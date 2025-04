El día que la Tierra explotó, una película de Looney Tunes: una nueva mirada a personajes de siempre

El día que la Tierra explotó, una película de Looney Tunes (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido/2024). Dirección: Peter Browngardt. Guion: Darrick Bachman, Peter Browngardt, Kevin Costello, Andrew Dickman, David Gemmill, Alex Kirwan, Ryan Kramer, Jason Reicher, Michael Ruocco, Johnny Ryan, Eddie Trigueros. Edición: Nick Simotas. Duración: 91 minutos. Calificación: apta para todo público. Distribuidora: BF Paris. Nuestra opinión: buena.

La austeridad llegó al universo Looney Tunes. Nada de un sinfín de personajes de la empresa corriendo de un lado a otro de la pantalla, como podía ser Space Jam. Tampoco una pomposa animación digital de sombras y efectos 3D, realizada con computadoras de millones de dólares. Seguramente El día que la Tierra explotó fue hecha con computadoras de millones de dólares, pero lo bueno que tiene es que no se nota. Al contrario, por momentos parece que se está ante otro de aquellos cortos que cimentaron un estilo animado único.

Y hay un porqué: parece ser que la película nació como un proyecto para el streaming, que una distribuidora independiente compró y se animó a estrenar en pantalla grande. Probablemente por eso es que el film dirigido por Peter Browngardt saca ventaja de su falta de pretensiones, incluso cuando esa cualidad se transforme también en un techo bastante bajo para las ambiciones de los espectadores.

El día que la Tierra explotó es la historia del Pato Lucas y el chanchito Porky. En un reboot de sus orígenes, ambos personajes nacieron y se criaron juntos. Incluso un editado que muestra su infancia, adolescencia y adultez explica por primera vez el porqué del tartamudeo de Porky. Terminada la introducción -que incluye un delicioso compilado de sucesivos trabajos malogrados por ambos personajes, muy en sintonía con los cortos de la era dorada- comienza la acción.

Por esas casualidades que solo le suceden a los Looney Tunes, Lucas y Porky terminan trabajando en una empresa de chicles. Al mismo tiempo llega la ya habitual amenaza extraterrestre, pero esta vez a través de un nuevo producto de la fábrica de golosinas, que zombifica al primer mordisco.

El pato lo descubre todo y el cerdo no le cree. Hace falta un tercer personaje que dirima la diferencia, y es cuando entra en acción Petunia, un golpe directo a la nostalgia de los espectadores. Para quienes no tienen edad suficiente, o siempre fueron Team Disney, Petunia Pig fue el primer y único gran amor de Porky. El personaje debutó en 1937 y, aunque con intermitencias, se mantuvo presente en el universo Looney Tunes. En esta oportunidad se trata de una científica que ayudará al dúo a salvar a los humanos “antes de que la Tierra explote”.

A la manera de los viejos cortos, la película surfea entre las referencias a su propia historia, y una buena cantidad de alusiones a clásicos de la ciencia ficción. Entre las primeras se destaca el humor físico, los juegos de palabras (que lamentablemente se pierden en el doblaje) y esa conducta lineal y atropellada que tenían los personajes en su primera época, que incluía romper varias veces la cuarta pared para buscar la complicidad de la audiencia. También, y como era de esperarse, el espectador atento encontrará homenajes a El enigma de otro mundo, La invasión de los usurpadores de cuerpos, La cosa, La mancha voraz, algo del cine de zombies de George Romero y otra docena de referencias por el estilo.

¿Alcanza todo esto para llegar a destino? Sí y no. Porque al igual que sucedía en el pasado, el humor funciona por acumulación de gags. Un mínimo guion lleva la acción hacia adelante, luego será cuestión de reírse más o menos, con las situaciones absurdas que se desprendan de él. También, claro, hay momentos donde prima la emotividad. Y esto, -contra lo que podría suponerse hoy-, es lo que se siente más ajeno y forzado en los protagonistas, y en el concepto general. Para sensiblerías los personajes de Disney; los Looney Tunes, jamás.

El día que la Tierra explotó, una película de Looney Tunes no será ni la mejor, ni la más recordada, pero cumple como un agradable pasatiempo en sintonía con su legado.

Guillermo Courau Por

Temas Estrenos de Cine