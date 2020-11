Manifestantes en Bangkok, el 25 de noviembre de 2020, frente a la sede del Banco Comercial de Siam, en el que el rey es el mayor accionista Crédito: Adam Dean/The New York Times

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 14:28

BANGKOK.- El número 112 infunde miedo en. Tailandia Se refiere al artículo 112 del código penal del país, que tipifica como delito el insultar o difamar al rey y a sus familiares cercanos con penas de tres a 15 años de prisión.

El martes por la noche, un líder del movimiento de protesta que pide cambios en la monarquía y el sistema político de Tailandia recibió una citación para enfrentar múltiples cargos de lesa majestad, como se conoce al crimen. Fue la primera vez que se aplicó la Sección 112 durante las protestas, que han llevado a miles de personas a las calles desde julio.

Manifestantes en Bangkok, el 25 de noviembre de 2020, frente a la sede del Banco Comercial de Siam, en el que el rey es el mayor accionista Crédito: Adam Dean/The New York Times

El líder de la protesta, Parit Chiwarak, comúnmente conocido como Penguin, debe presentarse en una estación de policía antes del martes para enfrentar los cargos, que surgen de los discursos que pronunció en septiembre y este mes. En esos discursos, Parit y otros pidieron que la monarquía se sometiera a la Constitución tailandesa y que se permitiera al público examinar su considerable riqueza.

Otros once líderes de la protesta también han recibido citaciones por cargos de lesa majestad, según la Federación Internacional de Derechos Humanos, que trabaja con abogados de derechos humanos en Tailandia. La sección 112 no se ha utilizado para enjuiciar a personas durante los últimos dos años, según expertos legales.

La reactivación del 112 se produjo horas antes de una manifestación en Bangkok ayer durante la cual los manifestantes instaron al rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun a devolver su fortuna a la gente. Los ingresos fiscales, dijeron, se estaban utilizando para financiar su lujoso estilo de vida y llenar las arcas de una de las monarquías más ricas del mundo.

La Policía Real de Tailandia, durante una manifestación en Bangkok el miércoles 25 de noviembre de 2020. Crédito: Adam Dean/The New York Times

La protesta tuvo lugar en la sede del Banco Comercial de Siam, en el que el rey es el mayor accionista. Fue la primera manifestación que se centró casi exclusivamente en reformar los poderes de la monarquía, en lugar de agrupar el tema junto con los llamamientos a la dimisión del primer ministro Prayuth Chan-ocha, líder del golpe de estado de 2014.

"No tengo miedo", dijo Parit el martes por la noche, después de recibir su citación. "Me preocupa más el país si todavía están usando este 112 en política como esta. Esto hará que la monarquía se deteriore aún más".

Parit apareció en las protestas del miércoles vestido con un traje de pato amarillo, evocando los patitos de goma que se han convertido en un símbolo de protesta. Otros en la manifestación sostuvieron carteles con el número 112 tachado. Un gran retrato del rey quedó intacto.

En solo unos meses, Tailandia se ha transformado de un país donde las críticas a la monarquía solo se susurraban a un lugar donde los manifestantes han pintado con aerosol "el rey ha muerto" en las calles de Bangkok.

Las fuertes críticas, particularmente de la juventud de Tailandia, han consternado a los realistas y han dejado a Prayuth, un general retirado que trató de justificar el golpe de 2014 como necesario para proteger a la monarquía, lidiando con un panorama que cambia rápidamente.

Manifestantes en Bangkok, el 25 de noviembre de 2020, frente a la sede del Banco Comercial de Siam, en el que el rey es el mayor accionista Crédito: Adam Dean/The New York Times

"Cualquier ley de difamación depende de lo que la sociedad crea que está bien y no está bien, pero en Tailandia, hemos tenido este cambio oceánico y lo que fue lesa majestad y difamación ayer podría no ser lo que es hoy", dijo David Streckfuss, un independiente académico que ha estudiado la aplicación de la Sección 112 a lo largo de los años.

"Cuando miramos hacia atrás en 10 años al declive de la monarquía, podríamos decir que este momento, de usar el 112, fue un gran paso en falso, una herida autoinfligida, que es lo que suele ocurrir con las instituciones que se desvanecen", agregó.

Incluso antes de que se invocara la Sección 112 el martes por la noche, se habían utilizado otras leyes contra los manifestantes, que comenzaron con una campaña contra las reglas escolares conservadoras y luego ampliaron su movimiento para incluir llamados a una revisión de la estructura de liderazgo de Tailandia.

Parit y otros han sido acusados de varios delitos como la sedición, que conlleva una pena de hasta siete años de prisión.

El mes pasado, varios manifestantes fueron acusados de cometer "un acto de violencia contra la libertad de la reina", luego de que levantaran la mano en desafío y gritaran consignas a una limusina que pasaba con la reina

Los abogados de Tailandia dijeron que esta sección del código penal era tan oscura que no aparecía en una base de datos de casos que habían comparecido ante la Corte Suprema.

El 17 de noviembre, decenas de personas resultaron heridas cuando la policía apuntó con cañones de agua y gases lacrimógenos a los manifestantes. Un puñado de personas también sufrieron heridas de bala, aunque la policía dijo que no había disparado.

Manifestantes en Bangkok, el 25 de noviembre de 2020, frente a la sede del Banco Comercial de Siam, en el que el rey es el mayor accionista Crédito: Adam Dean/The New York Times

Un día después, los manifestantes se reunieron en la sede de la policía nacional en Bangkok, pintando con aerosol insultos sexuales al rey en las paredes y en el pavimento. Prayuth pronto advirtió que las autoridades estarían "haciendo cumplir todas las leyes pertinentes contra los manifestantes que violen la ley".

En junio, Prayuth señaló que los enjuiciamientos de lesa majestad se habían detenido a fines de 2017. "¿Sabes por qué?", dijo. "Fue porque el rey tuvo la amabilidad de dar instrucciones de que no debería usarse".

Los políticos de la oposición pidieron que se aboliera la ley de lesa majestad. No está claro por qué ahora se está utilizando de nuevo.

"Surgen varias preguntas", dijo Streckfuss. "¿Qué autoridad tiene el rey para decir que no se debe usar lèse-majesté? ¿Y ahora le está diciendo al gobierno que lo use? En cualquier caso, pone toda la cuestión del 112 en un relieve aún mayor como una ley problemática, y no detendrá a los manifestantes". "En todo caso", agregó, "los incitará".

The New York Times

Conforme a los criterios de Más información