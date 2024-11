Una por una: las diez principales medidas que aplicará el futuro gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay

MONTEVIDEO.- La apuesta de Yamandú Orsi repetida una y otra vez durante la campaña electoral fue que su futuro gobierno traerá “un cambio seguro, que no será radical”. El presidente electo tiene definida una hoja de ruta para los principales temas del país, tomando como base el programa de gobierno elaborado por el Frente Amplio y algunos énfasis que Orsi plasmó en sus discursos, el debate presidencial y en entrevistas.

“Una y otra vez al diálogo nacional”, dijo ayer Orsi pasadas las 21.30 horas. Y esa concordia entre el sistema político es la que buscará para temas como la seguridad social, la infancia y el combate al narcotráfico.

Si bien se evitó dejar en negro sobre blanco promesas en números, hay medidas concretas como el planteo de no aumentar los impuestos, desarticular las 50 bandas de narcotráfico que operan en el país o que la edad mínima para jubilarse pueda ser los 60 años.

Entre las medidas que se implementarán ni bien asuma como presidente el 1° de marzo de 2025, Orsi remarcó que serán la instalación de un diálogo social para la seguridad social y la creación de 2000 nuevos cargos policiales.

1. Los cambios a la seguridad social

El presidente electo planteó durante la campaña instalar un “diálogo social” con el objetivo de cambiar las condiciones del sistema de seguridad social que dejó la reforma hecha por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Yamandú Orsi adelantó en el debate presidencial con Álvaro Delgado que buscará bajar la edad mínima para jubilarse a 60 años y que no pretende que se deroguen las AFAP, pero sí modificar su funcionamiento. “Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo, y que quede claro, no vamos a derogar las AFAP, pero eso no implica que no tengamos que revisar”, aseguró el exintendente de Canelones. Un desafío que tendrá de cara a la discusión, es la definición de la coalición de izquierda en su programa de que el sistema de seguridad social sea “de ahorro no lucrativo”. También se definió, de acuerdo a lo que quedó establecido en las Bases Programáticas del Frente Amplio, que se “revisen todas las cajas jubilatorias y reformarlas en base al acceso igualitario a la seguridad social”. Además, el presidente electo adelantó que quienes cobre jubilaciones mínimas tengan dos aumentos al año para “crecer por encima del resto”.

Festejos de los seguidores del Frente Amplio Matilde Campodonico - AP

2. Más cámaras y más policías para la seguridad pública

“Mis enemigos son el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción”, dijo Orsi al referirse a sus propuestas en materia de seguridad durante el debate presidencial. Con ese norte, el presidente electo remarcó que se va a “reprimir el delito”. Se crearán 2000 nuevos cargos policiales -que anunció se hará en marzo de 2025 al iniciar su mandato- y se aumentará la cantidad de cámaras de videovigilancia llegando a 20 mil. Se instalarán también comisarías móviles en todo el territorio nacional y se intensificará el patrullaje en las calles; en particular en las zonas de frontera para evitar que “siga siendo un colador”, sostuvo Orsi. En relación al personal policial, se comprometió a mejorar sus salarios, generar soluciones de vivienda y garantizar las mejoras técnicas. El combate al narcotráfico se hará bajo la órbita del Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que se creará para disminuir la capacidad operativa de los delincuentes involucrando sus operaciones financieras. Con esta base, Orsi prometió desarticular las 50 bandas de narcotraficantes que operan en el país. Además, aplicará el Policiamiento Orientado a Problemas (POP) que apunta a atacar las causas del delito.

La inseguridad es el principal motivo de preocupación de los uruguayos Archivo

3. El crecimiento económico, la promesa de no subir impuestos

El objetivo principal que tiene el presidente electo y el Frente Amplio es que haya crecimiento económico. Para ello algunas de las medidas que se plantearon durante la campaña electoral fueron volcar los esfuerzos en atraer inversiones, la “protección de la industria nacional” a través de las compras públicas como “una solución” y la implementación de un “Plan Nacional de Riego” que permita dar un impulso a la producción. También apuntó al turismo, las tecnologías de la información y comunicación y la industria audiovisual. Y a la creación de una Agencia de Infraestructura para desarrollar, por ejemplo, el Ferrocarril Central. Al mismo tiempo, según se encargó de remarcar Orsi en el debate presidencial, no se subirán los impuestos. Este punto, él mismo se encargó de aclararlo en las horas siguientes aludiendo a que si sucediera algo imprevisto podría llevar a revisar la carga tributaria, un planteo en línea con lo que hizo el futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone. Por otra parte, en sus “Prioridades para gobernar” Orsi dijo que reformularía la estructura de incentivos tributarios para que sea compatible con las reglas internacionales definidas en el Impuesto Mínimo Global.

Orsi junto a Carolina Cosse Natacha Pisarenko - AP

4. Transformaciones en Salud

Yamandú Orsi anunció que hará transformaciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) enfocado en que se reduzcan los tiempos de espera para acceder a un especialista, a realizarse cirugías y estudios y en que se garantice el acceso a los medicamentos “en tiempo y forma, de manera accesible”. El frenteamplista también prometió “generar los estímulos” para que más médicos se radiquen en el interior del país como forma de mejorar la cobertura de salud en todo el Uruguay. Además, el presidente electo prometió durante el debate presidencial construir un hospital de referencia entre Montevideo y Maldonado en la costa de Canelones. Otro de los focos que tendrá en el futuro gobierno en materia de salud apunta a la atención en salud mental. El Frente Amplio definió como una “emergencia nacional” la situación actual y prometió la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Salud Mental para el próximo quinquenio. Si bien no se dio detalles de lo que se hará, se afirmó que los recursos profesionales y materiales “son insuficientes”.

