Una base militar en Canadá se incendió tras un fuerte estallido: las autoridades afirman que hay muertos

EDMONTON.- El ministro de Defensa de Canadá informó este sábado que se registraron personas muertas y heridas tras un incidente en una base militar de Alberta -aproximadamente a unos 2900 kilómetros de Ottawa- que provocó un fuerte incendio. Según indicaron, se produjo un estallido del cual se desconocen las causas y las autoridades locales lo definieron como “significativo y trágico”.

“Me entristece compartir que ha habido tanto fallecidos como heridos como resultado de un incidente en la base”, declaró el ministro de Defensa, David McGuinty. La base está cerca de Wainwright, Alberta, una localidad a unos 180 kilómetros al sureste de Edmondton.

McGuinty no proporcionó cifras de víctimas ni detalles sobre qué causó el incidente, y señaló que la Real Policía Montada de Canadá participaba en la investigación y describió la situación como “muy activa y delicada”.

Las Fuerzas Armadas Canadienses y las autoridades federales, provinciales y locales estaban coordinando la respuesta de emergencia. La comunidad cercana de Wainwright estaba proporcionando apoyo hospitalario y de extinción de incendios.

Brutal incendio en una base en Canadá

El Distrito Municipal de Wainwright indicó que el incendio cruzó la cerca de la base a primera hora del sábado y se estaba propagando rápidamente debido a los fuertes vientos. Bomberos de múltiples jurisdicciones estaban respondiendo, y no había ninguna orden de evacuación en vigor.

A su vez, el primer ministro, Mark Carney, afirmó, en una publicación en sus redes sociales: “Ha ocurrido un incidente grave que ha provocado un gran incendio en la Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) Wainwright, en Alberta. Nuestros pensamientos están con todas las valientes mujeres y los hombres afectados”.

En esta línea, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, describió el incendio como “significativo y trágico” y sostuvo que afectó a muchos miembros del personal militar.

Pray for Wainwright, everyone.



There has been a serious incident that caused a fire at CFB Wainwright. Thank you to the brave firefighters and emergency responders working to save lives.



I have spoken to the Prime Minister and the Minister of Defence to offer our support to… — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) October 18, 2026

Carney indicó que el gobierno federal estaba trabajando estrechamente con funcionarios de Alberta y autoridades locales. Comentó que él y Smith estaban en contacto cercano, al igual que sus ministros y funcionarios. La funcionaria local agradeció a los equipos de primera respuesta y a quienes brindaban atención y apoyo a los afectados.

El líder conservador de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, dijo que había hablado con Carney y con el ministro de Defensa para ofrecer apoyo a los afectados por el incendio. “Ha habido un incidente grave que provocó un incendio en la CFB Wainwright. Gracias a los valientes bomberos y respondedores de emergencias que trabajan para salvar vidas. A todos en la zona, por favor manténganse seguros, sigan las instrucciones locales de emergencia y mantengan las carreteras despejadas para los primeros respondedores”, escribió.

El incendio ocurrió días antes que la provincia tenga previsto votar sobre el inicio de un proceso que podría llevarla a buscar la independencia de Canadá. De momento, ni Carney ni Smith dieron detalles sobre qué causó el incendio o si alguien resultó herido.

Con información de AP.