El trece definió la fecha y los horarios para relanzar su nueva tarde

Se viene un fin de año con muchos cambios en la programación de eltrece: nuevos horarios, esperados regresos y novedades en el staff marcarán la agenda de la emisora a partir del 11 de noviembre.

Como había adelantado LA NACION, la gerencia de programación de eltrece decidió mantener el infomagazine de sus tardes, Poco correctos bajo algunas modificaciones y El gran premio de la cocina ya tiene pautado su regreso de la mano de Mica Váquez y Leandro “Chino” Leunis. Por otro lado, el reality Por amor o por dinero, junto con 100 argentinos dicen y Ahora caigo quedarán fuera de la grilla.

Nueva etapa para Poco correctos

Si bien las autoridades habían revelado que a fines de octubre el ciclo Poco correctos, que actualmente se emite a diario de 17 a 18.15 llegaba a su fin, en las últimas semanas dieron un volantazo y confirmaron que el programa continuará. El principal cambio tendrá lugar en la conducción, ya que hace una semana El Chino Leunis se apartó del ciclo seguido por su columnista de actualidad María Belén Ludueña y el próximo viernes 8 de noviembre hará lo propio Joaquín El Pollo Álvarez.

Poco Correctos inaugurará su nueva etapa en la pantalla chica el lunes 11 de noviembre bajo un nuevo horario: de 16.30 a 18 y la conducción estará a cargo de Carmen Barbieri (que no dejará de conducir también su programa Mañanisima de 9 a 10:40). Además de Barbieri, el staff contará con nuevos miembros entre los que se destaca la incorporación de Nacho Otero, quien seguirá también en la conducción de Arriba argentinos, de 7 a 9 en la misma emisora.

La otra gran novedad para el lunes 11 será el regreso de una nueva temporada de El gran premio de la cocina, que como adelantó este medio, será bajo la conducción de Leandro “El chino” Leunis y Mica Vázquez.

A principios de octubre, el canal había anunciado en sus redes sociales que el programa de cocina volvía a la pantalla. En él, “dieciséis cocineros (divididos en dos equipos) se enfrentarán a distintas pruebas para demostrar no solo su capacidad de inventiva y el dominio de la técnica, sino también la concentración, la seguridad y la serenidad para afrontar una cocina que no para”. Esta nueva temporada del ciclo se emitirá de 18 a 20.

De esta manera, y con nuevas apuestas bajo la manga, el próximo viernes 8 de noviembre los ciclos de entretenimientos 100 argentinos dicen, que actualmente conduce José María Listorti de 16 a 17:15, y Ahora caigo, a cargo de Darío Barassi de 18.15 a 20, llegarán a su fin.

Así, a partir del 11 de noviembre, la nueva tarde de eltrece será con Cuestión de peso, con Mario Massaccesi, de 14.45 a 16.30; Poco correctos, de 16.30 a 18 y El gran premio de la cocina, de 18 a 20.

Próximos cambios: la salida de Fantino y el regreso de Wainraich

Sebastián Wainrach se prepara para la segunda temporada de La noche perfecta en eltrece Archivo

Como había adelantado LA NACION Por amor o por dinero, el reality conducido por Alejandro Fantino, tiene los días contados . El programa no solo no cumplió las expectativas, sino que los resultados de la última semana hicieron sonar todas las alarmas, ya que en varias ocasiones no alcanzó los tres puntos de rating.

Según pudo saber LA NACIÓN, en vista a los escasos resultados del reality de parejas (debutó el 30 de septiembre y ya sufrió tres cambios de horario en lo que va de octubre), el canal de Constitución y la productora de Palermo, acordaron finalizarlo antes , ya que los costos de este son muy altos y la publicidad y el presupuesto no alcanza para cubrir los mismos. Si bien la idea inicial era que terminara el 29 de noviembre, finalmente acordaron que el viernes 15 de noviembre será la última emisión. Bajo este panorama, las autoridades de eltrece junto con las de la productora Kuarzo tomaron la decisión de activar un cambio de planes: Fantino se despedirá antes de lo pensado y en su lugar, volverá el late night show de Sebastián Wainraich.

Semanas atrás, la programación tenía previsto el regreso de Wainraich a la pantalla de eltrece para el domingo 20 de octubre, a las 23. Sin embargo, ante el escaso rating de Por amor o por dinero, se resolvió que la segunda temporada del ciclo del humorista, que tendrá a Sergio “Maravilla” Martínez como invitado, se reprogramará para mediados de noviembre. De esta manera, la segunda temporada de La noche perfecta debutará el 18 de noviembre al término de Los 8 escalones y se emitirá de lunes a viernes, a las 23.30.

