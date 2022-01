Video: el indignante chiste antisemita que una profesora hizo durante una clase virtual

El comentario antisemita de una profesora universitaria del Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA), en México, generó una ola de repudio en las redes sociales que incluso obligó a la entidad educativa a manifestar un comunicado de disculpas. La docente bromeó sobre el Holocausto y la viralización del contenido deparó un sinfín de cuestionamientos, que determinaron su despido.

“Pongan atención, ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío?”, con esa pregunta, la profesora Irene García Méndez sorprendió a sus alumnos a la mitad de una clase online. La consulta de la docente, en un momento de distensión, desconcertó a los estudiantes.

Tras unos momentos de silencio, los alumnos se mostraron incómodos por la consulta, de hecho algunos llegaron a apagar por unos segundos sus cámaras, a la espera de la intervención de la docente. La profesora, al ver que ninguno de los estudiantes la siguió en su pregunta, respondió: “Que la pizza no grita cuando la meten al horno”.

Polémica por un comentario antisemita de una profesora universitaria en México

Si bien García Méndez volvió a reirse después del chiste, algunos de los estudiantes reaccionaron con disconformidad. “Está demasiado de mal gusto su chiste”, le dijo una chica de nombre Nahomí. Entre risas, la docente solo atinó a decir “¡es fuerte!”

Sin embargo, el intercambio no quedó allí. “Sí, y se lo digo de verdad como judía, se me hace demasiado mal gusto su chiste”, la interrumpió la alumna, y agregó: “Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias”.

La profesora intentó entonces descomprimir la situación. “Entiendo su disgusto perfectamente, pero podemos entender que hay diferentes características y diferentes formas de ayudar y lo estábamos tomando de una forma agradable, no es necesario llegar a estos grados”, amplió.

García Méndez dijo que había realizado el comentario para distender la clase. Y agregó, sin embargo, molesta. “Este evento, totalmente desde mi punto de vista, está fuera de lugar. Si alguien le puede decir a su compañera que se una, por favor; no pasa nada, porque no quiero que se pierda la clase”.

El CESSA Universidad comunicó el despido de la docente cuestionada. Twitter

La usuaria de Twitter AdinaChel publicó el fragmento del video en la red y rápidamente se viralizó. “Los judíos estamos acostumbrados al antisemitismo en todas sus formas. Pero hay escenas que por cotidianas nos erizan la piel. Este video me hizo llorar de la rabia y el coraje (y la tristeza)”, escribió. Y añadió, arrobando a la cuenta del CESSA: “Porque no es un chiste. ¿Algún comentario? ¿Acción?”

La publicación generó múltiples comentarios en esa red social de usuarios que se mostraron indignados por lo ocurrido. Mientras que algunos señalaron que se trataba solo de “humor negro”, otros indicaron que se trató efectivamente de un chiste “de mal gusto”.

Uno de ellos, Gabriel Guerra mostró su desagrado. “Cuando comencé a ver el video pensé que eran unas adolescentes contando malos (y abominables) “chistes”, hasta que caí en cuenta de que ahí estaba la maestra y que reprendió a la ofendida. Ojalá CESSA reaccione y haga lo correcto”, escribió.

Por su parte, el Centro de Estudios Superiores de San Ángel emitió dos comunicados. En el primero, el rector y director general del CESSA Universidad, Alonso Guerrero Arteaga, ofreció su disculpas por los “ofensivos comentarios” a la comunidad judía. “Durante muchos años hemos mantenido una estrecha y positiva relación, a través de alumnos y profesores en nuestra casa de estudios, así como de las diferentes escuelas preparatorias con las que tenemos muy buena relación, y deseamos continuar manteniéndola de esta manera”, sostuvo.

En el segundo, dio cuenta de la desvinculación de la docente. “La profesora que realizó los comentarios antisemitas fue despedida de forma inmediata. Sus ofensivas afirmaciones fueron realizadas a título personal y no reflejan la postura de CESSA Universidad, ni los valores con los que trabajamos en nuestra institución”, comunicó.