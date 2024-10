A casi un mes de su apertura, el Festival de Cine de Mar del Plata suma anuncios y varios rechazos

Escuchar

Cuando falta algo más de un mes para su inauguración, el Festival de Cine de Mar del Plata quedó expuesto en las últimas horas a un masivo quite de colaboración por parte de algunos de los sectores más importantes de la industria audiovisual local.

Los cuestionamientos responden a la disconformidad con las políticas que lleva adelante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) bajo el gobierno de Javier Milei y se elevaron en las últimas horas a través de una sucesión de pronunciamientos institucionales. El más reciente está firmado por el Espacio Audiovisual Nacional, integrado por distintas asociaciones de directores, la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes y la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, de la que forman parte las principales productoras del sector. En un comunicado conjunto, estas entidades señalaron que la actual gestión del Incaa “amenaza con desintegrar nuestro cine nacional”.

Héctor Olivera recibirá un reconocimiento especial este año en el Festival de Mar del Plata ALFIERI MAURO

También en las últimas horas se conocieron algunas novedades de la programación de la muestra, que se desarrollará entre 21 de noviembre y el 1 de diciembre: la confirmación del título de la película de clausura y sendos homenajes a dos destacadas figuras históricas del cine argentino, la actriz Ana María Picchio y el productor y director Héctor Olivera.

Ambos recibirán por sus respectivas trayectorias el Astor de Plata, máximo galardón del festival. El de Olivera forma parte del homenaje a los 50 años del estreno de La Patagonia rebelde, en tanto Picchio tendrá su distinción en coincidencia con las bodas de oro de La tregua, de Sergio Renán, primer film nacional nominado al Oscar.

Para la jornada de cierre se confirmó la proyección de Puntos suspensivos, de David Marqués, producción española protagonizada por Diego Peretti y el actor hispano José Coronado. Anteriormente se había confirmado que la muestra se abrirá el 21 de noviembre con el estreno en la Argentina film francés Emilia Pérez, de Jacques Audiard, protagonizada por Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña y Edgar Ramírez. La película es una de las tempranas candidatas al Oscar 2025 en las principales categorías y viene de ganar dos importantes premios en Cannes.

Una imagen de La tregua, película que celebra sus 50 años y le dará este año en Mar del Plata un reconocimiento a Ana María Picchio Gentileza Ana María Picchio

Esta edición, la número 39 del festival marplatense, se expone a un inédito escenario de quite de colaboración. Las críticas del Espacio Audiovisual Argentino llegaron poco después de conocerse la decisión de algunas entidades de la industria de no entregar en 2024 varios reconocimientos que forman parte desde hace varios años de la grilla de premios . Es el caso de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), que no distinguirá este año al mejor director de una película argentina.

Una medida parecida de retiro de colaboración había sido tomada anteriormente por los editores, los sonidistas, los directores de fotografía y los directores de arte nucleados en las entidades de cada sector que conforman la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Industria Audiovisual Argentina por “ falta de garantías necesarias para que los jurados de nuestras asociaciones puedan desempeñar su labor de manera respetuosa ”.

En el sector se comenta además, sin ir por ahora más allá del rumor y lejos todavía de cualquier anuncio concreto, de alguna medida de acción que podría desarrollarse en forma paralela al festival. Lo único concreto es el quite de colaboración de buena parte del entramado institucional de la industria audiovisual argentina.

Mientras tanto, sigue su marcha el plan oficial de actividades del festival previsto por los organizadores, el Incaa y la Municipalidad de General Pueyrredón, sin que hasta el momento se conozca alguna respuesta o pronunciamiento oficial frente a todo este virtual rechazo. Para ellos, el festival tiene este año un valor significativo debido a que se cumplen siete décadas de su primera edición.

Como se anunció a comienzos de octubre, el Festival de Mar del Plata tendrá este año a Japón como país invitado y contará con la visita de la directora Milwa Nishikawa, que presentará una selección de su obra. Habrá también en la programación dos destacadas secciones retrospectivas, una dedicada al director nipón Sadao Yamanaka y otra al armenio Sergei Parajanov, todas ellas preparadas en su momento por la anterior gestión artística que encabezaron Fernando E. Juan Lima y Pablo Conde.

La nueva conducción de la muestra marplatense está a cargo de los directores artísticos Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, que hace pocos meses fueron designados en ese cargo por las actuales autoridades del Incaa. Las sedes del festival serán la sala Piazzolla del Teatro Auditorium, el Teatro Colón y las salas del complejo Paseo Aldrey.