Venezuela | La UE suma presión sobre Maduro y exige que publique los resultados de las elecciones

CARACAS (AFP).- El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, sumó más presión el martes por la tarde (hora argentina) para que se publiquen los resultados detallados de las elecciones presidenciales de Venezuela. Dijo que si eso no estaba disponible, la reelección de Nicolás Maduro “no puede ser reconocida”. Además, pidió poner fin a la “represión” a la oposición, que protesta en diferentes puntos del país y ya son 14 los muertos.

En un comunicado que se plegó a la postura de la mayor parte de la comunidad internacional, Borrell dijo que seguía “con mucha preocupación” la situación en Venezuela después de los comicios del domingo pasado.

“Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación. Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”, advirtió.

Además, en la nota de prensa, Borrell destacó que la oposición venezolana ofreció al alcance del público una definición “radicalmente opuesta” a la del comando electoral.

Nicolás Maduro dice que ganó las elecciones con más de 50% de los votos PRESIDENCIA DE VENEZUELA - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

“Reitero que las autoridades de Venezuela deben garantizar la transparencia y la integridad del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales”, sentenció el jefe de la diplomacia, que indicó: “La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos”.

Asimismo, dijo que el pueblo de aquel país sufrió por muchos años una crisis económica, política y social “sin precedentes” y que la la UE siempre defendió que la vía de salida era la electoral. “Esa sigue siendo la solución”, marcó.

Y a la vez pidió que en estos “momentos difíciles” las manifestaciones y las protestas sean “pacíficas”, y que las fuerzas de seguridad garanticen “el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión”.

En tanto, Borrell le solicitó al gobierno venezolano terminar con “la represión” de la oposición por las protestas que se desataron tras la cuestionada reelección de Maduro y por las que ya hay 14 muertos. “Las autoridades de Venezuela deben poner fin a las detenciones, represión y retórica violenta contra miembros de la oposición. Las amenazas contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son inaceptables”, afirmó Borrell en la red social X. “Autoridades y fuerzas de seguridad han de garantizar el respeto de los derechos humanos”, agregó el diplomático.

Las autoridades de Venezuela deben poner fin a las detenciones, represión y retórica violenta contra miembros de la oposición.

Las amenazas contra @EdmundoGU @MariaCorinaYA son inaceptables.

Autoridades y fuerzas de seguridad han de garantizar el respeto de los derechos humanos. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2024

También Estados Unidos se manifestó un rato después a través de un comunicado de la Casa Blanca, que habló de “claros signos” de que los resultados anunciados por el CNE no reflejaban el deseo que expresaron los venezolanos en las urnas. “Seguimos exigiendo a las autoridades electorales que publiquen los resultados completos, transparentes y detallados”, comentaron desde Washington, en una línea similar a la de la UE. Por la tarde, tanto desde ese país como desde Brasil anunciaron que los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Joe Biden se habían comunicado por teléfono y habían coincidido en que el oficialismo venezolano debía dar a conocer las actas de votación.

Desde que se proclamó la victoria de Maduro el lunes por la madrugada, la oposición denunció un “fraude masivo” y exigió un recuento transparente de los votos, a la vez que reclamó con insistencia por la acción de la comunidad internacional.

Miles de simpatizantes de la oposición se manifestaron el martes para reivindicar la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien instó a no reprimir las protestas, que dejaron al menos 14 muertos y más de 700 detenidos.

El lunes por la noche, en tanto, la oposición publicó una página web de acceso libre en la que cargó más de 80% de las actas electorales de la elección.

