Vacuna de Pfizer: en Chile corrigieron a Santiago Cafiero porque dio una cifra errónea de dosis recibidas

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, habló anoche sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina y volvió a referirse a las negociaciones truncas del Gobierno para adquirir la vacuna de Pfizer. Al ser consultado por las razones que no posibilitaron el acuerdo con la farmacéutica estadounidense, el ministro coordinador esquivó la pregunta y aseguró que a “Chile llegaron 30.000 vacunas”. A los pocos minutos, fue corregido por un funcionario chileno quien tuiteó: “Puedo precisar que con las 234.000 que llegan mañana al Aeropuerto Internacional de Santiago serán 1.886.625 dosis”.

“Fue lamentable no haber podido llegar a un acuerdo con la empresa, pero las vacunas de Pfizer en la región prácticamente no llegaron. A Chile llegaron 30.000 vacunas y por eso tuvo que salir a comprar de urgencia a la china Sinovac, porque Pfizer no cumplía los contratos”, dijo en diálogo con la señal de noticias TN.

Poco después, tras viralizarse sus declaraciones, en Chile desmintieron esas cifras y aseguraron que el número es mucho más alto. Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno de Sebastián Piñera y el encargado de la compra de dosis, remarcó el error de Cafiero en redes sociales y dio a conocer los datos oficiales.

“Puedo precisar que con las 234.000 que llegan mañana a @NuevoPudahuel serán 1.886.625 dosis”, dijo Yañez en Twitter.

Con la llegada de este 6o embarque de 2 M vacunas de Sinovac, el país superó los 13 millones de dosis en territorio nacional. Seguimos adelante, tb. poniendo a la política comercial al servicio de nuestra gente y llegar a los 15 M de personas en los próximos meses 💪🇨🇱 https://t.co/J3uprBUvLm pic.twitter.com/rIqR4KCsY8 — Rodrigo Yañez (@rodrigoyanezb) March 21, 2021

Por su parte, según lo publicado por el diario La Tercera, desde el Ministerio de Salud chileno indicaron que hasta el 31 de marzo el envío de vacunas de esa empresa asciende a 1.652.625 ejemplares. El número total de vacunas, sumadas las chinas y las de AstraZeneca, es de 13 millones.

En la Argentina, según cifras del propio Cafiero, fueron distribuidas 6.438.096 dosis y se sigue negociando para conseguir más.

El avance de la vacunación en Chile

En medio de una segunda ola de Covid-19, que golpea al país trasandino de manera más fuerte que la primera, el gobierno de Piñera lidera una campaña de inoculación récord, pero enfrenta al mismo tiempo una saturación en el sistema de salud.

Chile, que tiene más de un millón de contagiados y más de 23.000 fallecidos, vive sus peores días desde la llegada de la pandemia con una curva de contagios que va al alza y con el 95% de sus camas críticas ocupadas.

Sebastián Piñera MARCELO SEGURA - Chilean Presidency

Hasta el momento Chile vacunó a 7,1 millones de personas, el 37,4% de sus 19 millones de habitantes y su objetivo es inmunizar a 15 millones a fines de junio. En un intento por frenar la propagación del coronavirus, esta semana Piñera cerró las fronteras y mantiene al 90% de su población en cuarentena total o parcial.

En este marco ayer la nación aprobó el uso de emergencia de la vacuna del consorcio chino-canadiense CanSino, que requiere solo una dosis, aunque restringió su aplicación a personas de entre 18 y 60 años. En Chile el 84% de los mayores de 60 años ya fueron inmunizados.

