Una científica británica anunció cuál será la próxima pandemia tras el fin del Covid-19

La británica Edith Heard es genetista y a sus 56 años se encuentra al frente del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, una institución de investigación financiada por 18 países europeos. Antes de que comenzara la crisis del coronavirus, semanas después de asumir el puesto, hizo una presentación en la que se refirió a futuras pandemias emergentes sin tener idea de lo que estaba a punto de pasar y dijo que a menudo ocurren en áreas en las que la acción humana destruye los ecosistemas. Ahora, mientras en América varios países atraviesan segundas olas y en Europa se teme una tercera, hizo una declaración que encendió las alertas del mundo científico.

“En 10 o 20 años estaremos muriendo por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos”, dijo la investigadora en una entrevista con el diario El País y agregó que su trabajo en el laboratorio también tiene que ver con esto, con entender las razones por las que la resistencia a los antibióticos está creciendo tan rápido”.

“No es solo en los hospitales, puedes ver resistencias a los antibióticos en las bacterias del océano. Queremos entender por qué ocurre”, insistió. “El próximo asesino será este”.

Y tras ello, en una mezcla de estas dos preocupaciones, Heard declaró y detalló cuál será el próximo brote tras el del Covid-19: “En 10 o 20 años estaremos muriendo por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos, que ya no podremos tratar. En los últimos 100 años hemos duplicado nuestra esperanza de vida, gracias a elementos como los antibióticos y las vacunas. Si no hacemos algo, dentro de 20 años los antibióticos que hoy existen no serán capaces de tratar las infecciones que tendremos. Va a ser la siguiente pandemia”.

Asimismo en la entrevista la británica, Premio L’Oréal-Unesco, se refirió a los avances en la lucha contra el cáncer y afirmó que hay esperanza de obtener fármacos epigenéticos para tratar algunos tipos de cáncer y otras enfermedades.

“Sabemos que en el cáncer hay grandes cambios epigenéticos, no solo genéticos. Y estos son muy interesantes, porque sí puedes deshacerlos. Un fármaco epigenético es un medicamento que cambia estas modificaciones epigenéticas”.

Esta alarma encendida por Heard tuvo lugar horas después de que la Organización de las Naciones Unidas advirtiera que es posible que se aproxime otro problema a nivel global que podría “convertirse en la próxima pandemia”.

“La sequía está a punto de convertirse en la próxima pandemia y no hay vacuna para curarla”, expresó Mami Mizutori, representante de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres el pasado jueves, en una rueda de prensa.

En la misma línea en febrero de este año científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también se refirieron a una probable nueva pandemia y hablaron de la Candida auris, una infección fúngica a veces mortal y calificada como un “patógeno casi perfecto”.

LA NACION