5. Las vías rápidas para reformar la movilidad del área metropolitana

El Frente Amplio dijo que hará cambios en la movilidad del área metropolitana de Montevideo, construyendo ejes troncales rápidos para el transporte público. El objetivo al que se apunta para el próximo gobierno es que para la zona metropolitana, que abarca Montevideo y Canelones, haya un transporte público “atractivo para desplazar” las otras modalidades, según se definió en el programa del Frente Amplio. Si bien no se planteó un proyecto específico, Orsi, la vicepresidenta electa Carolina Cosse y el futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, resaltaron la idea planteada por los técnicos del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) que propusieron iniciativas que, entre otras cosas, plantean que a lo largo de la avenida 18 de Julio los ómnibus del transporte público vayan bajo tierra, y que se construyan dos grandes ejes que conecten con Zona América y El Pinar.

La rambla de Pocitos El País

Por otra parte, el Frente Amplio definió que uno de los compromisos que asume para el próximo mandato es que al menos el 50% del transporte público sea eléctrico. Esto implicará la incorporación de 150 unidades cada año a lo largo del próximo quinquenio.

6. Un “pacto educativo de carácter nacional”

“No voy a plantear grandes reformas educativas, estoy cansado de la reencarnación de Varela una y otra vez”. Así resumió Orsi desde dónde abordaría la temática educativa. Luego, anunció que buscará implementar un “pacto educativo de carácter nacional” sobre la base de algunas medidas concretas: el “apoyo a todos los alumnos que empiezan las clases en Primaria con $ 2.500″ y “duplicar a lo largo del período la cobertura de la extensión del tiempo pedagógico llegando a 100.000 niños”. Además sostuvo que se multiplicará por cinco la cantidad de becas Butiá pasando de 14.000 a 70.000 los adolescentes que asistan a centros públicos de enseñanza media que vivan en hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos. También se incrementará el monto de $ 10.000 a $ 25.000. También prometió la creación de la Universidad de la Educación “de una vez por todas para formar bien a nuestros docentes”, según afirmó durante el debate y la “universalización de la educación inicial desde los tres años en adelante”. Por último, Orsi remarcó que su plan lo hará “con el apoyo de los docentes, no de los sindicatos, de los docentes”. En su programa el Frente Amplio insistió en destinar a la educación el 6% del PBI y otro 1% para la ciencia.

8. Plan Primera Vivienda, residencias estudiantiles y proyecto comunitario

Si bien no se aseguró un número de viviendas a construir en el próximo período de gobierno, son varias las medidas planteadas en el programa del Frente Amplio y dichas por Orsi en sus discursos que abordan esta temática. Por ejemplo, al referirse a la educación de los jóvenes se plantea como una necesidad el resolver sus problemas de vivienda porque ese es un elemento que lleva a que deserten. Para ellos se ampliarán los cupos en residencias estudiantiles. Otra medida relacionada será la implementación del Plan Primera Vivienda que implica “facilitar el acceso al crédito hipotecario para las familias de las capas medias que hoy no califican como sujetos de crédito del BHU, combinando dos instrumentos; subsidio al capital y subsidio a la cuota”. También se apunta a los adultos mayores y para ellos se propone un plan piloto de cinco proyectos en los que vivan de manera comunitaria. Esta idea de vivienda colectiva también está planteada para atender la situación de las personas que viven en la calle. Orsi también prometió atender los casos de “precariedad habitacional” , que abarca a los asentamientos, y la alternativa que planteó es fomentar la herramienta del Plan Juntos, creado por el expresidente José Mujica. A eso se suma el impulso a soluciones “transitorias” para que se mejoren las “condiciones inhumanas” en las que viven cientos de miles de uruguayos.

9. La pobreza infantil como “problema central”

En más de una oportunidad Orsi marcó como otra de sus prioridades atender a la infancia buscando revertir los niveles de pobreza. Este es otro tema en el cual existe acuerdo con lo planteado por los distintos partidos políticos durante la campaña; de hecho, el frentista y su rival, el nacionalista Álvaro Delgado, firmaron un documento comprometiéndose a definirlo como “el problema central” o “principal”. En el programa de gobierno de la coalición de izquierda se sostiene que hay que introducir cambios en “el sistema de protección social, con un foco especial en la infancia, para garantizar que ningún niño, niña, adolescente y joven que habite este país quede atrás”. El presidente electo evitó -durante la campaña, en el debate y también en su discurso de ayer por la noche- prometer una cifra específica. Sin embargo, en diálogo con El Observador dos semanas atrás, cuando fue consultado sobre qué meta se planteaba, el exintendente de Canelones respondió que, en un solo período de gestión no creía posible que la pobreza infantil se redujera “más de un 30%”.

10. Prioridad en las 500.000 personas que ganan menos 12.000 empleos por año para los jóvenes

En materia de trabajo el presidente electo aseguró que su prioridad será atender a medio millón de personas que ganan menos de $ 25.000. La apuesta de Orsi es a mejorar los salarios, según dijo en el debate presidencial. Otra medida que implementará el futuro gobierno es crear 12.000 empleos para jóvenes de 18 a 24 años cada año del próximo quinquenio. “Que puedan ahí formarse para después trabajar en algunas empresas”, agregó el frenteamplista cuando debatió con el nacionalista Álvaro Delgado. Otra de las acciones que implementará será “extender el subsidio por maternidad a las mujeres que están al frente de las pequeñas y medianas empresas”. Una de las iniciativas que promoverá la próxima administración es dar incentivos para la economía digital. La propuesta, plasmada en las Bases Programáticas del Frente Amplio, es buscar un acuerdo para la instalación de un parque tecnológico “dedicado al desarrollo de soluciones en materia de Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y, en general, de servicios sobre la red de telecomunicaciones”.

Por Raúl Santopietro

Temas Uruguay