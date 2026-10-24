Arnold Schwarzenegger, actor, 79 años: donó 16 hectáreas de su privilegiado campo en California y contribuyó a salvar un ecosistema único

Arnold Schwarzenegger (79) protagonizó uno de los gestos de conservación más significativos en California durante 2016. El exgobernador y actor decidió donar 16 hectáreas de su rancho privado para facilitar la expansión del sendero Backbone. Esta iniciativa, realizada junto a la empresaria del mundo fitness Betty Weider, permitió la protección de un ecosistema clave en las montañas de Santa Mónica que hoy disfrutan miles de senderistas.

La decisión de Schwarzenegger representó un aporte monetario calculado en 500.000 dólares. Este monto, que el Estado debía desembolsar originalmente para comprar el terreno, quedó disponible en las arcas públicas. Ese ahorro financiero resultó vital para que la administración del Área Recreativa de las Montañas de Santa Mónica adquiriera poco después un campo de golf adyacente. Esta compra cerró el ciclo de consolidación del 60 por ciento del sendero. La zona resguardada ofrece una geografía compleja donde se mezclan laderas con chaparral, bosques de robles y afloramientos rocosos en forma de aguja, según detalla el sitio web del área recreativa.

Así es el sendero Backbone de 108 kilómetros

El impacto de esta donación trasciende la simple cesión de tierras. Desde la perspectiva de los usuarios, el acceso a este sector colindante con el océano Pacífico cambió la experiencia de las caminatas. El diario Los Angeles Times consignó que el público ahora camina por senderos con vistas directas al área marina y a los valles interiores. Además, el sitio permite una interacción directa con la flora autóctona y la observación de fauna local, como pumas y serpientes, en su entorno natural. Esta apertura es fundamental porque el sendero atraviesa uno de los últimos paisajes vírgenes del sur californiano.

David Szymanski, superintendente del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica, contextualizó la importancia de este proyecto en una declaración previa. “El Sendero Backbone es el resultado de 40 años de trabajo para funcionarios electos, agencias de parques, voluntarios y filántropos. Una vez terminado, el sendero formará la columna vertebral de una red de senderos de 800 kilómetros que conectará a los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura con sus tierras públicas”, explicó el funcionario.

La historia del área se remonta a la década de 1960. En aquel entonces, diversas organizaciones conservacionistas y funcionarios estatales pusieron la mira sobre un territorio fragmentado por intereses inmobiliarios privados, ranchos y campos de golf. El desafío consistió en transformar espacios cerrados en áreas de acceso libre. Hoy, el camino se presenta como un mosaico que se intercala entre propiedades privadas y cartelería de acceso restringido, logrando una transición abrupta entre el desarrollo urbano y la naturaleza pura.

El sendero conecta a los condados de Los Ángeles y al de Ventura (Fuente: Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica)

Las administraciones que gestionan estos parques suelen enfrentar presupuestos limitados. En California, el financiamiento depende mayormente de bonos estatales y del Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas. Sin embargo, esas partidas no siempre alcanzan para cubrir los costos de mantenimiento y expansión. Por esta razón, las donaciones privadas como la de Schwarzenegger actúan como un complemento necesario. El actor, recordado por su gestión como gobernador, mantiene un perfil vinculado a la protección de los recursos naturales para las futuras generaciones de californianos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.