Así está hoy Alejo, el hijo de Matías Martin y Natalia Graciano, que sigue los pasos de su padre

Durante dos décadas, Matías Martin y Natalia Graciano fueron una de las parejas más reconocidas del mundo del periodismo y el espectáculo. Se conocieron en 2002, se casaron en 2005 y al año siguiente multiplicaron su amor con la llegada de Mía, seguida por la de Alejo dos años después. Si bien el conductor y la modelo le pusieron punto final a su relación en diciembre de 2023, siempre buscaron la forma de mantenerse unidos por sus hijos, que hoy ya no son tan pequeños. El menor tiene 18 años y no solo heredó de su padre el fanatismo por el fútbol, sino también la pasión por la comunicación.

Nacido el 12 de febrero de 2008, Alejo es el hijo menor de Graciano y Martin. Al igual que su hermana Mía, que con 20 años ya dio sus primeros pasos como modelo, mantiene un bajo perfil. Si bien su cuenta de Instagram, donde acumula 3700 seguidores, es pública, se limita a compartir contenido relacionado con sus vacaciones y algunos partidos de fútbol, tanto de aquellos en los que está dentro de la cancha como los que vive como hincha.

Alejo es el hijo menor de Matías Martin y Natalia Graciano; la pareja estuvo junta 20 años y se separó en 2023 (Foto: Instagram @natigraciano)

Es fanático de River Plate y suele ir seguido al Monumental con su padre y su hermana, con quienes también vivió el Mundial 2026 desde los Estados Unidos. El periodista realizó la cobertura del evento y sus hijos viajaron para acompañarlo y alentar en vivo a la selección argentina.

Así está hoy Alejo, el hijo de 18 años de Matías Martin y Natalia Graciano (Foto: Instagram @alejomartinn_)

En diciembre de 2025, el adolescente se graduó del colegio secundario y sus padres dijeron presente en el teatro Gran Rex para verlo recibir su título. “Este chiquito es crack. ¡Sobran las palabras, Ale! Orgullo y admiración por la persona que sos, fuiste y serás. Porque lo que brilla por dentro, no hay fuerza alguna que lo apague, ¡y ese sos vos! Felicidades, mi amor, ¡termina una etapa y empieza otra espectacular! Te amo con todo mi corazón, forever & ever", expresó Graciano en sus redes sociales.

Alejo Martin finalizó el secundario y celebró junto a sus padres (Video: Instagram @natigraciano)

En una entrevista con LA NACION en marzo de este año, la modelo reveló que su hijo menor ya empezó a proyectarse en el mundo laboral. “Alejo adora la comunicación y los medios, como su padre”, reveló. Cabe mencionar que su hermano mayor, Luca (26), hijo de Martin y Nancy Dupláa, también lleva tiempo afianzándose como actor y conductor en televisión y streaming, y en 2024 trabajó con su padre en El legado (eltrece), un programa de preguntas y respuestas.

Graciano reveló que su hijo menor "adora la comunicación y los medios" al igual que Matías Martin (Foto: Instagram @natigraciano)

Además de los medios de comunicación y el fútbol, Alejo también le encontró el gusto al mundo de la moda y, junto a su hermana, realizó algunas producciones para la marca de ropa de su madre, convirtiéndola en una divertida actividad familiar.

Mía, Matías y Alejo alentaron en vivo a la selección argentina durante el Mundial (Foto: Instagram @matiasmartin)

Tanto el periodista como la modelo suelen compartir en sus redes sociales imágenes de sus hijos, ya sea para homenajearlos en una fecha importante o para mostrar los momentos que vivieron juntos. Como no podía ser de otra manera, el 12 de febrero, cuando Alejo alcanzó la mayoría de edad, no dudaron en celebrarlo. “¡Este es amor del bueno! El 1 indiscutido. Crack desde el día 1. Hoy, 18″, escribió la modelo en su cuenta de Instagram. Por su parte, el conductor eligió un compilado de fotos familiares y escribió: “Hoy Alejo cumple 18 y me estalla el corazón. ¡Te amo, hijo! Qué placer ser tu viejo. Cuánta emoción verte crecer y saber que adonde vas, dejas tu huella. Todos te quieren, todos se alegran de verte. Sos todo corazón. Vamos por más, por todo, que esto recién empieza”.