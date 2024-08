Una de las mayores autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela denunció “falta de transparencia y veracidad” en las elecciones

Escuchar

CARACAS.- El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Juan Carlos Delpino, emitió este lunes un comunicado en el que denunció graves irregularidades en el proceso electoral que culminó con la proclamación de Nicolás Maduro como presidente el pasado 28 de julio.

Según el comunicado publicado en X, Delpino declaró que el proceso electoral, que comenzó con relativa normalidad, se vio empañado por una serie de incidentes alarmantes que ocurrieron tras el cierre de las mesas de votación. “Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados”, afirmó.

Mantengo mi compromiso inquebrantable con el pueblo venezolano 🇻🇪. pic.twitter.com/IOsMaBRz4A — Juan C Delpino (@delpinojuan) August 26, 2024

“Tras el cierre de las mesas de votación, se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales. Cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación”, aseguró.

El rector también denunció la interrupción injustificada de la transmisión de los resultados, un evento que fue atribuido a un supuesto hackeo. Según Delpino, la demora en la transmisión generó una “injustificada espera” que dejó al país en vilo. “A las 21 (hora local) se me informó lo del presunto hackeo. Este evento supuestamente impidió la emisión del primer boletín en el momento adecuado y mantuvo al país en una injustificada espera”, explicó.

A raíz de estos hechos, Delpino tomó la decisión de no subir a la sala de totalizaciones ni asistir al anuncio del primer boletín, alegando que no tenía evidencia suficiente para respaldar los resultados anunciados: “Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados”, declaró.

24/08/2024 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Gobierno de Venezuela ha afeado este domingo a Estados Unidos sus "pretensiones neocolonialistas" por las que rechaza los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio publicados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dan la victoria a Nicolás Maduro a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

En su comunicado, también criticó la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa y la suspensión de auditorías cruciales que habrían podido arrojar luz sobre las anomalías denunciadas.

Además, expresó su descontento por la exclusión de partidos políticos y la falta de discusión sobre la presencia de veedores internacionales durante el proceso. Enfatizó su compromiso con la ética y la transparencia, lamentando que el resultado final haya sembrado dudas tanto entre los venezolanos como en la comunidad internacional.

“Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados”, finalizó.

Sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VE - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VE

El 28 de julio pasado se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el CNE con el 52% de los votos, superando al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien supuestamente obtuvo el 43%. Sin embargo, nunca se publicaron las actas detalladas de los resultados, lo que llevó a la oposición a denunciar fraude.

La comunidad internacional también expresó sus dudas sobre la legitimidad del proceso, solicitó transparencia y la verificación independiente de los resultados. Aun con estas controversias, la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela validó la victoria de Maduro, confirmándolo como presidente para un nuevo mandato hasta 2030.

Sobre el pronunciamiento del Tribunal, Delpino dijo en su comunicado que “no asistí a la misma ya que considero que la solución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comercial, convocando a los técnicos y peritos electorales a cortejar las acta que posee el CNE.”

Delpino es uno de los cinco magistrados principales del CNE y tiene más de 20 años de experiencia en cargos técnicos dentro del CNE.

Agencias AP y diario El Nacional

LA NACION