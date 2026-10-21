A casi un mes de su internación, Daniel Osvaldo mostró cómo se encuentra tras sufrir un derrame pleural

La salud de Daniel Osvaldo volvió a generar preocupación después de que se conociera que el exfutbolista había sido internado de urgencia por un problema pulmonar. En medio de la incertidumbre sobre su evolución, el exdelantero de Boca Juniors reapareció en las redes sociales y compartió una serie de imágenes que permitieron conocer cómo se encuentra actualmente.

A través de su cuenta de Instagram, el exjugador dejó en evidencia que, a pesar del delicado momento que atraviesa, continúa pendiente de una de sus grandes pasiones: el fútbol. Este martes 20 de octubre, mientras Boca Juniors disputaba un encuentro frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, Daniel Osvaldo decidió compartir con sus seguidores cómo vivió el partido, aún desde la clínica donde está internado.

Daniel Osvaldo reapareció en Instagram a casi un mes de su internación de urgencia (Captura: Instagram @daniosvaldobv)

En una de las imágenes, el exfutbolista apareció con la camiseta de suplente del conjunto xeneize, que llevaba el apellido y el número de Leandro Paredes. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el tensiómetro que tenía colocado en uno de sus brazos, un dispositivo utilizado para medir la presión arterial.

El exfutbolista compartió nuevas imágenes después de sufrir un derrame pleural (Captura: Instagram @daniosvaldobv)

Como era de esperarse, la presencia del aparato despertó nuevas inquietudes sobre su recuperación.

El exjugador volvió a mostrarse públicamente tras haber sido internado (Captura: Instagram @daniosvaldobv)

Además, el exdelantero publicó otra imagen en la que mostró una pequeña figura de Diego Armando Maradona. Para acompañar la postal, eligió una frase breve: “Gracias D10s”, en una clara referencia al histórico futbolista argentino.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo

La preocupación por la salud de Osvaldo comenzó el pasado 25 de septiembre, cuando en LAM (América TV) informaron que había sido internado de urgencia durante la noche anterior en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, ubicado en Lomas de Zamora.

Según trascendió entonces, el exjugador había presentado un cuadro de derrame pleural en el pulmón derecho, una afección caracterizada por la acumulación de líquido en el espacio que rodea los pulmones.

La publicación que realizó la familia de Daniel Osvaldo este martes en medio de su internación

Días después de su internación, sus seres queridos difundieron un comunicado a través de las redes sociales para aclarar algunas versiones que habían comenzado a circular. En particular, desmintieron que el episodio estuviera relacionado con problemas de adicciones y explicaron que se trataba de una dolencia física preexistente que no había recibido tratamiento a tiempo.

Aunque su entorno había transmitido señales de optimismo respecto de su recuperación, hasta el momento no se difundieron nuevos detalles médicos que permitan establecer con precisión su evolución.