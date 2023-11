escuchar

El líder de la banda Guns N’ Roses, Axl Rose, fue denunciado por abuso sexual ante la Justicia de Nueva York por la modelo Sheila Kennedy por un incidente que habría ocurrido en el pico de la fama del músico. Según constató el documento judicial que presentó ante el Tribunal Supremo del condado neoyorkino, el hecho ocurrió en 1989, cuando los dos se encontraron en un cuarto de hotel en la ciudad estadounidense después de conocerse en una discoteca.

“Rose utilizó su fama, estatus y poder como celebridad e intérprete en la industria musical para tener acceso a manipular, controlar y agredir violentamente a Kennedy, que sintió que no tenía escapatoria y estaba obligada a consentir”, reza la denuncia que realizó la víctima, una ex concursante de la versión estadounidense de Gran Hermano.

El episodio habría ocurrido durante el pico de la fama de Rose, a fines de los 80

La demandante también solicita reparación económica por el daño y las secuelas que sufrió por el comportamiento violento bajo efecto de las drogas de Rose, que “la trató como propiedad utilizada para su propio placer sexual”. La demanda ha sido presentada bajo una ley de Nueva York que permite hasta el 23 de noviembre presentar denuncias de abusos sexuales ya prescritos.

La demandante asegura que en ese segundo encuentro había otras personas consumiendo drogas y que se quedó en una habitación junto a Rose y otras dos personas. Kennedy dice que quedó traumatizada, afirmando que ha experimentado ansiedad y depresión similar al trastorno de estrés postraumático. También afirma que su vida amorosa ha sido dañada y exige al cantante la reparación de daños y perjuicios.

Axl Rose y Slash en un recital en Texas en 2019 Gary Miller - Getty Images North America

Rose fundó Guns N’ Roses junto a Izzy Stradlin, Tracii Guns, Rob Gardner y Ole Beich en 1985; los tres últimos fueron reemplazados respectivamente por Slash, Steven Adler y Duff McKagan para el lanzamiento de su disco debut, Appetite for Destruction, en 1987. El éxito de temas como Paradise City, Mr. Brownstone, Welcome to the Jungle y Sweet Child O’ Mine catapultó a la banda en el auge del hair metal y convirtió a Rose en un ícono de su época.

Los años siguientes se caracterizaron por tensiones constantes entre los miembros y Rose despidió a toda la banda en 1995. Después de 15 años de espera la nueva formación lanzó en 2008 el disco Chinese Democracy, y en 2016 Slash y McKagan se reincorporaron a Guns N’ Roses para una gira de reunión, una formación que se mantiene hasta la fecha. En ese período, Rose también reemplazó brevemente a Brian Johnson como el vocalista de AC/DC, luego de que un retiro provisional ante temores por su salud.

LA NACION