Aseguran que Jennifer Lopez comenzó un romance con el protagonista de su última película

El portal estadounidense Page Six publicó que una fuente cercana confirmó que Jennifer Lopez y Brett Goldstein habrían iniciado una relación sentimental “informal” tras protagonizar juntos la comedia romántica del momento. Los rumores ya habían comenzado a circular semanas atrás, tras verlos en varias apariciones públicas con actitudes cómplices e identificar algunos gestos de cariño entre ellos.

El vínculo se forjó durante el rodaje de Turbulencia en la oficina (Office romance), una comedia que aterrizó en junio en el catálogo de Netflix y que se convirtió rápidamente en uno de los grandes éxitos de visualizaciones del pasado invierno.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein en Turbulencia en la oficina (Foto: Cr. Ana Carballosa/Netflix © 2026) Ana Carballosa/Netflix - AnaC-5128

En la película, Jennifer Lopez interpreta a Jackie Cruz, directora ejecutiva de una importante aerolínea con una política férrea contra las relaciones en el trabajo; Brett Goldstein encarna a Daniel Blanchflower, un abogado cuyo romance con ella desafía esas normas. El propio actor coescribió el guion y, en entrevistas previas al estreno, dijo que lo pensó exclusivamente para ella.

Esta última semana fueron vistos llegando juntos, en el mismo vehículo, a una fiesta en Los Ángeles. A su vez, la fuente consultada por Page Six señaló: “Lo único que tienen en común es que a ambos les gusta salir a fiestas y restaurantes (...) A diferencia del ex de JLo, Ben [Affleck], que siempre tenía el ceño fruncido cuando salían”.

Sin embargo, hasta el momento, ni los actores ni sus representantes publicaron comunicados que confirmen o desmientan la información que circula. Por su parte, el entorno cercano, según señaló el portal, indica que disfrutan la nueva etapa con discreción mientras los fotógrafos buscan imágenes que corroboren el noviazgo y el público revisa las escenas compartidas en la película.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el romance (Foto: Cr. Netflix © 2026)

El halago de Jennifer Lopez a Brett Goldstein

En octubre de 2025, Jennifer Lopez visitó el programa de Andy Cohen, Watch What Happens Live, y se refirió públicamente a su compañero de Turbulencia en la oficina. Al ser consultada por el presentador sobre el mejor beso que recibió en ficción, su respuesta sorprendió a todos.

“Tenemos a George Clooney, a Matthew McConaughey, a Ralph Fiennes, a Richard Gere, a Owen Wilson, a Josh Lucas y la lista sigue y sigue”, comenzó Cohen ante su invitada. Sin embargo, Lopez no fue a lo obvio y sorprendió al admitir: “Diré mi favorito… Acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que era el mejor besador”.