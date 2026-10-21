Boy Olmi reveló su secreto con Carola Reyna para seguir eligiéndose tras más de 30 años juntos: “Si eso se acaba, empezás a tener un problema”

La de Boy Olmi y Carola Reyna es una de esas relaciones que generan admiración y, sobre todo, aspiración. Si bien, como todas las parejas, atravesaron crisis, hoy, 34 años después, se siguen amando y eligiendo como el primer día. En una reciente entrevista, el actor reflexionó sobre su vínculo y reveló cómo se siguen sorprendiendo a diario. “Me interesa, me despierta curiosidad. Si eso se acaba, empezás a tener algún problema”, reflexionó.

El martes 20 de octubre, Boy Olmi estuvo en Nadie dice nada (Luzu TV) y fue consultado respecto a si el primer año de la relación es el mejor de todos. “Yo creo que siempre es el mejor momento en la vida. Creo que un bebé de un año, un niño de cinco, un adolescente de 15 y una persona de 30 siempre están en el mejor momento. Lo que pasa es que hay algo vinculado con estar presente en eso que te va tocando”, aseguró.

Carola Reyna y Boy Olmi llevan más de 30 años juntos (Foto: Instagram)

“Para mí, el estado de enamoramiento, ese que ocurre al principio y que, si ocurre, uno quiere que dure, es de distorsión de la realidad”, continuó. En ese sentido explicó que, si bien “ves al otro o a la otra y es un momento fascinante, con un nivel de dopamina y de cosas fabulosas”, también uno empieza a “bajar a la tierra”.

A partir de esto, advirtió que los dos años de relación son un momento bisagra. “En ese tiempo ya conociste a los parientes, a los amigos, sus historias, ya viste las fotos de cuando eran chicos. Terminó la novedad, pero tiene que haber novedad siempre”, remarcó y decidió centrar su relato en su propia experiencia. “Yo con Carola, después de 30 y pico de años, me sigo sorprendiendo, la sigo sorprendiendo, me sorprende, me interesa, me despierta curiosidad. Si eso se acaba, empezás a tener algún problema”.

“Yo con Carola me sigo sorprendiendo, la sigo sorprendiendo, me sorprende, me interesa, me despierta curiosidad", sostuvo Boy Olmi (Foto: Instagram @tedechina)

A partir de esto, contó una situación que ocurrió en su casa el lunes por la noche. Carola le comentó que había perdido el cargador del celular y le pidió si podía prestarle el suyo. Como él le respondió que no porque lo estaba usando, le pidió si podía buscárselo. “Lo busqué por la casa y le hice un truco que le hago muchas veces cuando le pasa esto. Llegué con las manos vacías diciendo: ‘No sé, no lo encuentro’, pero lo había encontrado. Me lo había escondido adentro de la ropa y de golpe se lo hago salir del pelo como hacía mi abuelo cuando me hacía aparecer el caramelo. Le digo: ‘Tenés algo en la cabeza. ¿Qué es esto que tenés acá?’. Y le saco el cable del pelo y ¡show!“, relató.

Durante la entrevista, Boy Olmi contó el "truco de magia" que le hace a su esposa para sorprenderla (Foto: Instagram @boyolmi)

“Ayer me descubrió”, reconoció. “Vio que venía con el cable escondido adentro de la ropa, pero me dijo: ‘Te lo vi, pero me encanta que me hagas esto’”, siguió. Frente a esto, contó que se fue a dormir antes que ella, pero “feliz” con sus dichos resonando en la cabeza y con un claro pensamiento: “Aunque no vayamos juntos a la cama, te voy a encontrar en la oscuridad de la noche cuando nos toquemos los piecitos en la cama, sabiendo que quedó resonando lo último que te hice antes de decir chau”. Como era de esperarse, sus dichos generaron emoción en el estudio y no tardaron en viralizarse.