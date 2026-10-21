Chatruc, sobre el escándalo de Casciari: “La expectativa era recuperar y ganar, y si no, apoyé algo que entiendo valía la pena”

En medio del escándalo que involucra a Hernán Casciari por presunta estafa en la gestión de los fondos de una de sus películas, rompió el silencio el exjugador de Racing y actual panelista, José “Pepe” Chatruc, quien había invertido en el proyecto. Al respecto, aseguró que actuó de buena fe y que no se siente estafado. “Yo lo hice de corazón, porque lo quiero a Hernán y porque me gustaban sus proyectos, con la esperanza de recuperar (el dinero), pero no era no era el fin”, sostuvo.

En diálogo con América, señaló: “Quiero aclarar que no me siento estafado, porque todavía no terminó, hay un proceso de inversión y después rendición de cuentas, que supongo que en algún momento la presentarán y que tiene que ser transparente”.

Hernán Casciari quedó en el centro de la polémica Gentileza de Disney+

El exjugador se refiere, así, a la presentación que hicieron 18 aportantes en una denuncia colectiva en el Juzgado Criminal y Correccional N° 34 personas por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de algunas de las películas de Orsai Audiovisuales SRL, la compañía de la que Casciari es socio gerente.

“Yo a Hernán lo conozco primero por leer sus libros, después teníamos una relación porque él es muy fanático de Racing, de hecho fui a una obra en la que participé de manera humorística, donde él hace medio teatro leído donde lee sus obras. Tenemos una linda relación”, explicó sobre su vínculo.

Consultado sobre por qué decidió invertir, detalló: “Yo lo que había dicho es que, cuando surgió esto, la idea era poder invertir como productor para tener la posibilidad de apoyar una movida cultural. La expectativa obviamente era recuperar y ganar, y si no, bueno, apoyé algo que entiendo valía la pena. Ahora, esa es mi postura, después obviamente hay un montón de productores más que si perdieron y no hay transparencia en la rendición de cuentas, bueno, por ahí quizás ahí está el problema”.

Finalmente, acotó que “es cierto que se generó un dinero importante, porque creo que la película de Canelones, que es la que participé yo, son 5200 productores y hay más de un millón de dólares recaudado”. Ante eso, finalizó: “Hernán deberá explicar en qué se gastó”.

El descargo de Casciari

“No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer eso”, sentenció Casciari en un video que compartió a través de sus redes sociales para referirse a la denuncia. “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien, estuve creo que todo el año 2025 pidiéndole disculpas a los aportantes, a los socios de ese proyecto, mano a mano, incluso, uno por uno. Nos equivocamos en un montón de cosas, se los dije, pero nos equivocamos de buena leche, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”.