Acusan a Alec Baldwin, a la armera y a los productores de Rust de “negligencia” y piden llevarlos a juicio por la muerte de Halyna Hutchins

La primera demanda relacionada con la tragedia en el set de la película Rust y la muerte de Halyna Hutchins se presentó este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Los Ángeles. Serge Svetnoy, responsable del área de electricidad durante el rodaje, acusó al actor Alec Baldwin (protagonista y productor del film), al resto de los productores, al asistente de dirección Dave Halls y a la armera Hannah Gutierrez-Reed de “negligencia generalizada” y comportamientos culposos. En la presentación pide un juicio por jurados contra todos ellos, además de un resarcimiento no especificado por daños y perjuicios.

Svetnoy justificó la presentación en el cuadro de “angustia emocional severa” que sufrió como resultado directo de los hechos ocurridos el 21 de octubre pasado, cuando Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Hutchins e hirió al director de la película, Joel Souza, durante el ensayo de una escena del western que se estaba rodando en Nuevo México. El arma entregada a Baldwin supuestamente estaba descargada, pero tenía una bala de plomo que terminó con la vida de Hutchins.

“Este incidente fue causado por los actos culposos y la omisión de responsabilidades de cada uno de los demandados, así como de sus agentes, directores y empleadores. No había ninguna razón para colocar una bala real en ese revólver Colt .45 en cualquier lugar del set de Rust. La presencia de un bala en un revolver representaba una amenaza letal para todos los que se encontraban en ese lugar”, señalan los abogados de Svetnoy.

Halyna Hutchins, la víctima de la tragedia ocurrida en el set de Rust el 21 de octubre pasado

El planteo judicial dice que los acusados no cumplieron con las normas habituales que aplica la industria del entretenimiento en el uso de armas de fuego durante los rodajes y tampoco inspeccionaron correctamente el revólver usado por Baldwin en la tragedia antes de entregárselo. También se afirma que la producción de Rust no contrató a un “armero competente y experimentado”, así como no le brindó un apoyo adecuado a Gutiérrez-Reed.

La ofensiva legal de algunas de las personas involucradas en la tragedia no se agota en esta presentación. Casi al mismo tiempo, los abogados que representan a Gutiérrez-Reed reforzaron, una semana después de su primera presentación, el planteo de un supuesto sabotaje que perjudicaría a la responsable del manejo del armamento durante la filmación de Rust.

“Estamos convencidos de que se trató de un sabotaje y de que Hannah está siendo deliberadamente incriminada en el hecho. Creemos también que la escena de la tragedia fue deliberadamente alterada antes de la llegada de la policía”, señalaron los defensores de Gutiérrez-Reed en un comunicado oficial que complica todavía más la situación, 21 días después de ocurridos los hechos.

La armera Hannah Gutiérrez-Reed instagram

Esta declaración se conoció pocas horas después de que Gutiérrez-Reed declarara por segunda vez en la oficina del sheriff de Santa Fe (Nuevo México), que está a cargo de la investigación. Los abogados dijeron que Gutiérrez-Reed se presentó espontáneamente para aportar nuevos elementos de interés para la causa y pidieron que el FBI se haga cargo de una investigación completa.

La demanda planteada por Svetnoy llegó a los tribunales de Los Angeles pocos días después de que compartiera con sus seguidores de Facebook una historia en la que narró su estrecha amistad con Hutchins y reveló que la sostuvo en sus brazos mientras agonizaba. “Su sangre estaba en mis manos”, dijo allí. Fue la primera vez en la que habló de “negligencia y falta de profesionalismo” de los responsables del rodaje. Ahora los acusa con nombre y apellido y espera que sean acusados en un juicio. Los observadores de la tragedia dicen que después de esta primera demanda podrían aparecer varias más.