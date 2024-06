Camila Mayan sacó a la luz un dato desconocido de su separación con Alexis Mac Allister

Escuchar

Mientras todo era festejo por el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar en diciembre de 2022, Camila Mayan vivía una pesadilla: tras cinco años de noviazgo con Alexis Mac Allister, este puso fin al vínculo para iniciar una relación con Ailén Cova, nada más ni nada menos que su mejor amiga. Como en la actualidad ella es una de las conductoras de Patria y Familia (Luzu TV), la influencer aprovecha su espacio para ir revelando algún que otro dato desconocido de su vida pasada y, en las últimas horas, sorprendió al contar lo que vivió en medio de su separación.

Tras varios años de relación y convivencia, Alexis Mac Allister y Camila Mayan se separaron en diciembre de 2022 Instagram @camimayan

Antes de comenzar a contar la anécdota en el programa de streaming, la joven de 25 años introdujo: “Decidí fingir demencia por mi paz mental, pero me puso mal”. Y continuó: “Las cosas que eran solamente mías, no cosas de la casa que usábamos los dos, aunque capaz había comprado yo porque me gustaban a mí (...) eran libros y boludeces mías”.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister luego de la coronación de la selección argentina Foto: INSTAGRAM / @camimayan

“Dejé todo en una habitación que tenía yo con mi escritorio, después la chica que iba a limpiar me lo puso todo en cajas. En su momento, la chica me manda fotos y eran seis cajas grandes”, indicó. Camila contó que le pidió a una amiga que vivía cerca que pasara a buscar las cosas por la casa que compartía con su ex, para que cuando ella viajara a Europa pudiera recuperarlas, porque nadie quería enviárselas desde allá hacia Argentina, ya que era muy costoso.

En ese sentido, aseguró que recientemente, cuando fue por sus cosas, le faltaban cajas: “Ahora yo viajé a Inglaterra y en los últimos días me quedé en lo de mi amiga en Brighton, en su casa, y el último día que tenía que empezar a armar la valija, dije ‘bueno unboxing de las cosas que había dejado’, pero cuando voy a ver eran dos cajas”.

“Cuando las abro empiezo a pensar en todas las cosas que yo sabía que las había dejado y no estaban”, agregó. Pese a que la situación le generó angustia, recordó que respiró hondo y prefirió no decirle nada Mac Allister. “Una sigue entendiendo los manejos”, sentenció.

A un año de la ruptura, Camila Mayan habló del fin de su relación con Alexis Mac Allister y reveló que conocía a Ailén Cova (Foto: Instagram @camimayan / @alemacallister)

Sin embargo, este no fue el peor momento que la modelo vivió desde que se separó del mediocampista del Liverpool F. C. A mediados de marzo, sorprendió al revelar que, mientras intentaba procesar lo que le estaba sucediendo, la nueva pareja de su ex ya se había instalado en la que era su casa.

Pese a lo difícil que le resultó terminar la relación, dejó en claro que intentó comprender lo que él le planteó al momento de la separación: “Fuera de joda estaba todo bien, yo no me enojé, no me voy a enojar con alguien porque decide no estar más conmigo”. Pero lo que más le dolió fue la manera en la que se enteró sobre la convivencia entre Mac Allister y su examiga, Ailén Cova, que, según especificó, se dio al poco tiempo de que ella volvió a la Argentina. “El segundo fin de semana, a una semana que yo había dejado mi casa de Brighton, a un mes de separarme, me llega un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa que no era yo, con mi perra y con mis cosas”, concluyó.

LA NACION