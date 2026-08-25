VIDEO: un barco se hundió en la costa de Filipinas y la tripulación saltó al mar para salvarse

MANILA.- La Guardia Costera de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés) rescató a diez trabajadores que se encontraban a bordo de un buque remolcador que terminó hundido luego de enfrentar enfrentar condiciones marítimas extremadamente adversas y un fuerte oleaje que dificultó las tareas de navegación en la zona. El siniestro ocurrió frente a las costas de Botolan, en la provincia de Zambales, Filipinas.

De acuerdo con el informe emitido por la PCG, durante la maniobra que terminó con la embarcación sumergida, el buque comenzó a experimentar una escora progresiva hacia su estribor, perdiendo estabilidad de manera crítica ante la fuerza de las olas.

El momento en el cual la tripulación abandonó la embarcación

Según informó el medio local Philippine News Agency, la situación se agravó en pocos segundos y, luego de detectarse la inclinación, el remolcador desapareció de la superficie, quedando asentado en el lecho marino a una profundidad estimada de 24 metros.

Ante la inminencia del naufragio, los diez trabajadores que conformaban la tripulación y el equipo de soporte se vieron obligados a saltar por la borda: en las últimas horas el video que registra ese momento se viralizó en redes sociales.

Tras ser rescatados del agua por los efectivos de seguridad, las autoridades confirmaron que todos se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones de gravedad.

Tras el hundimiento, la principal preocupación de las autoridades ambientales y marítimas se centró en la carga que transportaba la nave. Al momento de sumergirse, el buque remolcador llevaba en sus depósitos aproximadamente 15.000 litros de combustible.

Si bien los reportes preliminares de la PCG indicaron que el tanque de combustible de la embarcación permanecía intacto tras el hundimiento, se desplegó un estricto protocolo de vigilancia para prevenir un desastre ecológico en la región.

El posteo de la Guardia Costera de Filipinas en Facebook

Por su parte, la comodora Noemie Cayabyab, portavoz de la PCG, brindó detalles sobre las líneas de investigación que se siguen para determinar las causas exactas del siniestro. Según explicó la funcionaria, se analiza la posibilidad de que el casco de la embarcación haya impactado contra restos metálicos sumergidos en la zona, los cuales podrían pertenecer a una parte de otro buque hundido con anterioridad en ese mismo sector de la costa filipina.

“El fuerte oleaje y las condiciones marítimas adversas pudieron haber agravado la escora del buque y afectado su estabilidad antes de que se sumergiera por completo. La causa exacta del incidente sigue siendo objeto de investigación”, remarcó Cayabyab.

El hundimiento desde otro ángulo de las costas filipinas

La semana pasada, el remolcador había encallado frente a la costa de Barangay Bangan, también en Botolan, luego de que se detectara una filtración de agua de mar en su casco. Esta situación previa es considerada un antecedente relevante para la investigación en curso, ya que el hundimiento del lunes se produjo precisamente cuando se intentaba trasladar la unidad tras aquel primer evento.

En las últimas horas, la PCG continúa vigilando las aguas circundantes en busca de cualquier indicio de un derrame de petróleo y tiene listos equipos de protección ambiental marina para su despliegue inmediato.