Volvió Raúl Castro y la dictadura cubana mostró músculo para festejar el 1° de Mayo

BOGOTÁ.– “Pintamos juntos el paisaje de la unidad y la continuidad. El paisaje de una revolución en el poder”. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, consiguió el objetivo que buscaba el castrismo con el 1º de Mayo celebrado hoy, un baño de masas para aparentar que han recuperado unas calles tomadas por policías y militares y que marcó además el retorno de Raúl Castro a un acto público.

Poco importaba cómo conseguirlo, con la certeza de que Maquiavelo tenía razón: el músculo popular de la revolución precisa de toneladas de doping político, desde la inducción a marchar a través de ministerios, centros de trabajo, universidades, colegios y organismos públicos hasta la operación de represión contra los que disienten.

Como si de un enorme ejército se tratara, partidarios y compañía desfilaron con una coreografía casi perfecta por las vías habaneras hasta la Plaza de la Revolución, la favorita de Fidel Castro, bajo el lema “Cuba vive y trabaja” y la etiqueta “Vamos con todo” en redes sociales. Miles de banderas, muchas consignas y muchas fotografías para exhibirlas ante el mundo. No faltó casi nada en el habitual menú gubernamental, incluidos los micros para trasladar a los manifestantes, los mismos vehículos que con tanta dificultad se encuentran en las calles del país.

Y pintamos juntos el paisaje de la Unidad y la Continuidad. El paisaje de una Revolución en el poder.#VamosConTodo ❤ #CubaViveYTrabaja 🇨🇺 pic.twitter.com/Y0F63riIGP — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 1, 2022

“El régimen conserva la capacidad coactiva ante la sociedad para movilizar sectores, pero no la capacidad de convocatoria. Lo de hoy ha sido justamente lo primero: una movilización coactiva en la que aquellos que están básicamente comprometidos con el Estado y el gobierno por sus estudios y sus trabajos no tienen muchas opciones de decir no”, precisa para LA NACION Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática.

“El objetivo es mostrar músculo público, como siempre han querido hacer, en un escenario de crisis, de éxodo, de represión y también, aunque limitada, de resistencia”, indica el historiador Armando Chaguaceda.

En la comparación con el 11-J del año pasado, día de la gran rebelión popular marcado por la espontaneidad, el 1º de Mayo salió perdiendo.

“Este día es importante para mantener el control político. También es un pulso contra la opinión pública internacional que clama por la libertad de los apresados y, en especial, de los menores. La presión llega hasta los propietarios de pequeños negocios privados, que son todo lo que contrario del ‘proletariado’”, explica el analista Álvaro Alva a LA NACION.

Periodistas y activistas

Una fiesta revolucionaria que se multiplicó por todo el país mientras periodistas independientes y activistas volvían a sufrir la ira gubernamental. Algunos de ellos fueron detenidos, como Henry Constantin y Neife Rigua, mientras la mayoría ni siquiera podían salir de sus casas amedrentados por las fuerzas represivas.

“Ya no saben qué hacer para mantener su mentira a flote”, se quejó Julio César Góngora, dirigente de Somos +, a quien la Seguridad del Estado lo acosó pese a necesitar de una silla de ruedas para desplazarse.

Se volvió a poner especial énfasis para esta “batalla de las ideas” en las redes sociales, un territorio que sirve para demostrar el hartazgo ante un régimen que cumple más de seis décadas en el poder y que también se convirtió en la cuna de las protestas: primero con memes que martilleaban la gestión política y social del gobierno, y luego como el ágora virtual donde los disidentes se organizaron para protestar contra Díaz-Canel.

Grupos de jóvenes consiguieron en vísperas de la marcha hacer viral una frase muy cubana, resumida en las siglas Dpepdpe (“de pinga en el país de pinga este”), que no solo circuló por las redes, también apareció impresa en camisetas rebeldes.

“Ingenio contra censura”, sentencia el dramaturgo disidente Yunior García Aguilera desde el exilio. “Expresa esa rabia cívica contra el régimen. Más allá de las ficciones del poder, la sociedad va por su propio camino, incluido el plan de fuga. El estado solo logra afianzar su carácter policíaco y su naturaleza autocrática y depredadora”, dictamina Cuesta Morúa.

Ya no saben que hacer para mantener su mentira a flote REPRIMEN ACOSAN AMENAZAN no tienen otra forma porque son una dictadura nefasta ya no engañan a nadie ..PATRIA Y VIDA #LibertadParaLosPresosPoliticos #elcambiosomostodos#pstriayvidayliberta#MARCHAPORLALIBERACION pic.twitter.com/IPQPh0SoO2 — JULIO CESAR GONGORA (@JulioGngora2) May 1, 2022

La importancia de la prueba de hoy la marcó la presencia en la Plaza de la Revolución del “General de Ejército” (como le presenta la propaganda oficialista) Raúl Castro, a punto de cumplir 91 años y que reapareció con fuerza ante la opinión pública desde las primeras horas del 11-J. Raúl incumplió la semana última una de las normas que él mismo impuso en 2017 para ubicar al octogenario general Ramón Espinosa en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), jefe durante años del ejército en el oriente de la isla. El límite para entrar en el órgano directivo es la edad de 60 años.

“El regreso de Espinosa echa por tierra la tesis de que Raúl no manda u ordena. Los militares mantienen la dirección del país. Los planes de los llamados tecnócratas no han cuajado o dado los frutos necesarios. Vuelven los uniformes verde oliva a controlar el discurso político”, explica para LA NACION el analista Álvaro Alva.