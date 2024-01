escuchar

El universo de los parques temáticos en Estados Unidos tendrá una significativa ampliación. Universal Orlando Resort presentó hoy los detalles de su nuevo parque en la ciudad de Orlando: Universal Epic Universe. La propuesta, según anticiparon desde la compañía de entretenimientos, incluirá cinco tierras temáticas, con más de 50 atracciones programas, y tiene su apertura prevista para 2025.

Así será Epic Universal, el nuevo parque de Universal en Orlando Universal Studios

Este martes, Universal dio a conocer los nombres y temas que serán el corazón del parque: Super Nintendo World, basado el icónico videojuego; Dark Universe, que incorpora monstruos clásicos de Universal bajo la experimentación de la Dra. Victoria Frankenstein; How to Train Your Dragon (Cómo entrenar a tu dragón, en inglés), basado en las historias de Hiccup y su dragón, Toothless; Celestial Park, un mundo central repleto de fuentes de agua, vegetación y una montaña rusa gigante de duelo llamada Starfall Racers; y The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic, ambientado entre las calles parisinas de las películas de Animales Fantásticos.

En el marco de la presentación, se difundió también un video donde directivos y creativos de Universal dan detalles del nuevo parque temático. Celestia Park será la puerta de entrada a Epic Universe. “Ingresarán a al atravesar Chronos, el primer portal, donde todos los planetas se alinean”, asegura Molly Murphy, directora creativa de la compañía.

Si bien no se reveló un cronograma exacto para la finalización del proyecto, Universal Orlando promete “experiencias más allá de su imaginación”. La empresa divulgó solo algunos detalles sobre las experiencias en Celestial Park: la montaña rusa de duelo Starfall Racers; Carrusel de Constelaciones, un paseo estilo rotonda a bordo de constelaciones que se mueven hacia adelante, hacia atrás. También se incluye Astronomica, un área de juegos acuáticos y varios restaurantes en medio de una gran tienda Nintendo Super Star. El resto de las atracciones en los mundos del parque son, todavía, un secreto.

Además, Universal Epic Universe tendrá en su centro un complejo hotelero de 500 habitaciones dentro del parque, Universal Helios Grand Hotel, que también servirá como una de las dos entradas principales al parque planificado.

