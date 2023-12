escuchar

Aitana se encuentra cerrando su Alpha Tour, que viene de la mano con su nuevo disco musical. Tras pasar por la ciudad de Córdoba con un show en la Plaza de la Música y luego por el Hipódromo de Rosario, hizo parada en Buenos Aires, en el Movistar Arena. Allí, la joven cantante española emocionó al público con las canciones de su nuevo disco, y sumó un especial gesto para los argentinos, teniendo en cuenta el primer aniversario del triunfo en el Mundial de Qatar.

Unos minutos después de las nueve de la noche, comenzó el impactante show de la cantante española con un gran cuerpo de bailarines, dando un espectáculo inolvidable para sus fanáticos argentinos. Aitana decidió comenzar la velada con dos de sus más grandes hits titulados “Los Ángeles” y “2 Extraños”, temas de su último álbum.

Al poco tiempo de comenzar a cantar sobre el escenario, la joven se dejó ver emocionada por la gran aceptación que estaba recibiendo por parte del público argentino, por lo que decidió usar unos minutos para agradecer. Además, no quiso pasar por alto la fecha especial que vivía la Argentina durante su show, en relación con la victoria conseguida por la Selección Argentina en el último mundial de fútbol en Qatar.

“Hoy hace un año que vivieron algo que fue realmente increíble y aunque está claro que yo no soy argentina y eso es algo realmente suyo, yo lo viví como si lo fuese”, comenzó diciendo la cantante, dejando en claro su fanatismo por el seleccionado argentino.

En esa misma línea, recordó cómo vio el partido: “Estábamos haciendo ensayos el año pasado y vimos la final y lloramos como si fuésemos argentinos. Realmente estoy muy feliz por lo que vivieron y que justamente haga un año que lo vayamos a celebrar acá y luego nos vayamos a la calle a celebrarlo muchísimo”.

“Yo solo vengo a deciles que gracias de corazón. No me esperaba para nada esto que me encontré cuando salí de acá. Gracias a todos por confiar en mí. Yo espero que esta noche nos la podamos pasarla muy bien. Este es un show para bailar, para llorar también un poquito. Pero sobre todo es un show para disfrutar”, sentenció la joven, para luego continuar cantando “Tu foto del DNI”, “Mon Amour” y “Mi amor”.

Como si eso fuera poco, la joven, que fue vinculada sentimentalmente con el cantante Sebastián Yatra recientemente, reveló su impacto ante la energía del público y les dejó un especial elogio. “Sin duda el público argentino es el mejor”, sostuvo, generando la emoción de todos los presentes.

Vale recordar que no es la primera cantante del extranjero que destaca su sorpresa ante el público de Argentina, ya que recientemente Taylor Swift también se dejó ver perpleja por esta situación.

Al poco tiempo y para dar por terminado el show, Aitana volvió al escenario vistiendo la camiseta de la selección argentina con las tres estrellas bordadas, lo que significó un nuevo gesto para el público que recibió ese homenaje con emoción y euforia.