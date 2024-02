escuchar

Selena Quintanilla, conocida como Selena, fue una reconocida cantante estadounidense que nació el 16 de abril de 1971 y fue asesinada el 31 de marzo de 1995.

Selena Quintanilla fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar Instagram

La artista fue conocida como la Reina de la música tejana, pues sus contribuciones a la música tejana, ranchera, balada, pop y cumbia, también a la moda la convirtieron en una de las artistas más famosas de las últimas décadas del siglo XX.

La cantante e icono de la moda fue asesinada el 31 de marzo de 1995 en el motel entonces llamado Days Inn en Corpus Christi, Texas: tras varias investigaciones y el levantamiento del cuerpo las autoridades descubrieron que la responsable del crimen fue Yolanda Saldívar, presidenta de uno de sus clubs de fans.

Yolanda Salvídar hablará por primera vez en un documental (Foto de documental)

Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado por un jurado del condado de Harris, el 23 de octubre de 1995. Luego, fue condenada a cadena perpetua con derecho a solicitar su libertad condicional tras cumplir 30 años de prisión, este “beneficio” se efectuaría en el 2025.

Recientemente, la confesa asesina aseguró que tras su liberación publicará su versión de los hechos, la historia será contada por medio de un documental titulado: Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, asegura que allí revelará lo ocurrido y los secretos que se guardó por casi 30 años.

De igual modo, los familiares de la expresidenta del club de fans dicen tener pruebas en documentos y grabaciones que nunca se habían visto para cambiar la perspectiva de esta tragedia y que “el público merece conocer la verdad”.

“Nunca quise lastimar a nadie (...) No supe cuándo se disparó mi arma. Solo puedo decir que nunca, nunca tuve la intención de hacerle daño”, declaró Saldívar en varias oportunidades.

En unas recientes declaraciones que Saldívar dio en la cadena de televisión Oxygen aseguró que decidió participar en el documental para honrar la memoria de Selena y contar su versión de los hechos.

Selena Quintanilla brilló en la música durante los años 90 Instagram

La presa nació el 19 de septiembre de 1960 en Estados Unidos, actualmente tiene 64 años de edad, y en su juventud trabajó como enfermera; luego se convirtió en la presidenta del club de fans de Selena Quintanilla, por lo que se ganó la confianza de la cantante y luego la hizo socia en algunos de sus negocios.

