Esta semana, Un churrito, el programa de streaming de Luzu TV, sumó a dos nuevas conductoras. Una de ellas es Camila Mayan, la joven de 24 años que fue pareja del futbolista Alexis Mac Allister y que en el último año ganó gran popularidad en las redes sociales. La otra es Ana Laura ‘Anita’ Espósito, la hermana mayor de Lali Espósito, que actualmente trabaja como estilista de Abel Pintos.

Lali junto a su hermana mayor, Anita (Foto: Instagram @anitaesposito29)

Pero, en su rol de conductora, Anita Espósito dejó a todos boquiabiertos al demostrar un “talento oculto” que no estuvo relacionado ni con el maquillaje, ni la moda. ¿Qué hizo? Imitó a Quico, el personaje que interpretó Carlos Villagrán en El Chavo. Pero no solo eso, sino que “en personaje” le hizo una picante pregunta a Cami Mayan sobre su ex.

“¿Vos veías el Chavo del 8? ¿Conoces a Quico el personaje?”, le preguntó Federico Popgold a Mayan, a lo cual ella le respondió que sí. Pero fue entonces cuando, desde su lugar en la mesa, Espósito se acercó al micrófono y cambió completamente su voz. “Aquí llegué yo. No, no puedo esperar güey; estoy aquí sentado, me tienen como tonto güey. ¡Aquí estoy!”, dijo, imitando al hijo de Doña Florinda.

Sus compañeros quedaron boquiabiertos, puesto que la imitación fue muy acertada. Perplejos ante lo que acababan de escuchar, no pudieron evitar reírse a carcajadas. ”Perdón a toda mi familia, yo era una persona seria”, dijo Ana Laura con su voz “normal”, pero rápidamente volvió a meterse en personaje. Siendo Quico, aseguró que le encantaba estar en Luzu y hasta pidió su “pelota cuadrada”.

Asimismo, le preguntaron a “Quico” por ‘Occhiamin’, nombre con el que se conoce a la pareja de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña. Le dio el visto bueno y dijo: “Es como la Chilindrina y el Chavo”. En este sentido, Espósito se escondió en el personaje para hacer preguntas y comentarios picantes. Uno de los cuales estuvo dirigido justamente a su nueva compañera.

“Explicame cómo es que te volviste de Brighton”, le dijo con la voz del personaje a Cami Mayan. Si bien el contexto era en tono de broma y todos estallaron de risa, incluida la propia influencer, Espósito fue consciente de que, aunque no dio nombres, se entendió perfectamente hacia donde iba el comentario.

Camila Mayan fue pareja de Alexis Mac Allister y vivieron juntos en Brighton (Foto Archivo)

Cabe mencionar que Mayan fue pareja del futbolista Alexis Mac Allister durante cinco años. Convivían juntos en Brighton, Inglaterra, donde él jugaba al fútbol. Ella lo acompañó durante el Mundial de Qatar, pero, según trascendió, al regreso, él le puso punto final a la relación, presuntamente por el “alto perfil” de ella en las redes.

No obstante, al poco tiempo el campeón del mundo oficializó su noviazgo con Ailén Cova, mejor amigo de él de la infancia. Camila abandonó la casa que compartían en Europa y regresó a la Argentina con Kim, la perra que tenían en común.

La gran transformación física de Ana, la hermana mayor de Lali Espósito

Semanas atrás, la hermana mayor de Lali fue noticia al compartir en redes sociales su gran transformación física. Reveló que bajó 40 kilos, apoyándose en la terapia, en una alimentación saludable y en la actividad física. En el intercambio con sus seguidores, respondió algunas dudas y, con mucha sinceridad, habló de su propio proceso. “Lloré y pataleé mil veces, más nunca claudiqué”, reconoció.

“Me cuesta muchísimo, no sé por qué. Odio que sea así. Me da mucha bronca”, le comentó un seguidor y la estilita de 37 años le respondió con un consejo basado en su propia experiencia. “A todos nos cuesta. En el proceso aprendí a ser más buena y menos crítica conmigo misma. Entendí que mi cuerpo hizo lo necesario para cuidarme, mientras yo no lo escuchaba. Ahora vamos poniéndonos a mano”, sentenció Ana Espósito.