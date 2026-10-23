Asia Kate Dillon, quien brilló en John Wick, busca trabajo en gastronomía ante la falta de propuestas actorales

Después de más de una década de trayectoria en Hollywood, Asia Kate Dillon, quien alcanzó reconocimiento internacional por sus participaciones en Billions y John Wick: Chapter 3 – Parabellum, sorprendió al anunciar que está buscando trabajo fuera de la industria del entretenimiento. A través de sus redes sociales, compartió un comunicado en el que explicó las dificultades que atraviesa para conseguir nuevos proyectos y su intención de regresar al sector gastronómico.

El intérprete estadounidense, de 41 años y de identidad no binaria, aseguró que las oportunidades laborales en el cine y la televisión disminuyeron considerablemente durante los últimos años. Ante este panorama, decidió recurrir a su experiencia previa en restaurantes y atención al público para encontrar una nueva fuente de ingresos.

Dillon comenzó a construir su carrera artística con participaciones en reconocidas producciones. Uno de sus primeros papeles destacados fue el de Brandy Epps en Orange Is the New Black, la exitosa serie de Netflix que se emitió durante siete temporadas y finalizó en 2019.

Asia Kate Dillon anunció que busca trabajo en restaurantes ante la falta de ofertas actorales

Sin embargo, su gran salto a la popularidad llegó en 2017, cuando interpretó a Taylor Mason en Billions, el drama financiero de Showtime protagonizado por Paul Giamatti y Damian Lewis. Su personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de la ficción y estuvo presente durante seis temporadas.

Además, en 2019 formó parte de John Wick: Chapter 3 – Parabellum, donde compartió elenco con Keanu Reeves e interpretó a la Adjudicadora, una representante de la poderosa Mesa Alta. Su trayectoria también incluye The Outside Story, la serie animada Gen:Lock y la película independiente Outerlands, estrenada en 2025.

El mensaje de Asia Kate Dillon

En el comunicado que compartió en sus redes sociales, Dillon recordó que su experiencia laboral comenzó mucho antes de alcanzar la fama en Hollywood. De hecho, durante varios años combinó pequeños trabajos actorales con empleos en el sector gastronómico.

Dillon recurrió a las redes sociales para dar a conocer su búsqueda de empleo (Foto: Instagram @asiakatedillon)

“En el año 2000, cuando tenía quince años, conseguí mi primer trabajo en el rubro gastronómico. Era un puesto de fin de semana en la (localmente) famosa y siempre concurrida Ithaca Bakery”, relató.

Posteriormente, explicó que desempeñó distintas funciones dentro del sector. “Fui lavaplatos, mesero y encargado de piso, seguí trabajando en gastronomía y atención al público en general, junto con cualquier trabajo de actuación que pudiera conseguir, hasta el otoño de 2015, cuando finalmente logré hacer la transición a un ingreso de tiempo completo proveniente solo de mi trabajo actoral”, recordó.

Sin embargo, después de once años dedicados exclusivamente a la interpretación, aseguró que la situación cambió. “Ahora, como para muchos, muchos colegas intérpretes míos, particularmente aquellos de nosotros que somos trans, no binarios o de género no conforme, el trabajo de actuación se ha reducido casi por completo, y vuelvo a necesitar trabajo de servicio”, expresó.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores (Foto: Instagram @asiakatedillon)

A pesar de las dificultades, Dillon se mostró entusiasmado ante la posibilidad de regresar al sector gastronómico. “Amo el servicio al cliente. Amo crear ambientes acogedores para que la gente se relaje y se conecte entre sí. Amo la comida y la bebida”, afirmó.

El comunicado no tardó en generar repercusión en las redes sociales, donde numerosos seguidores expresaron su sorpresa ante la situación que atraviesa el intérprete. La publicación se llenó de mensajes de apoyo, cariño y comprensión por parte de quienes destacaron su trayectoria artística y valoraron su sinceridad al compartir las dificultades laborales que enfrenta actualmente.