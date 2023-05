Una pareja de youtubers fue perseguida y atacada por abejas asesinas en Sri Lanka: “Me están picando, no corras”

escuchar

Una pareja de youtubers, que estaba de vacaciones en el país asiático de Sri Lanka, vivió una escena digna de una pesadilla cuando un enjambre de abejas asesinas los atacó de imprevisto. Los creadores de contenido documentaban su noveno día en aquel país oriental cuando se vieron envueltos en una dramática situación: mientras la mayoría salió corriendo, el hombre se mantuvo inmóvil creyendo que así podría evitar ser picado.

El tenso momento fue publicado en su canal de YouTube The Buddymoon hace tres días. Allí, Leanne y Dan, la joven pareja aventurera oriunda de Sudáfrica, comparten a modo de blogs sus travesías alrededor del mundo y en los más exóticos países. En esta ocasión se encontraban en Sri Lanka, una pequeña nación insular ubicada al sur de la India, en el océano Índico.

Asi fue el ataque de las abejas asesinas a los youtubers. Youtube: The Buddymoon

Todo sucedió mientras paseaban por un puente atravesado por lo que pareciera ser una antigua vía de tren. De repente, Leanne se percató de que varias abejas los empezaron a rodear. Acto seguido, sufrió una picadura en su brazo derecho e instintivamente gritó y salió corriendo.

Mientras tanto, Dan, quien sostenía la cámara con la que grababan el video, le insistió para que no corriera porque sino la comenzarían a perseguir. Por eso, decidió quedarse quieto, agachado en cuclillas, mientras llegaban más y más abejas a rodearlo. “ Me están picando, no corras ”, gritó.

Sin embargo, y pese a cubrirse el rostro con su remera, el enjambre de abejas se volvió sumamente agresivo y lo picaron en la espalda, en las piernas y hasta en la oreja más de 30 veces.

Leanne y Dan recibieron más de 30 picaduras cada uno de las abejas asesinas sin embargo no sufrieron mayores complicaciones

Entonces, Dan siguió los pasos de su novia y atravesó el puente corriendo para refugiarse con los aldeanos del lugar que enseguida prendieron una fogata para ahuyentar a los insectos. “ Sé que lo mejor no es correr, pero entré en pánico cuando las vi adentro de mi remera ”, enfatizó Dan mientras se quitaba la remera y los aguijones.

En el video, el hombre explicó que ninguno de los dos es alérgico a las abejas, pero que de igual forma fueron llevados a un hospital cercano para monitorear su evolución. Esto se realizó con sumo cuidado, puesto que este tipo de abejas asesinas se caracteriza por atacar en conjunto al secretar con cada aguijón una feromona que alerta al resto de la colmena a perseguir y atacar a una presa o animal que consideran como una amenaza.

Una vez a salvo en su hotel, la pareja aventurera que tiene 95.500 suscriptores en su canal de YouTube detalló que debajo del puente de aproximadamente 20 metros de alto, había paneles de abejas colgando que están activas y alertas durante el día. Por eso recomendaron hacer la excursión por esa zona de Sri Lanka de noche.

¿Cómo atacan las abejas asesinas?

Las abejas africanas o asesinas son insectos que nacieron de la combinación de la subespecie natural africana Apis mellifera scutellata con abejas domésticas. Esto quiere decir que son aún más peligrosas que las abejas habituales, incluso algunos las denominan abejas asesinas porque tienen una característica muy común: atacan en masa.

Un enjambre de abejas africanas atacó al joven estadounidense Pixabay

Esta especie destaca por su comportamiento defensivo, son muy agresivas cuando se sienten amenazadas y reaccionan en conjunto de una forma tan rápida que pueden llegar a atrapar a sus víctimas hasta 400 metros lejos de su enjambre.

LA NACION

Temas Sri Lanka