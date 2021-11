La esposa de Alec Baldwin está preocupada por el actor y asegura que la muerte de Halyna Hutchins “lo atormenta”

Hilaria Baldwin se encuentra “muy preocupada” por su marido, Alec Baldwin, por el impacto psicológico que está teniendo sobre él la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía a la que mató por accidente hace un mes en el rodaje de la película Rust con un arma que no había sido descargada correctamente. El episodio se produjo en la localidad de Santa Fe, Nuevo México, y en el mismo también resultó herido el director del largometraje, Joel Souza, quien al poco tiempo salió del hospital.

El actor de 63 años “está atormentado” por la muerte de Halyna, le contó una fuente cercana a Baldwin a la revista People. “Hilaria está preocupada, él no está durmiendo bien, está atormentado, lo persigue lo que le sucedió a Halyna y está luchando porque claramente entiende que quienes peor la están pasando son los familiares [de la mujer]”, añadieron. “Alec no quiere lástima de nadie, no quiere que el foco esté puesto sobre él, simplemente quiere ayudar al marido de Halyna y al hijo en todo lo que pueda”, aseguraron.

Baldwin está en contacto permanente con Matthew Hutchins y con el pequeño de 9 años, Andros, desde que aconteció la tragedia, e incluso se los vio desayunando juntos. El esposo de Hutchins aseguró que Alec fue “muy comprensivo”. “He hablado con Alec Baldwin y me está apoyando mucho”, dijo Matthew al Daily Mail.

Las palabras de Baldwin: “Halyna era mi amiga”

En su primera entrevista ante una cámara que se generó de manera improvisada al costado de una carretera de Vermont, el actor se refirió al hecho con mucho nerviosismo y dolor. “Hay accidentes en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto“, expresó Baldwin con la voz quebrada, ante la pregunta de un reportero de la agencia BackGrid. El actor accedió a responder algunas preguntas, luego de que los periodistas persiguieran el auto en el que viajaba junto a su esposa Hilaria y sus hijos. “Mis chicos están llorando en el auto porque ustedes nos estuvieron siguiendo, por eso decidí detenerme a hablar como un gesto de cortesía, pero no estoy autorizado a hacer comentarios sobre la investigación. Hablo con los policías todos los días”, explicó al actor.

“Este es un episodio de uno en un billón, un evento de uno en un billón”, remarcó el actor. “Lo que tenemos que entender es que cuando una tragedia como esta ocurre deben tomarse nuevas medidas... Pistolas de utilería, nada de balas reales en el set. No me cabe a mí tomar la decisión, pero es urgente... Es urgente que lo entiendan. No soy un experto en la materia, pero con lo que las personas capacitadas decidan que es lo mejor para elevar la seguridad en los sets, estaré de acuerdo y cooperaré del modo en que pueda”, contó y sumó afligido: “Una mujer murió. Ella era mi amiga, ella era mi amiga. Cuando llegué a Santa Fe para empezar a rodar, la llevé a cenar junto a Joel, el director. Éramos un equipo muy, muy bien ensamblado filmando una película juntos cuando ocurrió este horrible evento”.

El episodio

Baldwin disparó un arma durante un ensayo y mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza el jueves 23 de octubre, a las 13.50, en el set de Rust, una película independiente que se estaba filmando en Bonanza Creek Ranch, un popular lugar de producción al sur de Santa Fe, Nuevo México. Según se informó a la prensa, Hutchins, de 42 años, fue transportada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde finalmente murió. Souza, de 48 años, fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en Santa Fe, donde recibió atención de emergencia.

Recientemente, las autoridades que investigan el caso señalaron que no descartan ninguna hipótesis. De las primeras declaraciones públicas se confirma la presunción de que habrá que esperar un tiempo para que finalice la etapa de análisis y pesquisas orientadas a determinar por qué había una bala de plomo en el arma disparada por Baldwin en pleno rodaje.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, con la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies, habló con la prensa sobre la investigación criminal relacionada con el tiroteo fatal y las heridas de miembros de la tripulación en el set de la película Rust NICK LAYMAN - AFP

“Es demasiado temprano para hablar de cargos o acusaciones. Lo que creemos es que hubo un exceso de confianza en el set, así como algunas cuestiones relacionadas con la seguridad que deberían ser consideradas por la industria y también por el Estado de Nuevo México”, dijo el sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza.

Las personas apuntadas en los últimos días son el asistente de dirección David Halls y Hannah Gutierrez-Reed, encargada de las armas usadas en la película. Halls, responsable de la seguridad durante la filmación, fue quien le entregó a Baldwin el arma que terminó matando a Hutchins asegurándole que estaba descargada.