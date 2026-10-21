Aitana reveló cómo nació su historia de amor con Plex: del “flechazo” a una primera cita insólita

En medio de su visita a la Argentina debido a su gira Cuarto Azul World Tour, con la que se presentará este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre en el Movistar Arena, Aitana visitó el ciclo de streaming Nadie dice nada (Luzu TV) y sorprendió al contar detalles de su historia de amor con Daniel Alonso Agúndez, más conocido como Plex, el famoso youtuber, streamer e influencer español.

Aitana pasó por Luzu TV en medio de su visita a la Argentina (Foto: Captura Instagram/@nadiedicenada)

Entre risas, bromas sobre el matrimonio —“me caso y todo, o sea, no me caso, ¡no me caso!“— y las sospechas de si su canción “Superestrella” estuvo dedicada a él, la artista reveló que en realidad aún no lo conocía cuando la compuso.

Según reveló, el primer contacto cara a cara ocurrió casi por insistencia de la propia cantante. Aitana relató que, mientras organizaba la lista de invitados para la premiere de su documental en Netflix, Metamorfosis, decidió invitarlos a él y a otros creadores de contenido (como Ibai y Grefg). Aunque los demás no pudieron asistir, Plex le contestó y le pasó el contacto de su mánager.

“Vino a la premiere; yo estaba muy triste porque él no venía, pero cuando le vi fue como ‘uy’. Fue como una cosa de tan alto, tan todo, fue como ‘oh, Dios mío’”, recordó la española sobre el flechazo inicial.

Según reveló, el primer contacto cara a cara ocurrió casi por insistencia de la propia cantante (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Sin embargo, el romance no inició de inmediato. Tras saludarlo y bromear con su clásica frase sobre su altura, el youtuber le dio una noticia que la descolocó: al día siguiente se iba de viaje para dar la vuelta al mundo. Lejos de achicarse, la joven de 27 años dio el primer paso. Tras una salida nocturna con amigas, le escribió un mensaje a las 3 de la mañana pasándole su número de teléfono. “Encaré de una”, admitió entre risas.

En junio del 2025 Aitana subió fotos de su festejo de cumpleaños y en una de ellas se mostró con Plex (Fuente: Instagram/@aitana)

Pese a los miles de kilómetros de distancia —él recorriendo el mundo durante tres meses—, el vínculo fluyó a través de mensajes diarios. La casualidad quiso que Aitana tuviera compromisos laborales en Japón, lo que dio pie al reencuentro.

“Nuestra primera cita fue en Japón”, reveló Aitana, y agregó entre risas el gracioso contraste de ese inicio: “Yo unos nervios, primera vez que iba a Japón, somatizando... y él, nosotros, primera cita cuidándome yo con fiebre”.

Tras esa primera parada en el continente asiático, la historia de amor continuó con una segunda cita en la República Dominicana y una tercera en Nueva York, lo que consolidó un romance que hoy se robó todas las miradas del streaming y las redes sociales.

Cabe destacar que, antes de su relación con el creador de contenido, la vida sentimental de la artista catalana ya había estado bajo la lupa de los medios internacionales debido a sus romances con otras figuras públicas.

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau en tiempos felices

Su primer gran amor mediático surgió en 2018 dentro del reality Operación Triunfo junto a su compañero de concurso, el cantante Luis Cepeda. Poco tiempo después, la artista comenzó un noviazgo de cuatro años con el actor Miguel Bernardeau (protagonista de Élite), una de las parejas más queridas del espectáculo español hasta su ruptura a fines de 2022.

Sebastián Yatra y Aitana protagonizaron uno de los romances más comentados en los medios internacionales Ig / @sebastianyatra / @aitanax

Luego, mantuvo una comentada relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien compartió éxitos musicales, colaboraciones y un romance con idas y vueltas que acaparó titulares hasta su separación definitiva.