del año transportó a más de 387.000 pasajeros [un aumento del 25% frente al mismo periodo de 2025], tuvo un 78,5% de puntualidad y una efectividad del 99,3% de sus viajes programados.

Si bien su posicionamiento en la Argentina sigue en aumento, y trabaja en sumar nuevas rutas, como Salta, la compañía aérea se concentra en modificar los servicios que brinda a los viajeros. Así, extendió su Business Class Americas para el 100% de sus vuelos dentro del continente y anunció que, a partir del próximo año, comenzará a operar el primer avión equipado con la nueva cabina Insignia para Europa y Nueva York.

“Podemos dar una experiencia diferenciada personalizada para que el pasajero realmente se sienta único en cada punto de contacto. Esa diferenciación tiene que ver con una palabra que nosotros repetimos mucho internamente: excelencia. Tenemos que pensarla en cada detalle. Obviamente, que muchas veces puede fallar, pero siempre tratamos de buscarla y vamos a seguir evolucionando”, afirma Gabriel Oliva, presidente del grupo Avianca.

En cuanto a clase ejecutiva para las Américas (para vuelos dentro del continente), la empresa tiene una nueva propuesta que incluye acceso a salas VIP Avianca y Star Alliance; más equipaje, con dos valijas por persona; acumulación de millas Lifemiles, su programa de viajero frecuente; y un asiento más cómodo ubicado en las primeras tres filas, entre otros beneficios.

Avianca extendió su servicio de Business Class Americas a todos sus vuelos MAURICIO CIFUENTES

Por otra parte, Avianca posee Insignia, la experiencia business class en vuelos hacia y desde Europa, y en la ruta Bogotá-Nueva York, que tiene aún más comodidades y servicios. Son operados en aviones Boeing 787, los únicos de su flota con doble pasillo, destinados a traslados largos.

Entre enero y febrero de 2027 comenzará a volar el primero de los vuelos, con productos inéditos para la compañía aérea: suites con una puerta corrediza, asientos flatbed con reclinación de 180°, un pijama diseñado por la empresa Maaji —una de las más destacadas de Colombia—, auriculares con cancelación de ruido y un amenity kit de la firma Mola Sasa, desarrollado con artesanos del municipio de Chimichagua, ubicado en la región Caribe, y complementado con elementos de Loto del Sur, una tienda de lujo de productos de belleza de Bogotá.

Asimismo, anunció cambios para la tarifa Economy, la estándar de sus vuelos. Bajo la consigna de garantizar “más para todos”, la aerolínea presentó modificaciones en el estilo de viajes. En este marco, indicó que en vuelos internacionales de larga duración -más de 3 horas y media- las comidas y bebidas quedarán incluidas y estará disponible el servicio de venta a bordo de café. También, cada viajero podrá llevar un carry-on de hasta 10 kilos.

Los cambios en INSIGNIA se implementarán a partir de 2027

Entre otros cambios, la compañía señaló que implementa “progresivamente” una conectividad WiFi en todos los aviones y sumó nuevos productos a su propuesta de entretenimiento: más de 600 títulos en vuelos en las Américas y más de 800 para los de largo radio, que incluye contenidos de HBO Max, Sony Entertainment, Warner Bros., Apple TV, A24, Paramount, Fórmula 1 TV y Lego.

Avianca también implementará modificaciones en los servicios en tierra, tanto antes como después de viajar. Como una de sus principales medidas, trabaja en la transformación de sus salas VIP, donde agregará espacios y se añadirán productos gastronómicos y comodidades tecnológicas.

Quienes cuenten con Insignia recibirán una atención preferencial desde el check-in y en el acceso a las salas VIP.

En este contexto, anunció la renovación de la sala Gold, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, uno de los más estratégicos por su alta conectividad.